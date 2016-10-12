Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek

Azami oranda yerli üretim olanakları kullanılarak üretilecek denilen balistik yeleklerin yerlilik oranına ilişkin bir bilgi paylaşılmış değil. Yüklenici firma teslimatları 11 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlamış olacakmış. Nurol Teknoloji, anlaşma kapsamında, sonraki dönemde üretilecek çelik yeleklerde de yerlilik oranını artıracak.
Aynı Koruma Seviyesinde Daha Hafif
Nurol Teknoloji tarafından üretimi gerçekleştirilen Balistik Koruyucu Yelekler, uluslararası alanda kabul görmüş laboratuvarlarda test edilmiş ve sertifikalandırılmış. Rakiplerine kıyasla aynı koruma seviyesinde daha hafif olduğu iddia edilen ve SIPER adı verilen yelekler, NIJ seviye IV’e uygun olarak 4.5kg’dan başlayan ağırlıklara sahip.
Seramik – kompozit malzemeden üretilen yelekler, daha önce Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün desteği ile özel sektör tarafından üretilecek denilen bor temelli seramik zırh projesi kapsamında üretilmiş değil. Firmanın bu odakta bir çalışması var mı bilmiyoruz ancak belki bir sonraki dönemde alınacak olan yeleklerin bu özelliği ile de ön plana çıktığını görebiliriz.
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Bilginiz olmadığı konularda yanlış anlaşılcak haberler yapmayın lütfen.
Askere giden veyahut asker olanlar; tüm her şeyin caydırıcılık ve gizlilik prensiplerinden meydana geldiğini, savunma sanayisinde güçlü olanların hayal edemeyeceğimiz savunma sistemleri ve parçaları oluşturduğunu, bunların sır gibi saklandığını, testlerin kendi teknolojilerine tabii tutulduğunu ve bu sayede üretimde ve savunmada üst seviyede olduklarını çok iyi bilirler.
Yerli de olsa, onu test edebilecek cihaz ve sahan yoksa aslında pek yerliliği kalmıyor. Yerli tabirini önce öğrenmeliyiz, yerimizde sayıyoruz olacak iş değil.
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Usta ama yerlilik olayının ciddi anlamda bir yere varabilmesi için önce bunları zihnimize yerleştirmemiz lazım. Ve yerli ürünleri prestijlendirilmesi lazım, yerli firmalar tarafından. Biz bi fikrin emekleme dönemindeyiz inşallah her şeyi devletten bekleyen vatandaşlar (zengin sinekler) artık biraz insiyatif alır ve üretime katkıda bulunur.
Senin yazının sonunda bahsettiğin olay uzun bir süreç gerektiriyor. Önce üreterek sonraki aşamada eksikleri tespit edersin, sonra daha geliştirirsin ilerleyen dönemlerde standartları belirler ve testleri yaparsın. Knowhow konusunda oldukça zayıfız bile diyemiyorum.
Bunların olabilmesi için eğitim sisteminin baştan aşağı yenilenmesi lazım..
Debian temelli Pardus un nesi kötü, açıklayabilir misiniz. Debian çok sağlam bir dağıtım
miğfer vs dışarıdan ithal ediyoruz özellikle doğudaki birliklerde
hakikaten ha katılıyorum.
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