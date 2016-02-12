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Epibone hayvan kemiği kullanarak insan kemiği üretiyor

Teknoloji insanların daha iyi bir yaşam sürmesi için sağlık alanında da ciddi bir şekilde kullanılıyor. Araştırmacılar şimdi de hayvan kemiklerini kullanarak insan kemiği üretti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Epibone hayvan kemiği kullanarak insan kemiği üretiyor
 
İnsanların hastalık veya kaza sonucu kemiklerinde oluşan şekil bozuklukları ve kayıplar nedeniyle büyük acılar çektiklerine şahit oluyoruz. Araştırmacılar bir süredir 3D biyo-yazıcılar sayesinde insan kemiklerinin yerine geçecek parçalar oluşturmak için çabalıyorlar.
Tabi doğal olan kök hücrelerin kayıp kemiklerin yerine zamanla yenilerini oluşturması, ama büyük kayıplarda malesef bu mümkün olmuyor. New York tabanlı bir girişim olan EpiBone ise bu sorunun önüne geçmek için yeni bir yöntem buldu: "Hayvan kemiği materyali"
EpiBone'nun yöntemi hastanın yağ hücrelerindeki kök hücrelerin ayrıştırılmasıyla başlıyor. Daha sonra hayvan kemikleri hasta için gereken kemiğin şekline büründürülüyor. Bu aşamada hastadan alınan yağlardan elde edilen kök hücrelerle hayvan kemiğinin dokularının kaynaşması için biyoreaktör kullanılmış ve insana nakledilmeye hazır bir kemik oluşturulmuş. Yeni nakledilecek kemik insandaki kemiğin sıcaklık, nem, asidite, besin yapısı gibi özelliklerine ise kök hücreler sayesinde kavuşuyor. Nakilden sonra 3 haftalık bekleme sürecinin ardından yeni kemiğin nakledilen kişinin vücuduna tam uyum sağladığını da belirtelim. Nakledilen kemik insanın kendi kök hücreleri ile oluşturulduğundan vücut tarafından reddedilme olasılığı da yok.
Dünyada kandan sonra en çok aktarılan insan dokusu olan kemiğin nakli dünyada 5 milyar dolarlık bir endüstrinin oluşmasını da sağlamış. İnsanların hayatını zorlaştıran, hatta cehenneme çeviren bu tür sorunların üstesinden bu yeni yöntem ile rahatlıkla gelinebilecek gibi görünüyor. Aşağıda Epibone'u kısaca tanıtan bir video bulabilirsiniz.

http://www.3ders.org/articles/20160208-epibone-pioneers-3d-printed-animal-bone-scaffolding-for-human-bone-regrowth.html Yorum Yaz
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Tastarakay 3 yıl
Benim kafadaki platin çok dandik bir hem şekli bozuk hem kalitesiz.Yaygınlaşırsa bir ameliyat düşünebilirim.
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Firaristt 3 yıl
Az kaldı. Beyin ölmediği sürece yaaşayacak bir bedene sahip olacağız. Hoş, beyin de o zaman daha sağlıklı, daha uzun süre dayanacak şekilde desteklenir. Güzel gelişmeler. Özellikle iş-araç kazaları sonrasında hayatta kalanlar için güzel bir gelişme. Estetik konusunda da kullanılacağını düşünüyorum.
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