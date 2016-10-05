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Google Cast'in ismi üçüncü kez değiştiriliyor

Merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkaran Google diğer taraftan yazılım alanında da bazı değişikliklere gidiyor. Buna göre Google Cast uygulamasının ismi üçüncü kez değiştiriliyor.
2 yıl
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3
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Google Cast'in ismi üçüncü kez değiştiriliyor
 
Kısa süre önce Google Pixel akıllı telefonu başta olmak üzere Google Home, Google Wi-Fi ve Daydream View ürünlerini tanıtan teknoloji devi, yazılım cephesinde de ufak çaplı değişiklikler yapıyor.
Kullanıcıların sevdikleri eğlence içeriklerini ve uygulamaları telefondan, tabletten veya dizüstü bilgisayardan doğruca televizyonda ya da hoparlörde yayınlamalarını sağlayan Google Cast’in ismini tekrar değiştirmeye karar veren Google, bundan böyle "Google Home" adıyla mağazalarda yer alacak. Böylelikle geçtiğimiz mart ayında Google Cast olarak yenilenen Chromecast, üçüncü kez isim değişikliğine gitmiş oluyor.
Yeni ürünlerine paralel şekilde bir düzenlemeye giden yetkililerin bu değişikliği aslında sürpriz sayılmaz. Zira Chromecast’in yayınlanan önizleme sürümünde Google Home adı net şekilde görülebiliyordu. Şimdilik sınırlı kullanıcı grubuna yansıtılan isim ve logo değişikliğinin birkaç hafta içerisinde herkesin beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

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SEO-Uzmanı 2 yıl
vakti zamanında gül gibi ; google reader ın da fişini çekmişlerdi !

google.com/...

bu ne işe yarar diyenlere şunu söylemek lazım ki !

RSS/ATOM standartlarının tam yaygınlaştığı bir dönemde
en çok beyenilen tüm RSS/ATOM içeriklerini size sunuyordu !
1 tane bile olumsuz veya kötü haber yoktu !
bir birinden ilginç her şey en üst paylaşım sırasındaydı !
bir nevi internet ütopyası rüyası gibiydi !

dahası çeşitli genetik araştırma lab nın yeni keşfettiği bir çok tıbbı gen buluş haberine kadar aklınıza hayalinize gelmeyecek !

sayfaya girdiğinizde düşünce ufkunuzun sonsuz bir şekilde genişlediği
bir internet kültürüydü bu sayfa !

ama işte google bu işten fazla kar edemeyeceğini anlayınca
google bu projenin fişini çekti !

çünkü bu sayfa çok iyiydi !
hemde fazlasıyla iyiydi !


1 Yanıt Yanıtla
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astegon 2 yıl SEO-Uzmanı
feedly öneririm

tabi bir google reader değil ama
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Virinom 2 yıl
Google Home çok geniş kapsamlı bir isim yakın zamanda uygulama için büyük bir güncelleme gelebilir.
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