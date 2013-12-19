Epson, USB destekli VS230, VS330 ve VS335W projektörlerini duyurdu

Hazırladığı yazıcı, tarayıcı ve projektör modelleriyle bilinen Epson, ürün gamına küçük ve ortak ölçekleri işyerleri için geliştirdiği USB destekli VS230, VS330 ve VS335W projektör modellerini eklediğini duyurdu.

Hızlı ve kolay kullanım için USB üzerinden tak ve çalıştır formunda hazırlanan Epson projektör modellerinden en alt seviyede yer alan VS230, 2800 lümen renk ve beyaz parlaklığı değeriyle SVGA çözünürlüğe, orta seviyede yer alan VS330 2700 lümen renk ve beyaz parlaklık değeriyle XVGA çözünürlüğe, üst seviyede yer alan VS335W ise 2700 lümen renk ve beyaz parlaklık değeri ile WXGA çözünürlüğe sahip. Bünyelerinde zoom lens ve otomatik dikey düzeltme teknolojileri bulunan ürünler, USB haricinde HDMI bağlantısına sahipler, Windows ve OSX işletim sistemli bilgisayarlar ile uyumlu olarak kullanılabiliyorlar ve 3LCD (Firma tarafından 1989 yılından bu yanan kullanılan bu teknoloji, sıvı kristal paneller kullanılır ve her bir ana renk yeşil, kırmızı ve mavi bir adet LCD panel ile kontrol edilerek oldukça parlak ve canlı görüntüler ortaya çıkartılır.) görüntü teknolojisi ile geliyorlar.

Epson'un yeni projektör modellerinden VS230 359$, VS330 429$ ve VS335W ise 529$ fiyat etiketleriyle 2014 Ocak ayında satışa çıkıyor.

http://www.slashgear.com/epson-vs230-vs330-and-vs335w-projectors-support-usb-plug-n-play-19309393/