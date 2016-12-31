Enerji Bakanlığından açıklama: Siber saldırı altındayız

Son günlerde ülkemizdeki gündemi meşgul eden elektrik kesintilerinin sebebi ortaya çıkmaya başlıyor. Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Enerji Bakanlığına 15 Temmuz'dan beri sürekli olarak siber saldırı yapıldığını bildirdi. Ayrıca üst düzey yetkili, bu siber saldırıların son zamanlarda daha da arttığını söyledi.

Bakanlık yetkilisine göre; BTK, Telekom, Enerji Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı ve diğer ilgili birimler gerekli tedbirleri aldı. Yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi.”.

Yapılan açıklamalarda ayrıca istihbarat birimleri tarafından yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırı olabileceği istihbaratının verildiğini ve ilgili tüm birimlerle ortak bir şekilde tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

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