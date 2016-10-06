Endonezya'da dijital reklam panosunda yetişkin içerikli video oynatan kişi yakalandı

Kısa süre önce Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın güneyindeki elektronik reklam panosu gizemli bir şekilde hack’lenmiş ve yoğun trafikte 5 dakika boyunca yetişkinlere yönelik video gösterimi yapılmıştı. Belediye binasının yakınlarında gerçekleşen olay neticesinde polisler ancak elektrikleri keserek duruma müdahale edebildiler.

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Konuya dair araştırmalarını sürdüren yetkililer hack’leme olayının şüphelisini gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden 24 yaşındaki bilişim uzmanının hack’leme yöntemi ise sandığınız gibi karmaşık değil. Zira billboard üzerinde sisteme giriş bilgilerinin yazılı olduğunu gören adam, sadece şaka amacıyla böyle bir şey yaptığını belirtiyor. Polis kaynaklarına göre ekranda yanlışlıkla giriş bilgilerinin çıktığı ve şüphelinin tam o sırada fotoğrafını çekerek şifreyi öğrendiği düşünülüyor.

Ülkede yetişkin içeriklere sahip sitelere erişimin yasak olması, hadisenin ülke genelinde çok daha fazla ses getirmesine neden oldu. Öyle ki daha önce Tumblr ve Vimeo gibi platformları engelleyen hükümet, Elektronik İşlem Yasası’nı ihlal eden kişilere 6 yıla kadar hapis ve 77 bin dolar para cezası veriyor. Pornografi Yasası’nın ihlal edenler ise 12 yıla kadar hapis yatabiliyorlar.