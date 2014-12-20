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Enerji Depolamada Devrim Yaratan Teknoloji

Vanadyum metalinin asitik çözeltisinin çeşitli indirgeme yükseltme seviyeleri arsındaki farktan anot ve katot yaratan yeni sistem, modüler bir depolama birimi oluşturmaya imkan tanıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Enerji Depolamada Devrim Yaratan Teknoloji
Bir yere bir güç depolamanız gerektiğinde günümüzde ne yazık ki asit tabanlı aküler dışında pek bir şansımız bulunmamakta. Tabi bu akülerin de büyük sorunları bulunmakta. Mesela zamanla deşarj olmaları, ömürlerinin kısıtlı ve pahalı olması gibi.

Vanadyum tabanlı bu yeni sistem ise her şeyin çözümü olabilir. Vanadyum metalinin asitik çözeltisinin çeşitli indirgeme yükseltme seviyeleri arsındaki farktan anot ve katot yaratan sistem, aslında tek bir bileşen kullanıyor.

Bu nedenle daha önceden iki sıvının birleştirilerek üretildiği enerjinin en problemli yanı yani sıvıların birbirine karışması olayını da çözmüş oluyor. Büyük tanklarda depolanan sıvılar, gerektiğinde karıştırılarak enerji akışı sağlanıyor. Şarj edilmek istendiğinde ise ters işlem uygulanıyor.

Bu sistemde, şu anki en küçük birim 10 kW güç üretebilen CellCube adlı konteyner boyutundaki kapalı cihaz. Cihaz gerektiğinde 15 kW'a kadar kısa süreli güç verebiliyor ve 40 kWh'e kadar enerji üretebiliyor. Aynı enerji miktarının 130 kWh enerji üreten modeli de mevcut. Tek farkı daha büyük tanklara sahip olması. Ayrıca müthiş avantajları da var. Mesela tanklarda saklanması durumunda yılda sadece %1 oranında enerji kaybı görülüyor.

Ayrıca sınırsız şarj ve deşarj döngüsüne sahip olmaları da işin ekstrası. Daha büyüğünü yapmak için sadece daha büyük tanklar ve borulama, pompalama ile uğraşılması revize edilme açısından önemli.

ABD enerji bakanlığının testlerine başladığı teknolojiye sahip sistemin şimdilik yapılmış en büyük modeli 200 kW enerji üretebilmekte ve 1600 kWh enerjiyi depolayabilmekte.
Bu yazı DH+ editörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. 

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gun 4 yıl
Her işe siyaset karıştırmakta bize has birşey oldu.

Haberde bu konuyu ülkemizde nerde nasıl kullanırız yok.

Nasıl yatırım yapılır ne elde edilir yok.

Ne işe yarıyormuş yok.

Aaa ne güzel fikir yok.

Varsa yoksa geçiçi hükümetlere giydirme var.

Varsa ülkeyi insanımızı Aşağılama var.

Atatürk sizleri görse ağlardı resmen.

Lütfen siyaseti seçim döenmlerinde konuşalım.

Onun dışında konuşmanın kimseye bir faydası yok.

2 Yanıt Yanıtla
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tacticalsavageX 4 yıl gun
gun

Her işe siyaset karıştırmakta bize has birşey oldu.

Haberde bu konuyu ülkemizde nerde nasıl kullanırız yok.

Nasıl yatırım yapılır ne elde edilir yok.

Ne işe yarıyormuş yok.

Aaa ne güzel fikir yok.

Varsa yoksa geçiçi hükümetlere giydirme var.

Varsa ülkeyi insanımızı Aşağılama var.

Atatürk sizleri görse ağlardı resmen.

Lütfen siyaseti seçim döenmlerinde konuşalım.

Onun dışında konuşmanın kimseye bir faydası yok.



+1
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Kulak Misafiri 4 yıl gun
gun
Her işe siyaset karıştırmakta bize has birşey oldu.

Haberde bu konuyu ülkemizde nerde nasıl kullanırız yok.

Nasıl yatırım yapılır ne elde edilir yok.

Ne işe yarıyormuş yok.

Aaa ne güzel fikir yok.

Varsa yoksa geçiçi hükümetlere giydirme var.

Varsa ülkeyi insanımızı Aşağılama var.

Atatürk sizleri görse ağlardı resmen.

Lütfen siyaseti seçim döenmlerinde konuşalım.

Onun dışında konuşmanın kimseye bir faydası yok.



Yahu bir zamanlar bu forumda siyaset yapanlar uzaklaştırılıyordu. Bu kural hala var sanırım ama gezi olaylarıyla araladığınız kapıyı kapatamıyorsunuz galiba. Bir hatırlatayım dedim.

Konuya gelince; insanlar sibekten yağ çıkarma derdinde. Şu buluşun getirdiği kârla yeni bir ülke inşa edilebilir.
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profecco 4 yıl
Yıldırımdaki elektriği depolamasını bulurlarsa bir gün süper olur
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Onlar için güzel bu 333. Dünya ülkesi için hiçte güzel değil. Millet nelerle uğraşıyor bu ülke nelerle.
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Atı Radeon 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Onlar için güzel bu 333. Dünya ülkesi için hiçte güzel değil. Millet nelerle uğraşıyor bu ülke nelerle.


Osmanlıca öğrendikten sonra patlama yaşanacak meraklanma

2 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 4 yıl
Bu sistem daha da gelişir ve yıllık güç kaybı %0.5 lere falan iner.
4 yılda da anca %2 kaybeder. Çok daha iyi olur. Uzak yerlerde bırakılan
cihazlara uzun süre enerji sağlar..
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St Batuhan 4 yıl
Tam da diyecektim bu haberi daha önce ben DH çatısı altında okudum diye, sonunda bahsedilmiş Nisanda yazıldı diye. Resim zaten tanıdık geliyor direkt. Gerçekten güzel bir teknoloji, gün geçtikçe bu konudaki atılımların artması insana umut aşılıyor gelecek için.
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Guest-6F17B5B5B 4 yıl
Windows 8.1'de dergiyi indiriyorum ancak sayfalar gösterilmiyor, siyah bir ekran çıkıyor ve sağ tıkladığımda altta sayfaların küçük resimleri çıkıyor.
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