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Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kurşun geçirmez yelek ihtiyacının yerli bir üretici ile karşılanmasına yönelik anlaşma imzalandı. 180 bin adetlik alıma dair detaylar yazımızda.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Balistik Koruyu Yelek ihtiyacını karşılamak adına Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. ile bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Müsteşarlık ile Nurol Teknoloji arasındaki anlaşma, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı kapsamında gerçekleştirilmiş ve 180 bin adet yeleği kapsıyor.

Azami oranda yerli üretim olanakları kullanılarak üretilecek denilen balistik yeleklerin yerlilik oranına ilişkin bir bilgi paylaşılmış değil. Yüklenici firma teslimatları 11 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlamış olacakmış. Nurol Teknoloji, anlaşma kapsamında, sonraki dönemde üretilecek çelik yeleklerde de yerlilik oranını artıracak.

Aynı Koruma Seviyesinde Daha Hafif 

Nurol Teknoloji tarafından üretimi gerçekleştirilen Balistik Koruyucu Yelekler, uluslararası alanda kabul görmüş laboratuvarlarda test edilmiş ve sertifikalandırılmış. Rakiplerine kıyasla aynı koruma seviyesinde daha hafif olduğu iddia edilen ve SIPER adı verilen yelekler, NIJ seviye IV’e uygun olarak 4.5kg’dan başlayan ağırlıklara sahip.

Seramik – kompozit malzemeden üretilen yelekler, daha önce Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün desteği ile özel sektör tarafından üretilecek denilen bor temelli seramik zırh projesi kapsamında üretilmiş değil. Firmanın bu odakta bir çalışması var mı bilmiyoruz ancak belki bir sonraki dönemde alınacak olan yeleklerin bu özelliği ile de ön plana çıktığını görebiliriz.


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Macella 2 yıl en beğenilen
normalde çelik yeleği bile dışardan mı alıyoduk oha
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a_y_k_u_t 2 yıl
Haber çok yanlış olmuş önceden yerli çelik yelek üretilmemiş gibi bir algı oluşmuş. Eskiden ürettiğimiz çelik yelekler çelik adı geçtiğine bakmayın karbon-elyaf, aramid elyaf, kevlardan yapılıyordu. Şimdi ise seramik kompozit bir yapıda üretime geçildi ve emniyet müdürlüğü ile bir anlaşma yapıldı. Olay sadece yenilenme, artık daha hafif ve dayanıklı üretime geçildi.
Bilginiz olmadığı konularda yanlış anlaşılcak haberler yapmayın lütfen.
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QuexSeeL 2 yıl
Konuyla aklıma geldi haberlere de çıkmıştı kat kat poşete benzeyen hafif ve esnek bir malzeme vardı. Takır takır saydırıyorlardı hepsini durduruyordu akıbeti ne oldu bilen var mı?
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neutumn 2 yıl
Balistik Koruyucu Yelekler, uluslararası alanda kabul görmüş laboratuvarlarda test edilmiş ve sertifikalandırılmış.

Askere giden veyahut asker olanlar; tüm her şeyin caydırıcılık ve gizlilik prensiplerinden meydana geldiğini, savunma sanayisinde güçlü olanların hayal edemeyeceğimiz savunma sistemleri ve parçaları oluşturduğunu, bunların sır gibi saklandığını, testlerin kendi teknolojilerine tabii tutulduğunu ve bu sayede üretimde ve savunmada üst seviyede olduklarını çok iyi bilirler.

Yerli de olsa, onu test edebilecek cihaz ve sahan yoksa aslında pek yerliliği kalmıyor. Yerli tabirini önce öğrenmeliyiz, yerimizde sayıyoruz olacak iş değil.
1 Yanıt Yanıtla +3
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travers 2 yıl neutumn
neutumn

Balistik Koruyucu Yelekler, uluslararası alanda kabul görmüş laboratuvarlarda test edilmiş ve sertifikalandırılmış.

Askere giden veyahut asker olanlar; tüm her şeyin caydırıcılık ve gizlilik prensiplerinden meydana geldiğini, savunma sanayisinde güçlü olanların hayal edemeyeceğimiz savunma sistemleri ve parçaları oluşturduğunu, bunların sır gibi saklandığını, testlerin kendi teknolojilerine tabii tutulduğunu ve bu sayede üretimde ve savunmada üst seviyede olduklarını çok iyi bilirler.

