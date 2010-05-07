En hızlı cep telefonunu ararken: HTC EVO 4G vs. Samsung Galaxy S

Akıllı telefon pazarındaki heyecan verici gelişmeler, solukları kesen rekabet ve netbook'ları aratmayan yeni nesil modeller karşısında teknoloji tutkunu olupta heyecanlanmamak mçmkün değil. 1GHz işlemciye ve yüksek bellek kapasitesine sahip telefonlar hızla yaygınlaşırken, firmalar arası rekabet gerek donanım gerekse de tasarım anlamında her geçen gün biraz daha sertleşiyor. Dünya devi üreticiler tarafından arka arkaya pazara sunulan modeller karşısında kafaların karışmaması mümkün değil zira pek çok açıdan büyük benzerlikler taşıyan modeller arasında seçim yapmak bir hayli zor. Yüzlerce modelin yer aldığı pazarda, sahip olduğu donanımla "en hızlısıyım" iddiasındaki telefonları değerlendireceğiz.

Eğer akıllı telefon teknolojilerini yakından takip ediyorsanız, Snapdragon platformunu bir şekilde duymuşsunuzdur. Qualcomm tarafından geliştirilen bu platform HTC HD2, Sony Ericsson Xperia X10 ve Google Nexus One gibi telefonlara güç verirken, performans noktasında diğer çüzümlere ciddi fark atıyor. iPhone, Palm Pre ve Nokia N900'deki işlemciler gibi ARM mimarisini baz alan Snapdragon platformu, farklı olarak yüksek saat hızıyla öne çıkıyor. 1GHz çalışma frekansının getirdiği yüksek işlem gücüyle netbooklar'da da kullanılan Snapdragon platformu, yaygın kullanıma açık en güçlü akıllı telefon platformu olarak gösteriliyor. Peki tüm bu gelişmeler karşısında güçler dengesi kimin lehine işliyor? İşte bu soruya cevap arıyoruz.

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HTC EVO 4G

Yongada sistem çözümü olarak tasarlanan Snapdragon platformu, günümüzün en güçlü akıllı telefon platformu olarak dikkat çekerken, yakın zamanda sıkı bir rakiple karşılaşması muhtemel görünüyor. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Galaxy S modeliyle Samsung, Hummingbird kod adını taşıyan yeni nesil akıllı telefon platformunu devreye alıyor. Bazı farklılıklar olduğu öne sürülse de tasarım özellikleri açısından Apple iPad'deki A4 işlemcisine zemin hazırladığı düşünülen Hummingbird platformu, çok yakında pazardaki yerini almış olacak. İşte tüm bu gelişmeler ışığında, daha hızlıları gelene kadar segmentlerinde zirveye oynayan HTC EVO 4G ve Samsung Galaxy S'e yakından bakacağız.

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HTC EVO 4G

HTC'nin HD2 modeli yerine EVO 4G'yi seçmemizdeki en önemli neden, karşılaştırmaya aldığımız Galaxy S'in de bir Android telefon olması. Sahip olunan özellikler açısından HTC HD2 ile HTC EVO 4G büyük benzerlikler taşısa da EVO 4G hem daha yeni bir model hem de adından da anlaşılabileceği üzere 4G desteği sunuyor. Platformlar arası farklılıklara geçmeden önce HTC EVO 4G ve Samsung Galaxy S'in genel özelliklerine bakmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Sprint ile Amerikalı kullanıcılara merhaba diyen HTC EVO 4G'den farklı olarak Galaxy S henüz pazarda değil ancak yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor.

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HTC EVO 4G

Android 2.1 işletim sistemiyle çalışan telefonların her ikisi de farklı özellikleriyle öne çıkıyorlar. 13mm kalınlığında ve 170 gram ağırlığında olan HTC EVO 4G, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 512MB RAM kapasitesine sahip olan telefon, 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Dahili depolama kapasitesi 1GB olarak belirlenen ve 32GB'a kadar microSD kart desteği sunan EVO 4G, ara birim olarak HTC'nin yeni nesil telefonlarında sık sık karşımıza çıkan Sense'i kullanıyor. Dijital yakınlaştırma ve oto-fokus yapabilen, çift LED'li 8MP kamera ile donatılan telefon, 720p video da çekebiliyor.

