Eric Schmidt : Rakiplerimiz yenilik üretmek yerine patent davası açıyor

Apple’ın Samsung ve HTC ile arasında yaşanan patent kavgaları son ayların gündem konularından birini oluşturmuştu. Yaşanan kavgaya en ilginç yorum ise Google CEO’su Eric Schmidt’ten geldi.





Google’ın Tokyo’da düzenlediği Mobil Devrim Konferansı’nda konuşan Schmidt, şirketin mobil işletim sistemini ve onu kullanan üreticileri hedef alan patent davalarına ilişkin olarak rakiplerinin- özellikle Apple’ın- rekabeti tehdit eder hale geldiğini ve hızlı büyüyen rakiplerini patent davalarıyla bastırmaya çalıştığını söyledi.





Android işletim sistemi konusunda Google’ın direkt Apple ile herhangi bir patent davası yok. Samsung ve HTC firmalarının bazı akıllı telefon ve tablet modellerinin Apple’ın patentlerini ihlal etmesi ile ilgili davalar devam ediyor.





Schmidt son yılların en büyük patlamasını Google Android cihazlarının yaptığını ve rakiplerinin yenilik üretmek yerine patent davalarıyla cevap vermeye çalıştığını, aslında ortada herhangi bir paten ihlalinin olmadığını, bu davaların ilham kaynağının Google’ın başarıları olduğunu vurguladı.





Schmidt, HTC ile ilgili davanın ayrıntılarına girmekten kaçındı ancak bu davada HTC’nin yanında olduklarını açıkladı.





Geçtiğimiz hafta ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC, HTC’nin Apple’a ait iki patenti ihlal ettiğine karar vererek dava açılmasına hükmetmişti. Bu davada Apple lehine karar çıkması halinde Google ve diğer pek çok akıllı telefon firmasının ABD’de satış yapması ve kar etmesi oldukça zorlaşacak.