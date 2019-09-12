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Honor 20 üst seviye fiyat etiketiyle raflarda

Donanımı ve kamera paketiyle amiral gemilerine kafa tutan Huawei’nin Honor 20 akıllı telefon serisi ülkemize de giriş yaptı ancak sadece Honor 20 modeli satışta olacak.
6 sa.
1,9b
15
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin delikli çentik tasarımı ve dörtlü kamera paketiyle ilgi çeken Honor 20 akıllı telefon modeli ülkemizde raflara çıkıyor. İki haftada bir milyon adet satmayı başaran seride Honor 20 Pro ülkemize gelmeyecek.

Honor 20 özellikleri ve fiyatı

6.26 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan Honor 20 modelinde sol üst delikli çentik tasarımı dikkat çekiyor. Ekran-kasa oranı yüzde 92 olarak belirlenmiş. Arka kasada firma Dynamic Holographic adında bir tasarım teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji geçişli renklere derinlik ekleyerek daha etkileyici hale getiriyor.

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Kirin 980 ile güncel amiral gemilerine kafa tutan modelde 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 3750mAh kapasiteli batarya 22.5W Honor SuperCharge ile destekleniyor. 30 dakikada bataryanın yarısı dolabiliyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ana sensör yer alıyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen sensör 4 pikseli birleştirerek 12MP çözünürlüğünde görüntüler oluşturuyor. 2MP çözünürlüğünde makro sensör yanında 16MP çözünürlüğünde süper geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Kamera paketi lazer otomatik odaklama ile destekleniyor ve yapay zekâ teknolojileri kullanıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Çift mikrofon ile gürültü engelleme, yan parmak izi okuyucu, grafen yaprak ile yüzde 50 daha iyi soğutma, GPU Turbo 3.0 hızlandırma, 9.1 kanal surround ses sertifikası şeklinde iddialı özellikleri olan Honor 20 modeli 4799TL fiyat etiketine sahip.

 


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smart1978 4 sa. en beğenilen
Premium fiyata dandik ozellikler ...
Kamerasinda OIS yok!
RAM de depolama hayal kirikligi ...
Kablosuz sarj yok ...
Hafiza karti yok ! ( madem yok en az 256 GB ile uretilseymis! ) ...
USB 2.0 hizinda bir Type-C ile geliyor! Madem oyle micro usb konulsaydi bir farki yok pratikte ! USB 3.0 li type-c beklenirdi ...
Ambargolar da cabasi ...
Mayista tanitilan HAziran da da piyasalarda olan bu cihaz Turkiye'ye ayrica cok gec gelmesi ile KAZIKTIR eskimistir !
Akli olan almaz...
Daha fazla RAM depolama ve Snapdragon 855 li cihazlar ortada iken Huawei in bu alt markasi alinmaz! ...
Guya Honor genclere hitap ediyormus ! Yerseniz :) ...
Premium fiyata dandik ozellikler ... Kamerasinda OIS yok! RAM de depolama hayal kirikligi ... Kablosuz sarj yok ... Hafiza karti yok ! ( madem...
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Galaxy. 2 sa. yeni yorumcu
Fiyatlar yüksek
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__Nikolaus__ 2 sa.
Bunlar cidden mal, üzerine 250 daha koy mate 20 pro al. Bu nasıl bir fiyatlandırma şu cihazın ederi tr şartlarında 2750 en fazla.
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TearsForFears 3 sa.
Mi 9t pro 4000 den gelmişti. S10e de 4000 e bulunuyor. Honor 20s falan gelirse kirin 810 lu fp model anca o alınabilir
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Jon_Kar 3 sa.
Google destegi olmayan cihaza birak 4200 tl yi 1 tl bile veren enayi cikacak mi
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Doanc4n 3 sa.
iphone un da buna benzer bir 3 kamera tasarımı olabilirdi. iphone 11'i tasarım olarak hiç beğenmedim.
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smart1978 4 sa. en beğenilen
Premium fiyata dandik ozellikler ...
Kamerasinda OIS yok!
RAM de depolama hayal kirikligi ...
Kablosuz sarj yok ...
Hafiza karti yok ! ( madem yok en az 256 GB ile uretilseymis! ) ...
USB 2.0 hizinda bir Type-C ile geliyor! Madem oyle micro usb konulsaydi bir farki yok pratikte ! USB 3.0 li type-c beklenirdi ...
Ambargolar da cabasi ...
Mayista tanitilan HAziran da da piyasalarda olan bu cihaz Turkiye'ye ayrica cok gec gelmesi ile KAZIKTIR eskimistir !
Akli olan almaz...
Daha fazla RAM depolama ve Snapdragon 855 li cihazlar ortada iken Huawei in bu alt markasi alinmaz! ...
Guya Honor genclere hitap ediyormus ! Yerseniz :) ...
Yanıtla +10
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High Sierra 5 sa.
P30 ile aynı fiyatta olan bir cihaza mı 4700 TL isteniyor?
Honor Play çok iyi bir modeldi. Honor 10 bu zor günlerde 2799 TL satış fiyatı ile çığır açan bir model oldu (bkz. P20 Pro 4K 5K arasına satılıyordu.) Honor 20 serisinin ortanca modelini ve ekranı AMOLED olmayan bir telefonu 4700 TL'den satmak ne yazık ki hüsranla sonuçlanacaktır. Honor Türkiye pazarına ilk girdiği zamanki stratejisini izlemekten çok uzak bir şekilde satış performansı sunuyor.
Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil Avrupa'da da Honor ekonomik modellerin sunulduğu markadır. Aynı Xiaomi - Redmi , Lenovo - Motorola, Oppo - Realme ve TCL - Alcatel ilişkisinde olduğu gibi (4 üreticinin de Çin menşeili olması durumu özetlediğini düşünüyorum.
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1980victory 5 sa.
Fiyatı çok uçuk
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Xloud 5 sa.
P20 Pro var daha ucuza
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renega 5 sa.
Oled telefona 2300 vermek varken ips telefona bu fiyat...
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