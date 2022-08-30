Steam hesap değeri öğrenme yolu

“Steam hesabım ne kadar eder?” Yıllardır en son çıkan ve popüler PC oyunlarını satın alıp geniş bir kütüphaneye sahip olan oyuncuların merak ettiği konulardan biri.

Steam hesap satışı yasak olmasına karşın, kullanıcılar Steam hesaplarının değerini öğrenmek istiyor. Şimdiye kadar bilgisayar oyunlarına ne kadar harcadıklarını bilmek istiyor. Steam hesap değeri hesaplama için kafa yormanız gerekmiyor. Üçüncü parti web siteleri, algoritmaları kullanarak PC oyun kitaplığınızın değerini bulabiliyor. Tek yapmanız gereken Steam hesabınıza giriş yapmak.

VSync nedir? 3 gün önce eklendi

Steam hesap değeri öğrenme için kullanlan SteamCalculator’ın sağladığı bilgilere göre, ortalama bir Steam hesabının değeri; 1900 dolar.

Tam Boyutta Gör

Steam hesabım kaç TL eder?

Steam, 2003’ten beri var olmasına rağmen Valve, 2018’e kadar kullanıcıların oyunlara ne kadar harcadıklarını hesaplamalarına yardımcı olacak bir araç sunmadı. Çözüm, üçüncü parti web sitelerinden geldi. Steam kullanıcılarının hesaplarının değerini ölçmelerine yardımcı olan sitelerden biri SteamDB.

Steam’in hesap harcama aracı, PC oyunlarına ne kadar harcadığınızı son kuruşa kadar hesaplıyor. Steam Database gibi Steam hesap değeri ölçme siteleri ise kütüphanenizdeki her oyun için güncel fiyatları belirleyerek Steam hesabınızın yaklaşık değerini hesaplıyor.

Steam database, daha güzel bir arayüz ve daha etkileyici istatistikler sunuyor. Nasıl kullanıldığına geçmeden önce, Steam database sitesinin hesap verilerinize erişebilmesi için profilinizin herkese açık olması gerekiyor. Profili Düzenle - Gizlilik Ayarlarım - Profilim ve Oyun Detayları altından herkese açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

5 adımda Steam hesap değeri öğrenme

SteamDB sitesinde sağ üst köşede “Sign in”e tıklayın. Steam hesabınızla giriş yapmanız isteyen bir sayfa çıkacak. “Sign in through Steam” butonuna tıklayın. Steam kullanıcı adı ve parolanızı girerek “Oturum aç”a tıklayın. İki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiyseniz, Steam Guard kodunu girmeniz istenecek. Steam hesabınızın ne kadar ettiğini (en düşük ve en yüksek değer) görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Steam hesap satışı yasak mı?

Geniş kütüphaneye sahip olan oyuncuların aklına gelen ilk sorulardan biri; Steam hesabımı nasıl satarım? Kısaca, Valve Steam hesap satışına izin vermiyor. Valve’ın açıklamasına göre, Steam hesabınızı ne satabilirsiniz ne de başka bir kullanıcının hesabını satın alabilirsiniz. Steam destek ekibi, satıldığını fark ettiği hesabı kalıcı olarak kilitleme hakkına sahip. Hesabın o anda satın alan veya satan kişinin kullanımınında olması fark etmiyor. Satın aldığınız bir hesap kolayca sizden geri alınabilir yani; dolandırılabilirsiniz.

Steam database, platformda şimdiye kadar oyunlara ne kadar para harcadığınızı görmek ve diğer oyuncularla istatistiklerinizi karşılaştırmak için de harika bir site.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.