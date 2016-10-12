Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Balistik Koruyu Yelek ihtiyacını karşılamak adına Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. ile bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Müsteşarlık ile Nurol Teknoloji arasındaki anlaşma, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı kapsamında gerçekleştirilmiş ve 180 bin adet yeleği kapsıyor.

Azami oranda yerli üretim olanakları kullanılarak üretilecek denilen balistik yeleklerin yerlilik oranına ilişkin bir bilgi paylaşılmış değil. Yüklenici firma teslimatları 11 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlamış olacakmış. Nurol Teknoloji, anlaşma kapsamında, sonraki dönemde üretilecek çelik yeleklerde de yerlilik oranını artıracak.

Aynı Koruma Seviyesinde Daha Hafif

Nurol Teknoloji tarafından üretimi gerçekleştirilen Balistik Koruyucu Yelekler, uluslararası alanda kabul görmüş laboratuvarlarda test edilmiş ve sertifikalandırılmış. Rakiplerine kıyasla aynı koruma seviyesinde daha hafif olduğu iddia edilen ve SIPER adı verilen yelekler, NIJ seviye IV’e uygun olarak 4.5kg’dan başlayan ağırlıklara sahip.

Seramik – kompozit malzemeden üretilen yelekler, daha önce Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün desteği ile özel sektör tarafından üretilecek denilen bor temelli seramik zırh projesi kapsamında üretilmiş değil. Firmanın bu odakta bir çalışması var mı bilmiyoruz ancak belki bir sonraki dönemde alınacak olan yeleklerin bu özelliği ile de ön plana çıktığını görebiliriz.