HTC EVO 4G'nin diğer özellikleri arasında Bluetooth 2.1+ EDR, WiFi 802.11 b/g, FM radyo, GPS, A-GPS, Dijital Pusula, 3.5mm kulaklık girişi, televizyonlarla bağlantı olanağı tanıyan HDMI portu, görünütülü konuşma için 1.3MP ön kamera ve Micro USB portu gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz. HTC EVO 4G'nin en güçlü özelliklerinden biri de sunduğu 4G desteği. 3G ile kıyaslandığında dosya transfer hızında dramatik artışlar vaad eden standart, EVO 4G tarafından destekleniyor ancak henüz dünya genelinde yaygınlaşmadığı için kullanım alanı sınırlı kalıyor. Samsung Galaxy S'e gelirsek, bazı açılardan çok daha güçlü bazı açılardansa HTC EVO 4G'nin bir adım gerisinde oolduğunu söyleyebiliriz.

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Samsung Galaxy S

İhtiyaç duyduğu gücü, yazının ilerleyen kısımlarında detaylandıracağımız 1GHz hızındaki Hummingbird platformundan alan Samsung Galaxy S, 9.9mm kalınlığı ve 118 gramlık ağırlığı ile gerek hafiflik gerekse de tasarım açısından piyasadaki daha az özellikli, daha küçük ekranlı ve daha kompakt pek çok cihaz ile rekabet edebilecek düzeyde. Peki Samsung bu kadar çok özelliği, bu kadar güçlü bir alt yapıyı böylesine ince bir tasarıma sığdırmayı nasıl başardı ? Buradaki kilit nokta kullanılan Super AMOLED ekran diyebiliriz. Görüntü kalitesi açısından şu an için en iyi çözümlerden biri olan Super AMOLED ekranlarda, dokunmatik sensörler için ayrı bir katman gerekmediği için transreflektif TFT ekranlara göre daha ince oluyorlar dolayısıyla aynı boyutta daha hafif ve şık telefonlara olanak tanıyabiliyorlar.

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Samsung Galaxy S

HTC EVO 4G'den farklı olarak 1GB yerine, tercih edilecek versiyonuna göre 8GB ve 16GB dahili depolama kapasitesi sunan Galaxy S'e dilendiği takdirde 32GB'a kadar microSD bellek kartı da takılabiliyor. 4.0-inç ekran boyutu, TC EVO 4G'ninkinden küçük olan telefon, 480 x 800 piksel ile aynı çözünürlüğü sunuyor. Android 2.1 üzerinde Samsung Smart Life kullanıcı ara birimini çalıştıran Galaxy S, kamera özellikleri açısından HTC EVO 4G'nin gerisinde kalıyor. 5MP çözünürlüğündeki kamerasında flash bulunmayan Galaxy S, oto-fokus ve dijital yakınlaştırma ile birlikte 720p video kaydına da olanak tanıyabiliyor. Ancak kaydedilen bu görüntüler, HDMI portu olmadığı için DLNA çzerinden kablosuz olarak aktarılabiliyor.

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Samsung Galaxy S

FM Radyo, 3.5mm kulaklık girişi ve Dijital Pusula gibi EVO 4G'de olan pek çok özelliği bünyesinde barındıran Samsung Galaxy S, 4G desteğine karşı Bluetooth 3.0 kozunu ortaya koyuyor. Mevcut cihazların tamamına yakınında kullanılan Bluetooth 2.1 spesifikasyonuna kıyasla dosya aktarım hızını ve kapsama alanını geliştiren Bluetooth 3.0 için şu an en büyük destekçinin Samsung olduğunu ve firmanın bu teknolojiye Galaxy S'de de yer verdiğini görüyoruz. WiFi tarafında da dikkat çekici bir farklılıktan söz edilebilir zira 802.11b/g desteği sunan EVO 4G'den farklı olarak Galaxy S, 802.11n desteği de sunuyor. Tabi bu noktada kimi HTC modellerinin de "n" desteği sunduğunu ancak bu özelliğin kapalı olarak geldiğini de hatırlatmalıyız.

Platformun Gücü Adına l Güncel Platformlar Karşı Karşıya

Qualcomm Snapdragon vs. Samsung Hummingbird

Kullanıcı tercihlerinde ekran boyutu kuşkusuz önemli bir yer tutuyor ancak satın alınması planlanan telefonun sahip olduğu ekranı etkili bir şekilde besleyebilmesi de arzulanan kullanım deneyimi açısından büyük önem taşıyor. Günümüzün modern telefonlarını özellikle de üst segmentte yer alan temsilcilerini dikkate aldığımızda, pek çoğunun adeta bir minyatür bilgisayar olduğunu söylemek mümkün. Zira sahip oldukları yüksek işlem gücüyle yıllar öncesinin masaüstü sistemleri kadar performans vaad eden bu minik cihazlar için "Cep Herkçlç" yakıştırması yapmak pekte yanlış olmayacaktır.

