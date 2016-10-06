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Endonezya'da dijital reklam panosunda yetişkin içerikli video oynatan kişi yakalandı

Kısa süre önce Endonezya'daki bir reklam panosunu hack'leyerek yetişkinlere yönelik video yayınlayan şüpheli yakalandı. Suçunu itiraf eden adamın hack'leme yöntemi ise oldukça ilginç.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın güneyindeki elektronik reklam panosu gizemli bir şekilde hack’lenmiş ve yoğun trafikte 5 dakika boyunca yetişkinlere yönelik video gösterimi yapılmıştı. Belediye binasının yakınlarında gerçekleşen olay neticesinde polisler ancak elektrikleri keserek duruma müdahale edebildiler.
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Konuya dair araştırmalarını sürdüren yetkililer hack’leme olayının şüphelisini gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden 24 yaşındaki bilişim uzmanının hack’leme yöntemi ise sandığınız gibi karmaşık değil. Zira billboard üzerinde sisteme giriş bilgilerinin yazılı olduğunu gören adam, sadece şaka amacıyla böyle bir şey yaptığını belirtiyor. Polis kaynaklarına göre ekranda yanlışlıkla giriş bilgilerinin çıktığı ve şüphelinin tam o sırada fotoğrafını çekerek şifreyi öğrendiği düşünülüyor.
Ülkede yetişkin içeriklere sahip sitelere erişimin yasak olması, hadisenin ülke genelinde çok daha fazla ses getirmesine neden oldu. Öyle ki daha önce Tumblr ve Vimeo gibi platformları engelleyen hükümet, Elektronik İşlem Yasası’nı ihlal eden kişilere 6 yıla kadar hapis ve 77 bin dolar para cezası veriyor. Pornografi Yasası’nın ihlal edenler ise 12 yıla kadar hapis yatabiliyorlar.

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tuilde 3 yıl en beğenilen
Porno yazmamak icin baya ugrasilmis
1 Yanıt Yanıtla +41
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DH Misafiri 3 yıl
Eğer makale başlığına porno yazsaydı muhtemelen ben ve benim gibi Kafe'den internet'e girenler makale içeriğini bilgisayar filtreleri yüzünden okuyamayacaktı. Seolar filtreleniyor sadece içeriğin içerisinde yazarsa sıkıntı yok. Bilmeyenlere istinaden yazılmıştır. + verenlerde öğrenmiştir inşallah.
Eğer makale başlığına porno yazsaydı muhtemelen ben ve benim gibi Kafe'den internet'e girenler makale içeriğini bilgisayar filtreleri yüzünden okuyamayacaktı. S...
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homebird 3 yıl
Eskiden müstehcen film falan denirdi. Sonra "porno" dendi.Şimdi de bu: "Yetişkin içerikli film". Ne kadar masum(!) bir isim.
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Front-Back 3 yıl
Olacak iş değil
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DH Misafiri 3 yıl
Eğer makale başlığına porno yazsaydı muhtemelen ben ve benim gibi Kafe'den internet'e girenler makale içeriğini bilgisayar filtreleri yüzünden okuyamayacaktı. Seolar filtreleniyor sadece içeriğin içerisinde yazarsa sıkıntı yok. Bilmeyenlere istinaden yazılmıştır. + verenlerde öğrenmiştir inşallah.
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TheNewAtilla 3 yıl
bugünde ahlakımız bozulmadı, çok şükür.
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tobepeople 3 yıl
Aklıma Ekrem Was Here geldi (Ekrem71 olamaz tabi o)
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alemburda34 3 yıl
keşke F11'e bassaymış :D
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Kundurcali 3 yıl
Porno mu? O ne ya
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Front-Back 3 yıl
Olacak iş değil
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montevo 3 yıl
adam kaşınmış ama.
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tuilde 3 yıl en beğenilen
Porno yazmamak icin baya ugrasilmis
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CeeMoo 3 yıl tuilde
tuilde

Porno yazmamak icin baya ugrasilmis

Yazıyı okudukdan sonra anladım diyorsunuz.PARDON :P
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Adam amme hizmeti yapmış ne var bunda?





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