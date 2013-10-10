En yetkili isim açıkladı: Apple Store İstanbul, Ocak 2014'de açılıyor

Her ne kadar resmi açılışı yapılmasa da içerisindeki birçok mağazanın faaliyete geçtiği Zorlu Center’da yer alacak olan, ancak diğer mağazaların aksine faaliyet geçmeyen Apple Store Istanbul üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Gayrimenkul sektörünün dünyaca ünlü danışmanlık firmalarından olan Jones Lang LaSalle’nin Türkiye operasyonunun başındaki isim Avi Alkaş, Apple Store Istanbul hakkında Wall Street Journal Türkiye’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Apple yetkililerinin geçtiğimiz günlerde mağazayı ziyaret ettiğini söyleyen Alkaş, mağazanın normalde aralık ayında açılmasının planlandığını ancak mimariye gösterilen özenin açılışı ocak ayına ötelenmesine neden olduğunu söyledi. Alkaş, Apple’ın mağazadaki yer kaplamalarını dahi özenle seçtiğini belirtirken; mağazanın New York 5.Caddedeki Apple Store gibi kübik cam tavana sahip 3.mağazası olacağını ve bu açıdan Apple için İstanbul mağazasının ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Alkaş, ayrıca, Apple’ın Türkiye için Istanbul mağazasından sonra 3 mağaza daha açmayı planladığını açıkladı.

Hali hazırda kübik cam tavanın inşaasının sürdüğü öğrenilen Apple Store Istanbul, Zorlu Center’ın zemin katı ya da bilinen adıyla lüks katında yer almakta. Bu katta Louis Vuitton ve Burberry gibi dünyaca ünlü markaların özel mağazaları yer alırken; Apple’ın mağazası 2000 metre karelik alanıyla Zorlu Center’ın en büyük mağazalarından biri olacak.

Kaynak: Ayşegül Akyalı Güven / The Wall Steet Jounal

http://www.wsj.com.tr/article/SB10001424052702304520704579126822183574830.html