Yerli de olsa, onu test edebilecek cihaz ve sahan yoksa aslında pek yerliliği kalmıyor. Yerli tabirini önce öğrenmeliyiz, yerimizde sayıyoruz olacak iş değil.

+12588445687


Usta ama yerlilik olayının ciddi anlamda bir yere varabilmesi için önce bunları zihnimize yerleştirmemiz lazım. Ve yerli ürünleri prestijlendirilmesi lazım, yerli firmalar tarafından. Biz bi fikrin emekleme dönemindeyiz inşallah her şeyi devletten bekleyen vatandaşlar (zengin sinekler) artık biraz insiyatif alır ve üretime katkıda bulunur.


Senin yazının sonunda bahsettiğin olay uzun bir süreç gerektiriyor. Önce üreterek sonraki aşamada eksikleri tespit edersin, sonra daha geliştirirsin ilerleyen dönemlerde standartları belirler ve testleri yaparsın. Knowhow konusunda oldukça zayıfız bile diyemiyorum.
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ssbrutality 2 yıl
öff
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alex59 2 yıl
Reis, yerli karar verin artık osmanlı'yamı dönücez vahşi batıyamı (!)
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grafman09 2 yıl
Altı ayda makyajlanıp satılan ürünlere koşan, üretimden uzak tüketmeye programlanmış bireylere dönüşmüşüz. Birinin ürettiğine çöp diyoruz, üretmiyoruz.. Sözüm ona yerli firma bilgisayar üretiyor, Adı Excalibur,, Yok artık Kral Arthur diyecem.. Demiyorum piyasa şartları yurt dışına şirin görünme çabası olarak görüyoruz.. Firmalarımızdan biri çıksa yerli işlemciyi tasarladık, şurada üretimini yaptıracaz dese güzel olmaz mı.. Yada gerçekten milli yazılım konusunda ufakta olsa birşeyler görsek..(Alman Debian üzerine Pardus yazılmasını kastetmiyorum)
Bunların olabilmesi için eğitim sisteminin baştan aşağı yenilenmesi lazım..
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FatihAsl 2 yıl grafman09
grafman09

Altı ayda makyajlanıp satılan ürünlere koşan, üretimden uzak tüketmeye programlanmış bireylere dönüşmüşüz. Birinin ürettiğine çöp diyoruz, üretmiyoruz.. Sözüm ona yerli firma bilgisayar üretiyor, Adı Excalibur,, Yok artık Kral Arthur diyecem.. Demiyorum piyasa şartları yurt dışına şirin görünme çabası olarak görüyoruz.. Firmalarımızdan biri çıksa yerli işlemciyi tasarladık, şurada üretimini yaptıracaz dese güzel olmaz mı.. Yada gerçekten milli yazılım konusunda ufakta olsa birşeyler görsek..(Alman Debian üzerine Pardus yazılmasını kastetmiyorum)
Bunların olabilmesi için eğitim sisteminin baştan aşağı yenilenmesi lazım..

Debian temelli Pardus un nesi kötü, açıklayabilir misiniz. Debian çok sağlam bir dağıtım
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Macella 2 yıl en beğenilen
normalde çelik yeleği bile dışardan mı alıyoduk oha
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ressi1 2 yıl Macella
Macella

normalde çelik yeleği bile dışardan mı alıyoduk oha

miğfer vs dışarıdan ithal ediyoruz özellikle doğudaki birliklerde
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kadirirdem 2 yıl Macella
Macella

normalde çelik yeleği bile dışardan mı alıyoduk oha

hakikaten ha katılıyorum.
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BekirTemel 2 yıl
Ülke terör yuvası oldukça her yönden kaybediyor, haklılığı tartışılır onca vergi zart zurt bu tarz konulara maddiyat harcanıyor diğer hayati konular boşlanıyor ancak terörü bitirmek adına sapa sağlam adımlar atılıyor m? Sanmıyorum.
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7 etiket daha nurol teknoloji sanayi ve madencilik ticaret a.ş. ssm kurşun geçirmez yelek balistik koruyucu yelek Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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