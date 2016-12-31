Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enerji Bakanlığından açıklama: Siber saldırı altındayız

İstihbarata göre yılbaşı gecesi elektrik şebekesine sabotaj yapılacak. Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre, devlet sistemleri 15 Temmuz'dan beri siber saldırı altında.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
18,3b
1
68
Güvenlik
Alper Çakan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Enerji Bakanlığından açıklama: Siber saldırı altındayız
Son günlerde ülkemizdeki gündemi meşgul eden elektrik kesintilerinin sebebi ortaya çıkmaya başlıyor. Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Enerji Bakanlığına 15 Temmuz'dan beri sürekli olarak siber saldırı yapıldığını bildirdi. Ayrıca üst düzey yetkili, bu siber saldırıların son zamanlarda daha da arttığını söyledi.
Bakanlık yetkilisine göre; BTK, Telekom, Enerji Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı ve diğer ilgili birimler gerekli tedbirleri aldı. Yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi.”.
Yapılan açıklamalarda ayrıca istihbarat birimleri tarafından yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırı olabileceği istihbaratının verildiğini ve ilgili tüm birimlerle ortak bir şekilde tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

http://www.bundlehaber.com/detay/eea28a8f-327c-4aa6-8871-0c5eaf590f8f?l=1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TheCaliph_ 2 yıl en beğenilen
15 Temmuz dan once 6 Litre yaktigim guzergahta ayni araba ayni lastik basinci ile

15 Temmuz dan sonra hep 7 litrelerde dolasiyorum .

Kahrolsun Fetö
George Orwell 1984 ve Hayvan Ciftligi lutfen okuyun
15 Temmuz dan once 6 Litre yaktigim guzergahta ayni araba ayni lastik basinci ile15 Temmuz dan sonra hep 7 litrelerde dolasiyorum .Kahr...
Devamını Gör
Yanıtla +107
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
twindiablo 2 yıl
Sabah beni ise kaldıran kurmalı bir masa saatim var. Dün sabah çalmadı ve işe geç kaldım kesin feto terör örgütü tarafindan hacklendi. Uyandığımda saatin içindeki tavuğun kafası sallanmıyordu :( beniiiim tavuguma sanal saldırdılar.
Saatte şu :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sabah beni ise kaldıran kurmalı bir masa saatim var. Dün sabah çalmadı ve işe geç kaldım kesin feto terör örgütü tarafindan hacklendi. Uyandığımda saatin için...
Devamını Gör
Yanıtla +84
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neutumn 2 yıl
"Sibel saldırı yapılıyor", "Bizi kıskanıyorlar", "Bizi çekemiyorlar", "Ameriga'nın oyunu", "Şurdan saldırı var, buradan ambargo var", "Dış mihraklar rahat durmuyor, üstümüze geliyorlar", "Kedi girmiş, FETÖ yapmış" şeklinde uzar gider...
Yahu, devleti 90 yaşında kazak ören ninem mi yönetiyor? Emekli maaşını bastonuyla giderek alan dedem mi izin veriyor buna? İzin vermeyeceksin, sokmayacaksın, karşı olacaksın, güçlü olacaksın, engel olacaksın... Bunun için oy alıyorsunuz, yapamıyorsanız milletle dalga geçmeyin bari. Orada olmanızın nedeni bu zaten, e tabii milletin diniyle, örtüsüyle, namusuyla uğraşırsanız bunlara sıra gelmez.
"Sibel saldırı yapılıyor", "Bizi kıskanıyorlar", "Bizi çekemiyorlar", "Ameriga'nın oyunu", "Şurdan saldırı var, buradan ambargo var", "Dış mihraklar rahat durm...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +82
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ürüng ayıg toyon 2 yıl
İnanmadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surpentor 2 yıl
Çakmak gazı yasaklansın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
yılbaşına , dünkü kesintiler yüzünden bozulan tv ile renkli renkli giriyorum!.ihşallah o renkler
iyi seneler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Abd bile seçimlerine siber saldırı ile müdahele edildiğini söylerken içimizdeki sivri zekalılar siber saldırı olayını hafife alıyorlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pelerinli 2 yıl DH Misafiri
Elektrik hatlarıyla alakalı herhangi bir şeye siber saldırı yapıldığının kanıtını paylaşabilir misin? Eğer yoksa; aşağıdakini oku; Elektrik Mühendisleri Odası 23 Aralık'ta yazmış, kesintiler olmadan bir hafta önce. Hala daha kimi aklama derdi bu?
emo.org.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drak44 2 yıl
Geçen ayağım takıldı biraz sendeledim.
Fetö yaptı bunu biliyorum.
Yaşasın başkanlık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcwolf28 2 yıl
Siber saldırı olsa onu anlayacak kapasiteleri yok, kimi yiyorsunuz siz...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barbaros433 2 yıl
"Sibel saldırı yapılıyor", "Bizi kıskanıyorlar", "Bizi çekemiyorlar", "Ameriga'nın oyunu", "Şurdan saldırı var, buradan ambargo var", "Dış mi...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 2 yıl aycibin
aycibin