HTC EVO 4G ve Samsung Galaxy S arasındaki "en hızlı kim" düellosu kapsamında, Qualcomm Snapdragon ve Samsung Hummingbird platformlarını masaya yatıracağız. Ancak çerçeveyi netleştirmek ve daha sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek açısından gçncel durumdaki diğer platformları da değerlendirme kapsamına alarak ortaya daha kapsamlı bir çalışma koymaya çalışacağız. Detaylı karşılaştırmaya geçmeden önce tamamı ARM tabanlı olan yani ARM mimarisini temel alan bu çözümler arasında, farklılıkların nasıl oluştuğuna gelin birlikte bir göz atalım.

Qualcomm Snapdragon, Samsung Hummingbird, T.I OMAP 4440 ve diğer pek çok mobil platformun arkasında SoC yani yongada sistem formundaki ARM tasarımları yatıyor. İngiltere merkezli bir holding olan ARM, kendisi bir işlemci üretmese de geliştirdiği mobil işlemci mimarilerini ve işlemci komut setlerini, yarıiletken üreticilerine lisanslamakta. Sahip olduğu pazar payı itibariyle bugün Intel'in x86 cephesindeki hakimiyetine benzer bir tablo çizen ARM, yıllardır rakipsiz. Bugünlerde Intel yeni bir mobil platform duyurmuş olsa bile ARM'ın yeri şu an için oldukça sağlam.

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Qualcomm Snapdragon: ARMv7 mimarisi, 65nm, 1GHz, Imageon 430 GPU

Samsung, Qualcomm, Texas Instruments, Marvell ve son dönemde Nvidia olmak üzere pek çok firmanın ARM'ın müşterisi olduğunu görüyoruz. Her firma için ayrı bir mimari geliştirilemeyeceğine göre, platformlar arası farklılıklar nasıl oluşuyor, bir platformla diğer arasında performans farkı nelere dayanıyor sorusunun büyük önem taşıdığını görüyoruz. ARM'ın geliştirdiği işlemci mimarisini ve sahip olduğu komut setlerini lisanslama yoluna giden dünya devi yarıiletken üreticileri, geliştirilen bu mimari ekseninde kendi SoC çözümlerini yaratma yoluna gidiyorlar.

T.I yani Texas Instruments ve Samsung firmaları, mimari lisanslama ve işlemci geliştirme noktasında örnek olarak gösterilebilir. Zira ARM'dan lisanslanan Cortex A8 mimarisini kendi ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda modifiye eden üreticilerin ortaya iPhone 3Gs'de kullanılan S5PC100, Galaxy S'de kullanılan S5PC110 veya Motorola Droid'e güç veren OMAP3430 gibi aynı mimari üzerinde farklı özellikleri barındıran platform çözçmleri koyduklarını görüyoruz. Bu noktada Qualcomm'un yaklaşımı ise biraz daha farklı. ARM'dan aldığı lisans ve komut setlerini kendine özgü, farklılaştırılmış bir mimari için kullanan firmanın, daha fazla zaman alan, daha yüksek malietli bir yol izlediği söylenebilir.

Qualcomm'un yaklaşımı hakkında verilebilecek en güzel örnek, Snapdragon platformunun Scorpion kod adlı yeni temsilcisi olsa gerek. Mevcut Snapdragon platformuyla benzer şekilde ARMv7 mimarisini baz alan işlemcide, Cortex A8 mimarisindeki bazı elementlerin kullanıldığı belirtilmekte. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Qualcomm'un stratejisi daha zorlu bir yoldan geçmeyi gerektiriyor ancak özelleştirilmiş tasarımın bir sonucu olarak doğru parçalar doğru yere konumlandırıldığında en hızlı çözüme sahip olmaları muhtemel sonuç oluyor ve Qualcomm, Snapdragon platformuyla bunu başardığını belirtiyor. Farklılıklara değinmişken Qualcomm'la devam edelim zira firma çalışmaları devam eden yeni platformuyla da iddialı.

