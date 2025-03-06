ABD'nin Avrupa'dan uzaklaşması, Avrupalı savunma ve teknoloji şirketlerine yaradı

Özellikle savunma ve teknolojik atılım konusunda yıllardır bel bağladıkları ABD'nin kendilerini yalnız bırakmak üzere olduğunu fark eden Avrupa ülkeleri, şimdi kendi ayakları üzerinde durabilmek için ne yapmaları gerektiğini hesaplıyorlar. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde Avrupa'daki savunma ve teknoloji şirketlerine ciddi yatırımlar yapılması planlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu hafta 150 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi açıklarken, bu rmiktarın 800 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Bu da Avrupa merkezli savunma ve teknoloji şirketlerinin borsada hızla tırmanışa geçmesini sağladı.
Starlink'e Alternatif Olabilecek Eutelsat'ın Hisseleri Tavan Yaptı
Eutelsat, Starlink'ten sonra alçak Dünya yörüngesinde en çok uydusu olan ikinci şirket. Tabii Starlink Eutelsat'tan 10 kat daha fazla uyduya sahip ama onun yokluğunda Eutelsat Avrupa'nın başlıca seçeneği olacak.
Avrupa'da bu hafta hisseleri yükselişe geçen tek şirket Eutelsat olmadı. Onun yanı sıra savunma ve uydu teknolojilerinde faaliyet gösteren pek çok şirketin de hisseleri yükselişe geçti. Buna bir de geçtiğimiz günlerde yapay zeka için açıklanan dev yatırımlar eklenince, Avrupa önümüzdeki yıllarda teknoloji şirketleri için çok daha verimli bir pazara dönüşecek gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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