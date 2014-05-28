En hızlı ve yüksek baskıyı verebilen üç boyutlu yazıcı modeli Kudo3D Titan 1, Kickstarter'da aradığı desteği buldu

Kickstarter'da en çok destek bulan projeler arasında yer alan üç boyutlu yazıcılar, gün geçtikçe teknolojik olarak gelişiyor ve daha farklı imkanlar sunuyor. Bu doğrultuda en hızlı ve en yüksek baskıyı verebildiğini iddia eden üç boyutlu yazıcı modeli Kudo3D Titan 1, Kickstarter'da aradığı desteği bulan isimler arasına yerleşiyor.

Daha bitimine 29 gün kala koyduğu 50,000$ hedefi 111 bağışla 222,362$ gibi oldukça yüksek bir seviyeye getirmeyi başaran Kudo3D Titan 1, bu başarısın teknik altyapısı sayesinde elde ediyor. Stereolithography ya da kısa adıyla SLA tekniği ( Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan fotopolimer reçine tabakasının noktasal bir morötesi -ultraviyole- lazer ışını vasıtasıyla belirli bölgelerinin kürleştirilmesi prensibine dayanır ) temelinde geliştirilen üç boyutlu yazıcı, geliştirici firmanın belirttiğine göre 100 mikron çözünürlükte (37 mikron minimum) 24 cm yüksekliğinde baskılar verebiliyor ve bu sayede en uzun baskı sunan SLA yazıcısı olarak tanıtılıyor. Diğer SLA yazıcıların 4 ila 6 saat arasında tamamladığı baskıları 2 saat içerisinde verebiliyor olmasıyla da "en hızlı" unvanını kazanan Kudo3D Titan 1, yüksek çözünürlükte düşük baskı boyutu, büyük baskı boyutunda ise düşük çözünürlük sunan diğer benzerlerine oranla çok daha iyi bir alternatif ortaya koyabiliyor. Modern tasarımıyla her türlü ortama konumlandırılabilen yazıcı, bilgisayar kasası benzeri modüler kasasıyla dikkat çekiyor ve pozlama süresinde yapılacak ayarlamalar ile birçok ticari SLA reçine materyallerini de aktif olarak kullanabiliyor.

Kısa süre içerisinde 1899$'lık bağış düzeyleri biten ve artık yapılacak en az 2,199$ (Kargo hariç) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebilen üç boyutlu yazıcı modeli Kudo3D Titan 1, yapabildiklerini aşağıda yer alan tanıtım videosuyla gözler önüne seriyor.

https://www.kickstarter.com/projects/kudo3d/titan-1-fastest-tallest-print-high-res-sla-3d-prin