Eski Microsoft çalışanı, akıllı ev teknolojilerini geliştirmek için Apple'a katıldı

Eski bir Microsoft çalışanı ve başarısız akıllı kilit şirketi Otto'nun sahibi olan Sam Jadallah, Apple'ın akıllı ev yarışında Google ve Amazon şirketlerine yetişmesine yardımcı olmak amacıyla Apple'da işe başladı.

LinkedIn profilini güncelledi

Apple, başlangıçta sektördeki birçok kişi tarafından övgüyle karşılanan HomePod'a rağmen, savaşı aşağı yukarı kaybetti. Şirket şimdi yapacağı yeni atılımlarla bu akıllı ev teknolojileri konusunda yeniden adından söz ettirmek istiyor. Jadallah'ın Apple'a katıldığına dair bir açıklama yapılmamasına rağmen, eski Microsoft çalışanı, Cupertino merkezli teknoloji devinde çalıştığını belirtmek için LinkedIn profilini güncelledi.

https://www.cnbc.com/2019/02/16/sam-jadallah-to-join-apple-as-its-new-head-of-home.html

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Jadallah daha önce Microsoft'taçalıştı ve daha sonraadlı bir girişim başlattı. Şirket sık sık "akıllı kilitlerin Apple'ı" olarak tanımlandı ve işgücünün bir kısmı eski Apple mühendislerinden oluşuyordu.