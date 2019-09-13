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Endless Space – Collection strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz

2012 yılının beğenilen ve ödüllü oyunları arasında yer alan Endless Space – Collection adındaki sıra tabanlı 4X strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu.
3 sa.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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AMPLITUDE Studios tarafından geliştirilen ve Unity Awards dahil pek çok ödül kazanmayı başaran sıra tabanlı 4X strateji oyunu Endless Space – Collection, Humble Bundle platformunda kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Endless Space – Collection neler sunuyor?

Galakside hüküm sürme macerasının işlendiği oyunda 8 farklı medeniyetten birisini seçerek maceraya atılıyorsunuz. Sürekli kaynak toplama ve yeni yerler fethetme üzerinde giden oyunda zaman zaman diplomasi kullanarak diğer medeniyetleri kendinizden uzak tutuyorsunuz veya dev ordularınızla yenilgiye uğratıyorsunuz. 4X strateji türü de zaten keşfet, genişle, fethet, sömür dinamiklerine dayanıyor.

Ayrıca Bkz. "Honor 20 üst seviye fiyat etiketiyle raflarda"

2012 yılında yayınlanan oyunun özellikle medeniyetler arasındaki güç dengesi beğeni toplamıştı. Stüdyonun Endless Space serisi altında pek çok farklı oyunu daha bulunuyor. İndirme bağlantısı

 


https://www.humblebundle.com/store/endless-space-collection-free-game Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
İbrahim770 1 sa.
4X Strateji sevsem de bilim kurgu barındırdığından pek çekici gelmemişti bu güne kadar, bedava sonuçta :) Güzel ve kolay geldi, herkes zorlanmadan oynayabilir. Tabi ilk izlenim.
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