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Samsung Hummingbird: ARM Cortex A8 mimarisi, 45nm, 1GHz, PowerVR SGX 540 GPU

Gelen bilgilere göre Qualcomm'un Scorpion kod adını taşıyan Snapdragon QSD8672 platformu, ARMv7 tasarımını baz alıyor olmasına rağmen, yapılan özelleştirilmeler ve ciddi optimizasyonların bir sonucu olarak ARM Cortex-A8 tabanlı platformlara kıyasla döngç başına işlem yeteneği açısından yaklaşık %5 daha iyi sonuç veriyor. Başta GPS olmak üzere bir telefonun olmazsa olmazları arasında yer alan temel ağ komponentlerini de geliştiren Qualcomm, tüm bu komponentleri tek bir çatı altında sunarak daha kompakt bir yapı sunabiliyor ve bu da firmaya ek özellikler için daha fazla alan verebiliyor. ARM Cortex A8 mimarisi tarafından destekleniyor olmasa da çift çekirdek desteği sunan Snapdragon QSD8672 platformu, Qualcomm'un özelleştirilmiş ARM tasarımları üzerine edindiği uzmanlığın güçlü örneklerinden biri olarak gösterilebilir.

Çift çekirdekli tasarımı, geliştirilmiş güç yönetim özellikleriyle harmanlayan ve ihtiyaca göre gelişmiş güç ölçeklendirmesi yapabilen Snapdragon QSD8672 platformunun yılın ikinci yarısında hazır olması bekleniyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Windows Phone 7 ( Windows Mobile 7 ) tabanlı ilk telefonların da Snapdragon QSD8672 platformunu kullanması bekleniyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak Qualcomm, başta HTC HD2 ve EVO 4G olmak üzere pazarda yaygın olarak kullanılan Snapdragon QSD8650 platformu için üretim güncellemesine gitmeyi planlıyor. Fabrikasyon sürecini 65nm'den 45nm'ye geçirmeye hazırlanan firma, platformun çalışma frekansını da 1.3GHz'e çıkartacak.

Qualcomm'un hazırlık çalışmalarına karşı Samsung'un sessiz kaldığı da söylenemez. Firma tarafından hazırlanan Hummingbird platformu önemli detaylar ihtiva ediyor. Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından satın alınan Intrinstiy firmasının, Hummingbird platformunun tasarımı için Cortex A8 mimarisi üzerinde bir takım değişiklikler yaptığı belirtiliyor. Yapılan gçncellemeler sayesinde Hummingbird platformunu, Cortex-A8 tabanlı standart bir yapıya kıyasla her görev için %20-%25 daha az komut seti gerektirdiği belirtilmekte. Görevleri Her döngü için çift komut tutabildiği söylenen Hummingbird platformu, Samsung'a göre aynı segmentte yer alan diğer tüm işlemcilerden daha performanslı.

HTC EVO 4G ve yakında piyasada olması beklenen Samsung Galaxy S modelleri için platform bazında karşılaştırma yaptığımızda, ortaya önemli farkların çıktığını görüyoruz. HTC EVO 4G'de kullanılan Snapdragon QSD8650 platformu 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Saniyede 2.1 milyar komut (her MHz için 2.1 komut) işleyebilen platformda, grafik işlem birimi olarak 200MHz'de görev yapan Imageon Z430 (Adreno 200) kullanılıyor. Saniyede 22 milyon üçgen çizebilen GPU'nun piksel doldurma performansı ise saniyede 133 milyon. Üçgen performansı açısından iPhone 3Gs'in önçnde yer alan Snapdragon QSD8650 platformu, piksel performansı açısındansa iPhone 3Gs'in gerisinde kalıyor. Bu arada merak edenler için iPhone 3Gs'de PowerVR SGX5xx ünitesine sahip Samsung S5PC100 platformuna yer veriliyor.

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HTC EVO 4G vs. Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S'e baktığımızda ise grafik performansıyla göz doldurduğunu söyleyebiliriz. 45nm çretim teknolojisiyle hazırlanan platform, döngü başına 2 komut tutabiliyor dolayısıyla 1GHz'de çalıştığı için saniyede 2 milyar komut işleyebiliyor. Qualcomm Snapdragon QSD8650'nin 2.1 milyar komutluk performansı dikkate alındığında, Qualcomm'un mimari üzerinde yaptığı değişiklikler çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Hummingbird platformunun grafik ayağını PowerVR SGX540 ünitesi oluşuturuyor. Saniyede 90 milyon üçgen ve bir milyardan fazla piksel çizebilen grafik işlem birimiyle Hummingbird platformunun taşınabilir oyun konsollarında yer alabileceği de iddia ediliyor. Hatta bazı söylentilere göre, Hummingbird platformu modern konsollarla rekabet edebilecek grafik işleme potansiyeline sunuyor.

