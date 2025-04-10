Endonezya Cumhurbaşkanı: “KAAN projesinde yer almak istiyoruz”

- Cumhurbaşkanı Subianto, şunları söyledi:
- KAAN 2028'de envantere girecek
- Milli Muharip Uçak KAAN Teknik Özellikleri
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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak ve Milli Denizaltı (MİLDEN) projelerinde yer almak istediğini duyurdu. İki ülke arasında stratejik ortaklığa vurgu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Subianto, şunları söyledi:
“5. nesil KAAN Milli Muharip Uçak projesinde ve aynı şekilde denizaltı projesinde yer almak istiyor. Türk savunma endüstrisinden istifade etmek isteriz.”
KAAN 2028'de envantere girecek
TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk test uçuşu 2024 yılında yapılmıştı. 2026 sonuna kadar KAAN'ın 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında seri üretime geçilecek ve 2028'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatı yapılacak.
Milli Muharip Uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 13,4 m
- Kanat Alanı: 71,6 m2
- Uzunluk: 20,3 m
- Yükseklik: 5 m (20 ft)
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 60.000 lb
- İtki: 2 x 29,000 lb
- Azami Hız: 1.8 Mach (at 40,000 ft)
- Servis Tavanı: 55,000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3.5g
- Çok Rollü (Hava-Hava & Hava-Yer)
- Süper Seyir Kabiliyeti
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Dahili Mühimmatlar - Düşük Görünürlük Özelliği
- Genişletilmiş Harekat Yarıçapı
- Mevcut ve Gelecek Varlıklar ile Birlikte Çalışabilirlik
- Yüksek Durumsal Farkındalık
- Karar Desteği ile Optimize Edilmiş Pilot Yükü
- Görüş İçi ve Görüş Ötesi Silahlar
- Hassas Vuruş
- Bütünleşik Radyo Frekans Sistemi
- Bütünleşik Elektro Optik Sistem
- Bütünleşik Haberleşme Seyrüsefer Tanımlama Sistemi
- Entegre Modüler Aviyonikler
- Geniş Ekran Gösterge Sitemi
- Kaska Monte Gösterge Sistemi
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
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