Eski Microsoft çalışanı, akıllı ev teknolojilerini geliştirmek için Apple'a katıldı

Teknoloji Editörü
Eski bir Microsoft çalışanı ve başarısız akıllı kilit şirketi Otto'nun sahibi olan Sam Jadallah, Apple'ın akıllı ev yarışında Google ve Amazon şirketlerine yetişmesine yardımcı olmak amacıyla Apple'da işe başladı.
LinkedIn profilini güncelledi
Apple, başlangıçta sektördeki birçok kişi tarafından övgüyle karşılanan HomePod'a rağmen, savaşı aşağı yukarı kaybetti. Şirket şimdi yapacağı yeni atılımlarla bu akıllı ev teknolojileri konusunda yeniden adından söz ettirmek istiyor. Jadallah'ın Apple'a katıldığına dair bir açıklama yapılmamasına rağmen, eski Microsoft çalışanı, Cupertino merkezli teknoloji devinde çalıştığını belirtmek için LinkedIn profilini güncelledi.Jadallah daha önce Microsoft'ta on yıldan fazla çalıştı ve daha sonra Otto adlı bir girişim başlattı. Şirket sık sık "akıllı kilitlerin Apple'ı" olarak tanımlandı ve işgücünün bir kısmı eski Apple mühendislerinden oluşuyordu.
https://www.cnbc.com/2019/02/16/sam-jadallah-to-join-apple-as-its-new-head-of-home.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle