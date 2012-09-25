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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eric Schmidt : iOS için Google Maps ile ilgili bir hazırlık yapmıyoruz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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39
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iOS 6 işletim sistemini indirmeye sunduğu 19 Eylül gününden bu yana, en çok eleştirilen konu yeni haritalar hizmetinin zaman zaman yanlış bilgi vermesi, ABD sınırları dışında bazen şehirleri bile gösterememesi gibi problemlerdi.

Bu eleştiriler sonrasında Google'ın kendi harita hizmetini iOS için indirmeye sunacağı iddia edilmişti. Ancak Japonya'daki Nexus 7 lansmanında konuşan Eric Schmidt, her seviyede Apple ile sıkı iletişimin devam ettiğini belirtirken, Maps uygulaması için henüz herhangi bir adım atmadıklarını açıkladı.

Schmidt, Apple'ın Google haritalarından vazgeçmemiş olmasını dilediğini ancak fikir değiştirmek için onları zorlamak gibi bir haklarının olmadığını ve ellerinden bir şey gelmediğini de sözlerine ekledi. Schmidt ayrıca iPhone'da arama ortağı olarak yeniden yer almayı istediklerini ve kararın Apple'a bağlı olduğunu ifade etti.

Schmidt, Android'in büyük başarısını görmezden gelen medyayı Apple takıntılı olmakla suçladı ve Android'in en yaygın model haline geldiğini, Apple'ın ise istisna olarak kaldığını vurguladı. Medya desteğinin Apple için büyük bir olay olduğunu ancak rakamların da kendilerinin tarafında olduğunu dile getirdi. 

Schmidt, Nexus 7 modelinin sadece ekranı çevirerek haritalarda bakış açısını değiştirebilme özelliğini tanıtırken, "Bunu al Apple" şeklinde bir ifadede bulunarak sonrasında şaka yaptığını belirtmesi ise gülüşmelere neden oldu.


http://news.yahoo.com/google-exec-not-yet-offered-map-apple-061410153--sector.html Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 7 yıl en beğenilen
Ios 6 kullanmadim basta bunu belirtmek isterim lafim da google maps e laf atanlara. amerikadan 10 gun once geldim , 4 ay boyunca amerika da google maps sayesinde istedigim her yere gittim. kucuk bir ornek vermek gerekirse , bir yere mi gitcem , bulundugum yerden otobusun kalkcagi yeri , kalkcagi saati , hangi saatlerde donus oldugu , hangi araliklarla otobusun kalktigini , duraga nasil gitcegimi ve bu bilgileri net olarak , kalkis saatlerini bile saptirmadan verdi.

Yeni apple in maps i bunlari saglayabiliyorsa eyvallah ama yapamiyorsa fanboyluk yapmadin google bu iste gercekten cok iyi.

Bir kere araba kiralayip 3 saatlik bir yere gitmistim. ilk gittigimde igo ile gittim ikincisinde google navigasyon ile gittim. ilk gittigimde uzun yoldan gittigimi , ikinci gidisimde anladim. igo dan bile daha iyi bir hizmet verdi google.
Ios 6 kullanmadim basta bunu belirtmek isterim lafim da google maps e laf atanlara. amerikadan 10 gun once geldim , 4 ay boyunca amerika da google maps sayesin...
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the_end_ 7 yıl
Türkiyede mevki sahibi birine espri yapamazsın. Çünkü o kendi gözünde mesihtir. Bişey diyemezsin. iq su 12 bile olsa o bir mesihtir.
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multiTYRT 7 yıl
Atlamadan önce imzamdaki yeşil yazıyı okuyun.

google maps kaç yıllık bir hizmet?

Apple maps kaç günlük bir hizmet?

Sorularıma cevap verirseniz sevinirim
1 Yanıt Yanıtla
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murdocklawless 7 yıl multiTYRT
multiTYRT

Atlamadan önce imzamdaki yeşil yazıyı okuyun.

google maps kaç yıllık bir hizmet?

Apple maps kaç günlük bir hizmet?

Sorularıma cevap verirseniz sevinirim


apple'ın başında steve jobs olsaydı bitmemiş bir ürünü asla işletim sistemine koydurtmazdı. ne zaman biter o zaman google maps'i sisteminden çıkarırdı. tim cook'tan hiç bişey olmaz. herif ceo olmuş ama elinde bir iphone ya da ipad alıp ios 6 yı adam gibi test etmemiş bile. steve gibi vizyon sahibi bir adamı da apple daha zor görür.
1 Yanıt Yanıtla +2
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murdocklawless 7 yıl
steve jobs öldükten sonra apple bir daha asla eski apple olmayacaktı, bu yaşananlar bunun açık bir göstergesidir. beter ol apple.
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Vipracing 7 yıl
Tarayıcan mobil maps'e girin google da onuda kısa yol olarak atayın isterseniz aynen google maps'e devam edin.
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teramit 7 yıl
ya google windows 8 için google maps hazırlıyorsunda apple için niye hazırlamıyorsun kardeşim ,kıllık mı var ortada .
eskiden senin haritanı kulannırlarken iyiydi şimdi çıkardılar diye uğraşma dur.
ipad için youtube da yokmuş sağdan soldan adamlar bile hazırlıyor onları bi zahmet uğraşıverin.Apple ın maps ile yolu daha çook
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CooL_ROMEO 7 yıl
Google maps i ne yapsin millet , safariiden google maps açılıyor , apple kendi maps uygulamasıda var , binlerce maps de appstore da var
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Amedra 7 yıl
Apple maps kötü değil ama Google maps çok süper. Apple'ın da bu konuda kendini geliştireceğinden eminim ama sadece biraz süreye ihtiyaçları var gibi.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
iOS6'ya geçmedim eksiklikte hissetmiyorum.
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face1tr 7 yıl
blackberry maps nasıldır?
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eternity 7 yıl
Yandex akar.
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seven44 7 yıl
iOS,iOS diye övünün şimdi:)
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myhotyro 7 yıl
iPad'imde Eyüp'ü karadeniz kıyısında gösteren bir harita hizmeti Apple kalitesinin artık çok eskide kaldığının açık göstergesi.
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mobilecom 7 yıl
Valla google maps'ede gerek yok aslında nokia map çok daha iyi, en azından sesli navigasyon ve türkiye haritalarında sorun yok.
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