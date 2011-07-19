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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eric Schmidt : Rakiplerimiz yenilik üretmek yerine patent davası açıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın Samsung ve HTC ile arasında yaşanan patent kavgaları son ayların gündem konularından birini oluşturmuştu. Yaşanan kavgaya en ilginç yorum ise Google CEO’su Eric Schmidt’ten geldi.

Google’ın Tokyo’da düzenlediği Mobil Devrim Konferansı’nda konuşan Schmidt, şirketin mobil işletim sistemini ve onu kullanan üreticileri hedef alan patent davalarına ilişkin olarak rakiplerinin- özellikle Apple’ın- rekabeti tehdit eder hale geldiğini ve hızlı büyüyen rakiplerini patent davalarıyla bastırmaya çalıştığını söyledi.

Android işletim sistemi konusunda Google’ın direkt Apple ile herhangi bir patent davası yok. Samsung ve HTC firmalarının bazı akıllı telefon ve tablet modellerinin Apple’ın patentlerini ihlal etmesi ile ilgili davalar devam ediyor.

Schmidt son yılların en büyük patlamasını Google Android cihazlarının yaptığını ve rakiplerinin yenilik üretmek yerine patent davalarıyla cevap vermeye çalıştığını, aslında ortada herhangi bir paten ihlalinin olmadığını, bu davaların ilham kaynağının Google’ın başarıları olduğunu vurguladı.

Schmidt, HTC ile ilgili davanın ayrıntılarına girmekten kaçındı ancak bu davada HTC’nin yanında olduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC, HTC’nin Apple’a ait iki patenti ihlal ettiğine karar vererek dava açılmasına hükmetmişti. Bu davada Apple lehine karar çıkması halinde Google ve diğer pek çok akıllı telefon firmasının ABD’de satış yapması ve kar etmesi oldukça zorlaşacak.

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dere.beyi 7 yıl en beğenilen
merttr
Bu yorumun eski bir apple yönetim kurulu üyesinden gelmesi biraz garip sonuçta apple agresif bir şekilde büyürken yönetim kurulundaydı bu kişi acaba o zaman dillendirdi mi bu fikirlerini.

belki dillendirdiği için artık apple da değildir _?_
merttrBu yorumun eski bir apple yönetim kurulu üyesinden gelmesi biraz garip sonuçta apple agresif bir şekilde büyürken yönetim kurulundaydı bu...
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ersins58 7 yıl
Bence patentler olsun yoksa cihazlar birbirilerini cok andırıyor illaki görme kopyalama oluyor
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sgnr 7 yıl
Microsofttan 1030 patent almış adamın, kendisi sanki yenilik üretirmiş gibi konuşmasıda ayrı bir garip:)
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TheOnu 7 yıl
Bende aynısını düşünyordum. elmanın meselesi patent falan değil iphone ilk üretildiğinde rakipsiz bir cihazdı ve bu nedenle son derece kazzık fiyatına rağmen insanlar onu alıyordu. elmanın hoşuna gitmeyen android işletim sistemiyle çalışan ve her açıdan iphone ile yarışabilecek modeller üretilmesi. eğer sorun androidle olsa gider google'a dava açardı(sahiden ben mi kaçırdım bu olayı yoksa apple android yüzünden google'a halen dava açmadı mı)
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jibe 7 yıl
Heralde öyle diyecekti kendilerininde büyük bir patent davası var hemde öyle böyle değil 3 milyar dolarlardan bahsediliyor kendileri çok yenilikçi olduğu için atıp tutuyorlar işte.
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merttr 7 yıl
Apple'in stratejisi agresif büyüme, patent davalarıyla rakiplerini sindirerek kendi ürün kalemlerinde tek firma olarak gitmeye çalışıyor, bu yüzden agresif büyüme stratejisini genel bir isim olarak kullandım.
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eulogy 7 yıl
merttr
Bu yorumun eski bir apple yönetim kurulu üyesinden gelmesi biraz garip sonuçta apple agresif bir şekilde büyürken yönetim kurulundaydı bu kişi acaba o zaman dillendirdi mi bu fikirlerini.

İyi de adam hızlı büyümeyi eleştirmiyor ki, hızlı büyümenin önünü kesenleri eleştiriyor. Kendisi apple da iken hızlı büyüyenlerin önünü kesmemiş ki :)
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merttr 7 yıl
iyot_eksikliği
merttrBu yorumun eski bir apple yönetim kurulu üyesinden gelmesi biraz garip sonuçta apple agresif bir şekilde büyürken yönetim kurulundaydı bu kişi acaba o zaman dillendirdi mi bu fikirlerini.
belki dillendirdiği için artık apple da değildir _?_

mümkün ancak bildiğim kadarıyla kendi isteğiyle uzun süre eleştirilere rağmen hem google hem apple da kaldı ne zaman google androide başladı o zaman, çıkar çatışması yaşatmamak için google la devam etti.
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dere.beyi 7 yıl en beğenilen
merttr
Bu yorumun eski bir apple yönetim kurulu üyesinden gelmesi biraz garip sonuçta apple agresif bir şekilde büyürken yönetim kurulundaydı bu kişi acaba o zaman dillendirdi mi bu fikirlerini.

belki dillendirdiği için artık apple da değildir _?_
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merttr 7 yıl
Bu yorumun eski bir apple yönetim kurulu üyesinden gelmesi biraz garip sonuçta apple agresif bir şekilde büyürken yönetim kurulundaydı bu kişi acaba o zaman dillendirdi mi bu fikirlerini.
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