Grafik işlem birimleriyle ilgili daha detaylı bir analiz yapmak istediğimizde, durumun oldukça karmaşık bir hal aldığını ve performansa etki eden pek çok parametrenin olduğunu görüyoruz. Bir örnekle açıklamak gerekirse, iPhone 3Gs'in grafik performansını irdeleyebiliriz. Net olarak bilinmese de iPhone 3Gs'de grafik işlemci olarak PowerVR SGX535'in yer aldığı düşünülüyor. 28 milyon üçgen/ saniyelik grafik işlem gücüne sahip olduğu belirtilen PowerSGX535'li iPhone 3Gs, GLBenchmark.com sitesinin sonuçlarına göre yaklaşık 7 milyon üçgen saniye civarında bir performans sergiliyor. İşte bu noktada akıllara PowerVR SGX535 dışında bir çözümün kullanılmış olup olmayacağı sorusu geliyor çünkü 7 milyon üçgen/saniye oldukça düşük bir değer olarak kalıyor ve akıllara PowerVR SGX 520'yi getiriyor.

Grafik performansına etki eden tek parametre, kullanılan grafik işlem biriminin modeli değil elbette. PowerVR SGX 535 GPU'su, 28 milyon/saniyelik üçgen doldurma performansını sağlamak için 4.2GB/saniye düzeyinde bellek bant genişliğine ihtiyaç duyuyor. Tek kanal üzerinde 200MHz'de çalışan LPDDR1 bellek kullanan iPhone 3Gs'in, 32-bit bellek veri yolu ile 1.6GB/saniye yani PowerVR SGX535'in ihtiyaç duyduğu bant genişliğinin ancak %38'i kadar bant genişliği sunabildiği ifade ediliyor ki bu, GPU'nun sahip olduğu ancak sergileyemediği performans potansiyel hakkında önemli bir ipucu olarak gösterilebilir. Motorola Droid ve T.I OMAP 3430'daki PowerVR SGX530 GPU'larının da benzer bir sorunla, bellek bant genişliği engelinden dolayı tam performans veremedikleri düşünülüyor.

Samsung Galaxy S'deki grafik birimine geri dönersek, üçgen doldurma performansı açısından Snapdragon QSD8650'den dört kat daha hızlı. Ancak bant genişliğiyle ilgili problemler burada da baş gösterebilir çünkü Samsung Hummingbird platformu, Snapdragon QSD8650'den farklı olarak LPDDR1 yerine LPDDR2 bellek desteği sunuyor ancak bellek kontrolcüsü tek kanal uyumlu olduğu için bant genişliğiyle ilgili bir limitin olması, grafik işlem biriminin gerçek potansiyeli için engel teşkil edebilir. PowerVR SGX 540 yongasının 90 milyon üçgen/saniyelik performansı için 4.2GB/saniyelik bant genişliğinin çok ötesinde, 12.6GB/saniyelik bir bellek bant genişliğine ihtiyaç duyması da, GPU'nun sahip olduğu gerçek potansiyelin bellek bant genişliğine takılacağı yönündeki görüşü destekleyen önemli bir argüman. Ancak diğer bir taraftan da Samsung'un GPU bellek yapısını arttırarak bu sorunu aşmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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Qualcomm Snapdragon QSD8650 vs. Samsung Hummingbird S5PC110

Hazır grafik performansları söz konusu olmuşken, biz donanım tutkunları için dikkat çekici bir detay olarak Qualcomm'un özel durumundan bahsetmekte de fayda var. Gerek Samsung gerekse de T.I gibi pek çok isim, ARM tabanlı yongada sistem çözçmlerinde grafik işlemci olarak, ortakları arasında Intel ve Apple'ın da yer aldığı Imagination firmasının PowerVR GPU'larını tercih ediyor Qualcomm ise mimari geliştirme yaklaşımındaki farklılığını, GPU'lara da yansıtmış durumda. 2008 yılında AMD'nin Imageon mobil grafik bölümünü satın alan firma, mevcut Snapdragon QSD8650 platformunda Adreno 200 olarak yeniden isimlendirdiği AMD Imageon Z430 GPU'sunu kullanıyor. Gelen bilgilere göre aynı platformun 45nm çretim teknolojisine indirgenmiş QSD8650A versiyonunda ise Adreno 205 GPU'su kullanılacak ki bu GPU'nun özellikle 2D tarafında bir takım performans güncellemeleri içereceği ve Adobe Flash teknolojisi için geliştirilmiş destek sunacağı bildiriliyor.

