Emoji ile sadece yüz ifadeleri ile anlaşabildiğiniz bir sosyal ağ geliyor





Günümüzde kendimizi farklı yollarla ifade edebildiğimiz pek çok sosyal ağ mevcut. Ancak Emojli etkileşim şekli ile yılın en ilginç platformlarından birisi olmaya aday gözüküyor.





Emojli sadece yüz ifadeleri diğer bir deyimle emoji'lerle iletişim kurabildiğiniz bir sosyal ağ olarak dikkat çekiyor. Henüz indirmeye sunulmayan sosyal ağ ilk etapta iOS tabanlı olacak ve kapalı beta denemelerine başladı.





Sosyal ağın kullanıcı hesabı da emojilerden oluşmak zorunda ve bir kaç emoji yanyana kullanılabiliyor. Şimdiye kadar 10 000 kaydın olduğu sosyal ağda 250 binden fazla iki ikonlu kombinasyonlar kullanılmış.





Geliştiriciler ilgiden oldukça memnun ve sosyal ağın nihai sürüme geçtiğinde daha da büyüyeceğini umut ediyor. Ancak kesin olarak ne zaman indirmaya sunulacağı bilinmiyor.

http://emoj.li/