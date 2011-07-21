Eric Schmidt: Google sosyal ağlarda geride kaldı

Google+ adlı sosyal ağı ile Google hem masaüstü hem de mobil platformlarda büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Daha önceki başarısızlıkların aksine Google+ büyük umutlar vaad ediyor. Ancak bizzat Google CEO’su bu konudaki pişmanlığını dile getiriyor.





CNN’e bir demeç veren Eris Schmidt arama motoru devinin sosyal ağlardaki tarihi eksikliğinden pişmanlık duyduğunu belirterek, Google’ın bu konuya çok önceden odaklanması gerektiğini, kimlik ve seviye yükselme hizmetlerinin internette büyük bir fark yarattığını ancak Google+’ın Facebook’a kısmi bir cevap olduğunu açıkladı.





Facebook’un insanların kim olduklarını anlatmaları için bir yol bulduğunu söyleyen Schmidt bu sistemin internetin tümünü ele aldığınızda eksik kaldığını, Google+’ın sahte hesap ve anonim profil konusunu tamamen engellediği için daha önemli olduğunu ekledi.





Schmidt yüksek teknolojide en önemli dersin çabuk hareket etmek ve detayları doğru zamanda elde etmek olduğunu aksi takdirde yarışın gerisinde kalınacağını vurguluyor.





Schmidt’e göre Google+ başlamadan Google, Facebook ile işbirliği için büyük bir uğraş vermiş ancak hizmetler arasındaki geçiş konusunda tıkanma yaşanmış. Schmidt, Facebook’un arzu ettiği şeyleri daha önceden hayata geçirmiş olduğunu itiraf ediyor. Bilindiği gibi bu sıralar Facebook kişi listesinin Google+’a aktarılmasını önlemek için tedbirler alıyor.





İstatistikler Schmidt’in korktuğu kadar geride olmadıklarını gösteriyor. Sadece üç haftalık olmasına ve davetiye usulü ile çalışmasına rağmen Google+ bazı kaynaklara göre 18 milyon bazı kaynaklara göre 13 milyon kullanıcı sayısını geçmiş durumda.