Scorpion kod adını taşıyan çift çekirdekli yeni Snapdragon platformunda ise GPU tarafında da radikal bir değişiklik için hazırlık yapan Qualcomm, Adreno 220 olarak yeniden isimlendirilen Imageon Z460 GPU'sunu kullanacak. Elde ettiğimiz bilgilere göre Imageon Z460 saniyede 80MB üçgen çizme performansıyla Sony PSP gibi taşınabilir konsollara rakip bir görsellik sağlayabilecek üstelik platform LPDDR2 bellek desteğini çift kanal kontrolcü üzerinden vereceği için teorik hızın pratikte kullanımı da söz konusu olabilecek. GPU'larla ilgili gelişmeleri sonlandırmadan önce ARM tabanlı diğer platform çözçmlerine kısaca göz atmakta da fayda var. Ocak ayında duyurduğu Cortex A9 tabanlı Tegra 2 platformuyla, grafik performansı en yçksek yongada sistem çözümününe sahip olduğunu iddia eden Nvidia, her yıl yeni bir jenerasyon duyurmayı hedefliyor. T.I ise OMAP 4440 çzerinde çalışıyor. Benzer şekilde Cortex A9 tabanlı olan platform, PowerVR SGX540 GPU'sunu çift kanal LPDDR2 bellek desteği ile besliyor.

Söz konusu akıllı telefonlar olunca güç tçketimi ve enerji verimliliğine değinmeden yazımızı sonlandırmak olmazdı. HTC EVO 4G ve Samsung Galaxy S arasındaki rekabete yeniden dönmek gerekirse Samsung'un ciddi bir avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hummingbird platformunu 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayan dolayısıyla, fabrikasyon sürecinde öne geçmeyi başaran Samsung'un sahip olduğu bir diğer avantaj ise kullandığı Super AMOLED ekran teknolojisi. Kendi sınıfındaki en iyi güç tçketim değerine sahip olduğu belirtilen Hummingbird platformu sayesinde hem güçlü hem de uzun pil ömrüne sahip bir profil çizen Galaxy S'in 1500 mA seviyesinde pil ile sunulacağı belirtiliyor. Qualcomm tarafında ise yaygın olarak kullanılan Snapdragon QSD8650 platformunun 500 mW ile iPhone 3Gs'den 146 mW, Motorola Droid'den ise 175 mW daha fazla güç çektiği belirtiliyor. Öte taraftan gelen bilgilere göre, çift çekirdekli Snapdragon platformu, %30 daha az güç gereksinimine ihtiyaç duyacak ve bu sayede 1.5GHz'de mevcut QSD8650 (1GHz) platformu kadar güç çekerek daha aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans sunabilecek.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Hummingbird platformu ile Samsung Galaxy S'in, şu an için en güçlü ARM SoC çözümüne sahip olduğu söyleniyor. Çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini baz alan TI OMAP 4 ve Nvidia Tegra 2 tabanlı çözümler yolda olsa bile bu cihazların son çeyrekten önce çıkması beklenmiyor. Öte taraftan iPhone HD de yakında kullanıcılarla buluşacak. Önümüzdeki ay içerisinde lanse edilmesi beklenen iPhone HD'nin güçlü özelliklerle gelmesi muhtemel. Örnek prototiplerinden biri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan telefonunun hangi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor ancak alt yapı olarak iPad'in izinden gitmesi ve A4 türevi bir işlemci kullanması olası. Tabi iPad'e kıyasla pil ömrünün çok daha önemli olduğu iPhone için işlemci üzerinde bir takım modifikasyonlar yapılmış olması da beklenebilir. Kısacası çok fazla bilinmeyeni olan iPhone HD, şu an için değerlendirilmesi zor dolayısıyla bekleyip görmek gerekecek. Güçlü işlemcisi, gelişmiş grafik işlem birimi, Super AMOLED ekranı ve Bluetooth 3.0 gibi özellikleriyle Samsung Galaxy S, çıkmadan sansasyon yaratmayı başardı ancak pazar performansını görmek için bir süre daha beklemek gerekecek.