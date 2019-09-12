Honor 20 üst seviye fiyat etiketiyle raflarda

Huawei’nin delikli çentik tasarımı ve dörtlü kamera paketiyle ilgi çeken Honor 20 akıllı telefon modeli ülkemizde raflara çıkıyor. İki haftada bir milyon adet satmayı başaran seride Honor 20 Pro ülkemize gelmeyecek.

Honor 20 özellikleri ve fiyatı

6.26 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan Honor 20 modelinde sol üst delikli çentik tasarımı dikkat çekiyor. Ekran-kasa oranı yüzde 92 olarak belirlenmiş. Arka kasada firma Dynamic Holographic adında bir tasarım teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji geçişli renklere derinlik ekleyerek daha etkileyici hale getiriyor.

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Kirin 980 ile güncel amiral gemilerine kafa tutan modelde 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 3750mAh kapasiteli batarya 22.5W Honor SuperCharge ile destekleniyor. 30 dakikada bataryanın yarısı dolabiliyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ana sensör yer alıyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen sensör 4 pikseli birleştirerek 12MP çözünürlüğünde görüntüler oluşturuyor. 2MP çözünürlüğünde makro sensör yanında 16MP çözünürlüğünde süper geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Kamera paketi lazer otomatik odaklama ile destekleniyor ve yapay zekâ teknolojileri kullanıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Çift mikrofon ile gürültü engelleme, yan parmak izi okuyucu, grafen yaprak ile yüzde 50 daha iyi soğutma, GPU Turbo 3.0 hızlandırma, 9.1 kanal surround ses sertifikası şeklinde iddialı özellikleri olan Honor 20 modeli 4799TL fiyat etiketine sahip.