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


suç işliyorsun. gözlerinde kalp sembollü kediyle aşıkmış hayranıymış gibi izlenim uyandırıyorsun ve bizimkiler diyerek terör örgütüne aleni destek veriyorsun. farkında değilsen uyarayım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OsbourneReynolds 2 yıl
Yalnız burada bir yanlışlık var; ülkemizin elektrik dağıtım sistemi smart grid teknolojisini barındırmıyor ve kontrolü bilgisayar tabanlı haberleşme ağları vasıtasıyla yapılmıyor. Dolayısıyla bilgisayar ile kontrol edilmeyen bir sistemin bilgisayarlarını(!) hackleyemezsiniz. Zira ortada hackleyecek bilgisayar yoktur.
Ama eğer ki Enerji Bakanlığı saldırı altında ise bu konu bambaşka bir meseledir, ki zaten bunun elektrik şebekesinin işleyişine de bir etkisi yoktur.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl
Bir üst düzey devlet yetkilisi, geçen günlerde belki su ve gıda sıkıntısı çekebiliriz demiş. Doğru mudur arkadaşlar? Yoksa birileri yine insanları panik yaptırmak için mi bunları uyduruyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18278 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
siber saldırı, elektrik hatlarına saldırı ve
7 etiket daha türkiyeye siber saldırı elektrik şebekesine sabotaj enerji bakanlığından açıklama Güvenlik Internet MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Pek çok marka ve modele WhatsApp desteği kesiliyor 2 yıl Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 serisi yeni yıla terfi etti 2 yıl Samsung büyüme hızını arttırmak istiyor 2 yıl Discovery ve Eurosport kanalları artık Turkcell TV+’ta 2 yıl CES 2017 öncesi Snapdragon 835'in sunumu ve slaytları sızdırıldı 2 yıl Donald Trump: Hiçbir bilgisayar güvenli değil, kullanmayın! 2 yıl AMD Radeon Vega, CES 2017'de geliyor 2 yıl Fransa'da çalışanlara dijital özgürlük hakkı 2 yıl Yeni nesil Moto X internete sızdırıldı 2 yıl Foxconn’dan LCD ekranlara 9 milyar dolar yatırım 2 yıl HTC Ocean serisi gerçeğe dönüşüyor 2 yıl iPhone 7 satışları Apple'ın beklediği kadar iyi değil 2 yıl Mobilite: 7000mAh pili olan telefon, LG G6 ve dahası 2 yıl Torrent kayıtlarını tutan site: Ne indirdiğini biliyorum 2 yıl İnsan taşıyan drone kullanıma hazır 2 yıl En ince GTX 1080’li dizüstü Asus’tan geliyor 2 yıl Samsung televizyonlara Chromecast benzeri bir sistem geliyor 2 yıl Xiaomi’nin Erida Drone modeli CES 2017 fuarına uçuyor 2 yıl Lenovo P2 inceleme videosu: Pil canavarı telefon mercek altında 2 yıl Apple AirPods taleplerini karşılamakta zorlanan Inventec üretimi genişletiyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Enerji Bakanlığından açıklama: Siber saldırı altındayız Sonraki Apple trafik kazasına neden olmakla suçlanıyor 2 yıl iPhone üreticisi Çinli işçileri robotlarla değiştiriyor 2 yıl Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 güncellemesi haftaya başlıyor 2 yıl Neredeyse sınırısız ve bedava elektrik 2025'te geliyor 2 yıl New York'daki yeni yıl kutlamaları hafriyat kamyonlarıyla korunacak 2 yıl FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Rusya kaynaklı hack olayıyla ilgili rapor 2 yıl Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi 2 yıl Pil canavarı Lenovo P2 Türkiye'de: Fiyat ve özellikleri 2 yıl Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları 560 km menzile ulaşacak 2 yıl Subaru, Tokyo Otomobil Fuarında BRZ STi modelini sergileyecek 2 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar 2 yıl Ulaştırma Bakanı: "Adil Kullanım Kotası 2018'de kalkıyor" [BTK Açıklaması ile Güncellendi] 2 yıl Harita ve navigasyon uygulamaları aslında internetinizi çok az kullanıyor 2 yıl iPhone üretimi gelecek yıl başlarında yüzde 10 azalıyor 2 yıl Facebook telif hakkı ihlali yapan videoları tespit edecek 2 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 ekran kartı 2 yıl Sinemaseverlere göre 2017'nin en merakla beklenen filmleri 2 yıl Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı 2 yıl 2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yeni konsept tasarım geleceğin iPhone'unu mu yansıtıyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim