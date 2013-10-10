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En yetkili isim açıkladı: Apple Store İstanbul, Ocak 2014'de açılıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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En yetkili isim açıkladı: Apple Store İstanbul, Ocak 2014'de açılıyor
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Her ne kadar resmi açılışı yapılmasa da içerisindeki birçok mağazanın faaliyete geçtiği Zorlu Center’da yer alacak olan, ancak diğer mağazaların aksine faaliyet geçmeyen Apple Store Istanbul üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Gayrimenkul sektörünün dünyaca ünlü danışmanlık firmalarından olan Jones Lang LaSalle’nin Türkiye operasyonunun başındaki isim Avi Alkaş, Apple Store Istanbul hakkında Wall Street Journal Türkiye’ye önemli açıklamalarda bulundu.  

Apple yetkililerinin geçtiğimiz günlerde mağazayı ziyaret ettiğini söyleyen Alkaş, mağazanın normalde aralık ayında açılmasının planlandığını ancak mimariye gösterilen özenin açılışı ocak ayına ötelenmesine neden olduğunu söyledi. Alkaş, Apple’ın mağazadaki yer kaplamalarını dahi özenle seçtiğini belirtirken;  mağazanın New York 5.Caddedeki Apple Store gibi kübik cam tavana sahip 3.mağazası olacağını ve bu açıdan Apple için İstanbul mağazasının ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Alkaş, ayrıca, Apple’ın Türkiye için Istanbul mağazasından sonra 3 mağaza daha açmayı planladığını açıkladı.

Hali hazırda kübik cam tavanın inşaasının sürdüğü öğrenilen Apple Store Istanbul, Zorlu Center’ın zemin katı ya da bilinen adıyla lüks katında yer almakta. Bu katta Louis Vuitton ve Burberry gibi dünyaca ünlü markaların özel mağazaları yer alırken; Apple’ın mağazası 2000 metre karelik alanıyla Zorlu Center’ın en büyük mağazalarından biri olacak.

En yetkili isim açıkladı: Apple Store İstanbul, Ocak 2014'de açılıyor

Kaynak: Ayşegül Akyalı Güven / The Wall Steet Jounal


http://www.wsj.com.tr/article/SB10001424052702304520704579126822183574830.html Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl Escapetolife
Escapetolife

Bizdekinin görünümü küp şeklinde değilde dikdörtgen mi olacak ? oyle olursa küp kadar güzel görünmeyebilir.

Mimarlar bu yorumdan sonra diploma yırtar artık.
EscapetolifeBizdekinin görünümü küp şeklinde değilde dikdörtgen mi olacak ? oyle olursa küp kadar güzel görünmeyebilir....
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İzole Bant 6 yıl
Fiyat formülleri başlar birazdan
1 Yanıt Yanıtla +52
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elfuerte 6 yıl
iPHONE 5S in BiM de satılacağını öğrendikten sonra çalışmalara olağanüstü hız vermişler.. Cam kubbenin gerekirse Samsung telefonlarında kullanılan plastikten yapılması bile gündemde imiş... ;)
iPHONE 5S in BiM de satılacağını öğrendikten sonra çalışmalara olağanüstü hız vermişler.. Cam kubbenin gerekirse Samsung telefonlarında kullanılan plastikten ya...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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DH Misafiri 5 yıl
Apple'ın Türkiye'ye Gelmesi Çok Güzel Birşey Fakat Türkiye Premium Reseller Diye Adlandırdığı ve Yetkili Satıcı Ünvanı Verdiği Mağazalardan Aynı Ürünleri Daha Ucuza Almak Çok Daha Mantıklı. Bakınızı pupa bilişim pupadankapiniza.com Hem Bu Adamların Türkiyede Yaygın Şube Ağına Sahip Fiyat Olarakta Baya Farkediyor. Ayrıca Pazarlık Yapma Şansınızda Fakat Apple Store'da Sabit Fiyat Bilmem Anlatabildimmi ..
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7gün25saat 5 yıl
yanlış hatırlamıyorsam ocak ayını geçtik ama?
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beter.böcek 5 yıl
simdi aklima geldi bisey sormak istiyorum bilen soylesin; haziran sonuna kadar mobiltel garantili 3gs im var olasi ariza durumunda apple store dan hizmet alabilecek miyim?
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halog 5 yıl
Uzun zamandır bu kadar geyik yapılan bir başlık görmemiştim. İyi güldüm.
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ste1n 5 yıl
açıldı mı?
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Bradley Cooper 5 yıl
bim in içine açlmamış mıydı. yanlış mı hatırlıyorum
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AndaCakan 5 yıl
Açılmazz
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emregök 5 yıl
Yüreğinizi serin tutun ;)
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sharky25ant 5 yıl
online store geldi ya o yeter. Herşeyi aldık zaten (rMBP, apple TV, time capsule, magic mouse, wireless klavye).
Oraya da açılınca gezinti amaçlı gideriz artık

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ulmel 5 yıl
yürüyen merdiven olmazsa sıkıntı yaşarlar istanbulda , herkes engelliler yaşlılar için ayrılan asansör sırasına girer .

açılış için indirim yaparlarsa aşağı düşüp sakatlanma rekoru kırarız
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Since1903 5 yıl
Vay arkadaş , ne Store'ymiş be.
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karti 5 yıl
Aldigim bilgilere gore nisan basina ertelenmis arkadaslar
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eyoruk 5 yıl karti
Yok artık ya
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