Enerji Depolamada Devrim Yaratan Teknoloji

ABD enerji bakanlığının testlerine başladığı teknolojiye sahip sistemin şimdilik yapılmış en büyük modeli 200 kW enerji üretebilmekte ve 1600 kWh enerjiyi depolayabilmekte.

Bu yazı DH+ editörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır.





Bir yere bir güç depolamanız gerektiğinde günümüzde ne yazık ki asit tabanlı aküler dışında pek bir şansımız bulunmamakta. Tabi bu akülerin de büyük sorunları bulunmakta. Mesela zamanla deşarj olmaları, ömürlerinin kısıtlı ve pahalı olması gibi.Vanadyum tabanlı bu yeni sistem ise her şeyin çözümü olabilir. Vanadyum metalinin asitik çözeltisinin çeşitli indirgeme yükseltme seviyeleri arsındaki farktan anot ve katot yaratan sistem, aslında tek bir bileşen kullanıyor.Bu nedenle daha önceden iki sıvının birleştirilerek üretildiği enerjinin en problemli yanı yani sıvıların birbirine karışması olayını da çözmüş oluyor. Büyük tanklarda depolanan sıvılar, gerektiğinde karıştırılarak enerji akışı sağlanıyor. Şarj edilmek istendiğinde ise ters işlem uygulanıyor.Bu sistemde, şu anki en küçük birim 10 kW güç üretebilen CellCube adlı konteyner boyutundaki kapalı cihaz. Cihaz gerektiğinde 15 kW'a kadar kısa süreli güç verebiliyor ve 40 kWh'e kadar enerji üretebiliyor. Aynı enerji miktarının 130 kWh enerji üreten modeli de mevcut. Tek farkı daha büyük tanklara sahip olması. Ayrıca müthiş avantajları da var. Mesela tanklarda saklanması durumunda yılda sadece %1 oranında enerji kaybı görülüyor.Ayrıca sınırsız şarj ve deşarj döngüsüne sahip olmaları da işin ekstrası. Daha büyüğünü yapmak için sadece daha büyük tanklar ve borulama, pompalama ile uğraşılması revize edilme açısından önemli.

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