Enerji Depolamada Devrim Yaratan Teknoloji

Kurucu ve Yayın Direktörü
Vanadyum tabanlı bu yeni sistem ise her şeyin çözümü olabilir. Vanadyum metalinin asitik çözeltisinin çeşitli indirgeme yükseltme seviyeleri arsındaki farktan anot ve katot yaratan sistem, aslında tek bir bileşen kullanıyor.
Bu nedenle daha önceden iki sıvının birleştirilerek üretildiği enerjinin en problemli yanı yani sıvıların birbirine karışması olayını da çözmüş oluyor. Büyük tanklarda depolanan sıvılar, gerektiğinde karıştırılarak enerji akışı sağlanıyor. Şarj edilmek istendiğinde ise ters işlem uygulanıyor.
Bu sistemde, şu anki en küçük birim 10 kW güç üretebilen CellCube adlı konteyner boyutundaki kapalı cihaz. Cihaz gerektiğinde 15 kW'a kadar kısa süreli güç verebiliyor ve 40 kWh'e kadar enerji üretebiliyor. Aynı enerji miktarının 130 kWh enerji üreten modeli de mevcut. Tek farkı daha büyük tanklara sahip olması. Ayrıca müthiş avantajları da var. Mesela tanklarda saklanması durumunda yılda sadece %1 oranında enerji kaybı görülüyor.
Ayrıca sınırsız şarj ve deşarj döngüsüne sahip olmaları da işin ekstrası. Daha büyüğünü yapmak için sadece daha büyük tanklar ve borulama, pompalama ile uğraşılması revize edilme açısından önemli.
ABD enerji bakanlığının testlerine başladığı teknolojiye sahip sistemin şimdilik yapılmış en büyük modeli 200 kW enerji üretebilmekte ve 1600 kWh enerjiyi depolayabilmekte.
Bu yazı DH+ editörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır.
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Haberde bu konuyu ülkemizde nerde nasıl kullanırız yok.
Nasıl yatırım yapılır ne elde edilir yok.
Ne işe yarıyormuş yok.
Aaa ne güzel fikir yok.
Varsa yoksa geçiçi hükümetlere giydirme var.
Varsa ülkeyi insanımızı Aşağılama var.
Atatürk sizleri görse ağlardı resmen.
Lütfen siyaseti seçim döenmlerinde konuşalım.
Onun dışında konuşmanın kimseye bir faydası yok.
+1
Yahu bir zamanlar bu forumda siyaset yapanlar uzaklaştırılıyordu. Bu kural hala var sanırım ama gezi olaylarıyla araladığınız kapıyı kapatamıyorsunuz galiba. Bir hatırlatayım dedim.
Konuya gelince; insanlar sibekten yağ çıkarma derdinde. Şu buluşun getirdiği kârla yeni bir ülke inşa edilebilir.
Osmanlıca öğrendikten sonra patlama yaşanacak meraklanma
4 yılda da anca %2 kaybeder. Çok daha iyi olur. Uzak yerlerde bırakılan
cihazlara uzun süre enerji sağlar..