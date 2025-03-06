ABD'nin Avrupa'dan uzaklaşması, Avrupalı savunma ve teknoloji şirketlerine yaradı

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın ABD'de yeniden başa gelmesi Avrupa'da işler epey karıştırmış durumda. Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Ukrayna'dan desteğini büyük ölçüde çeken ABD, sadece bununla da kalmayıp eski kıtadan genel olarak uzaklaşacak gibi görünüyor. Nitekim Elon Musk gibi Trump yönetiminde üst kademede yer alan isimler ABD'nin NATO ve Birleşmiş Milletler'den çıkması gerektiğini artık açıkça dile getiriyorlar.

Özellikle savunma ve teknolojik atılım konusunda yıllardır bel bağladıkları ABD'nin kendilerini yalnız bırakmak üzere olduğunu fark eden Avrupa ülkeleri, şimdi kendi ayakları üzerinde durabilmek için ne yapmaları gerektiğini hesaplıyorlar. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde Avrupa'daki savunma ve teknoloji şirketlerine ciddi yatırımlar yapılması planlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu hafta 150 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi açıklarken, bu rmiktarın 800 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Bu da Avrupa merkezli savunma ve teknoloji şirketlerinin borsada hızla tırmanışa geçmesini sağladı.

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Starlink'e Alternatif Olabilecek Eutelsat'ın Hisseleri Tavan Yaptı

Tam Boyutta Gör ​​​​​​Starlink'e alternatif sunabilecek Avrupa merkezli bir şirket olan Eutelsat'ın hisseleri bu hafta tavan yaptı. Bugüne kadar Ukrayna'da güvenli iletişim için Starlink'e bel bağlayan Avrupa ülkeleri, şimdi Starlink'in buradan çekilmesi ihtimaline karşı da hazırlık yapmak zorundalar. Bu da gözleri Eutelsat'a çevirdi.

Eutelsat, Starlink'ten sonra alçak Dünya yörüngesinde en çok uydusu olan ikinci şirket. Tabii Starlink Eutelsat'tan 10 kat daha fazla uyduya sahip ama onun yokluğunda Eutelsat Avrupa'nın başlıca seçeneği olacak.

Avrupa'da bu hafta hisseleri yükselişe geçen tek şirket Eutelsat olmadı. Onun yanı sıra savunma ve uydu teknolojilerinde faaliyet gösteren pek çok şirketin de hisseleri yükselişe geçti. Buna bir de geçtiğimiz günlerde yapay zeka için açıklanan dev yatırımlar eklenince, Avrupa önümüzdeki yıllarda teknoloji şirketleri için çok daha verimli bir pazara dönüşecek gibi duruyor.

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