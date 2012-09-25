Eric Schmidt : iOS için Google Maps ile ilgili bir hazırlık yapmıyoruz

Apple'ın iOS 6 işletim sistemini indirmeye sunduğu 19 Eylül gününden bu yana, en çok eleştirilen konu yeni haritalar hizmetinin zaman zaman yanlış bilgi vermesi, ABD sınırları dışında bazen şehirleri bile gösterememesi gibi problemlerdi.





Bu eleştiriler sonrasında Google'ın kendi harita hizmetini iOS için indirmeye sunacağı iddia edilmişti. Ancak Japonya'daki Nexus 7 lansmanında konuşan Eric Schmidt, her seviyede Apple ile sıkı iletişimin devam ettiğini belirtirken, Maps uygulaması için henüz herhangi bir adım atmadıklarını açıkladı.





Schmidt, Apple'ın Google haritalarından vazgeçmemiş olmasını dilediğini ancak fikir değiştirmek için onları zorlamak gibi bir haklarının olmadığını ve ellerinden bir şey gelmediğini de sözlerine ekledi. Schmidt ayrıca iPhone'da arama ortağı olarak yeniden yer almayı istediklerini ve kararın Apple'a bağlı olduğunu ifade etti.





Schmidt, Android'in büyük başarısını görmezden gelen medyayı Apple takıntılı olmakla suçladı ve Android'in en yaygın model haline geldiğini, Apple'ın ise istisna olarak kaldığını vurguladı. Medya desteğinin Apple için büyük bir olay olduğunu ancak rakamların da kendilerinin tarafında olduğunu dile getirdi.





Schmidt, Nexus 7 modelinin sadece ekranı çevirerek haritalarda bakış açısını değiştirebilme özelliğini tanıtırken, "Bunu al Apple" şeklinde bir ifadede bulunarak sonrasında şaka yaptığını belirtmesi ise gülüşmelere neden oldu.