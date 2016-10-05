Google Cast'in ismi üçüncü kez değiştiriliyor

Kısa süre önce Google Pixel akıllı telefonu başta olmak üzere Google Home, Google Wi-Fi ve Daydream View ürünlerini tanıtan teknoloji devi, yazılım cephesinde de ufak çaplı değişiklikler yapıyor.

Kullanıcıların sevdikleri eğlence içeriklerini ve uygulamaları telefondan, tabletten veya dizüstü bilgisayardan doğruca televizyonda ya da hoparlörde yayınlamalarını sağlayan Google Cast’in ismini tekrar değiştirmeye karar veren Google, bundan böyle "Google Home" adıyla mağazalarda yer alacak. Böylelikle geçtiğimiz mart ayında Google Cast olarak yenilenen Chromecast, üçüncü kez isim değişikliğine gitmiş oluyor.

Yeni ürünlerine paralel şekilde bir düzenlemeye giden yetkililerin bu değişikliği aslında sürpriz sayılmaz. Zira Chromecast’in yayınlanan önizleme sürümünde Google Home adı net şekilde görülebiliyordu. Şimdilik sınırlı kullanıcı grubuna yansıtılan isim ve logo değişikliğinin birkaç hafta içerisinde herkesin beğenisine sunulacağı belirtiliyor.