Eski Nokia yöneticisinden Windows Phone 7 yorumu: "Eski arkadaşlarım için çok endişeliyim"

Nokia ve Microsoft dün yaptıkları açıklama ile stratejik işbirliğine gittiklerini duyurdular. Windows Phone 7 platformuna adapte olacağını duyuran Nokia, Symbian ve MeeGo tabanlı cihaz çalışmalarını sürdüreceğini açıklasa da orta-uzun vadede firmanın sunacağı telefonların önemli bir kısmının Windows platformunu kullanması bekleniyor.
Dün yapılan açıklamayı takiben Nokia çalışanlarının bir kısmı, bu anlaşmayı protesto ederken, eski Nokia yöneticisi Ari Jaaski de konuyla ilgili yorum yaptı. Nokia'dan ayrılmadan önce şirkette MeeGo geliştirme çalışmalarını yöneten Jaaski, şu an HP çatısı altında webOS işletim sistemi ve yeni tanıtılan TouchPad gibi yeni cihazlar için servis geliştirme çalışmalarına liderlik ediyor.
Ari Jaaski açıklamasında "Eski arkadaşlarım için çok endişeliyim. Fark yaratabileceklerine daha fazla inanmadıklarını görmek üzücü. Pes edip, duygularından vazgeçtiler. Kendinize güvenmek, dünyayı değiştireceğinize inanmak zorundasınız. Bu benim bildiğim tek yol." dedi. Aaski açıklamasında, henüz Nokia tarafından herhangi bir açıklama yapılmasa da işten çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geliştiricilere de seslenerek, "HP'deki webOS takımımızda çok sayıda fırsata sahibiz. İyi C / C++ geliştiricilerine, Javascript adamlarına, HI insanlarına, testçilere ve mimarlara ihtiyacımız var. Şimdi katılma zamanıdır." dedi. HP çatısı altında geliştirme çalışmaları hızla devam eden webOS platformu için "kazanan mobil işletim sistemi" iddiasında bulunan Jaaski, "geliştiriciler ve diğer ortaklarımızla birlikte heyecan verici bir ekosistem yaratacağız. Kendimizi bu işe çok adadık, yolda olan ürünlerimiz var ve tereddüt etmiyoruz. Kendi kaderimizi kontrol ediyoruz, hayatta önemli olan da bu değil mi zaten ?" diyerek sözlerini noktaladı.
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bu adamın firmadan atılması bence çok yerinde olmuş. eski arkadaşları ile devam etseydi acından gebereceklerdi symbianı ayakta tutacaz diye. bu kadar iddalı konuşuyorsun adama demezler mi ulan totoş kılıklı adam yıllardır orda görev yapıyorsun yapsaydın ya görevini.
millet tutar bill gatese laf atar giderler steve jobs a laf atarlar. adamlar dünyayı sallıyor çok biliorsan git sen yap.
Neden microsoft(pc)çünkü kullanması kolay (her ne kadar çöksede ,gerçi biz kullanıcıları araştırıp kendini geliştirme imkanıda sunmuştur)oyun ve uygulama geliştiricileri çoktu.
Ama artık bunlar beni doyurmuyor , ben başka şeyler arıyorum şu an macosx'e geçiş aşamasındayım (gerçeğini alacak kadar üsttabaka değilim).Nokia bu anlaşma ile kendini bitirmiştir.Gelecek te pc 'yide bitirecek olan yine microsoftun kendisidir.Bakınız windows vista ,win7 çok katı çıktı , eskisi kadar müdahale edemiyor kullanıcı ne yaptığı ne ettiği belli değil arka planda.
Açık platform gerçektende geleceğin sistemi olacaktır her alanda 21.yy da insanlar özgür olamayacaklarsa ne zaman olacaklar , bakınız dvd dayatmasına divx ile bluray dayatmasına mkv ile track ve wmv dayatmasına mp3 ile karşılık vermiştir özgür dünya.Yada korsan dünya diyebilirsiniz , ama kendini kabul ettirmiştir ve bluray'in mucidi ve dayatmacısı olan sony bile mkv destekli medya oynatıcılar üretmiştir bu ne kadar ironik değilmi?
Windowsun karşısına çıkacak dünya iki üçtane sağlam oyun studiosu ile anlaşma yapsa mesela crysis 3 , modernwarfare 3 gibi dunyayı sallayacak oyunlar sadece açık platformda çalışsa (ki crysi'in embesil motoru dx olduğundan buna imkan yok tam bir microsoft işbirlikçisi)windows ozaman ofis dışına kesinlikle çıkamazdı(oda microsoft ofis uygulamalarından dolayı).
Yinede bu olaylar hiçte basit şeyler değil üretmek çok zor şey , bizim yapamadıklarımızı onlar yapıyorlar saygı duyuyorum bu insanlara.Ama üreten insanları düşünmeyen ikizbeyinli , sanki başka dünyalardan gelmiş CEO'ları da sonuna kadar kınıyorum.
Sizinle bir ara hafif bir takışmamız olmuştu mesleğimden falan girmiştiniz.Ama şimdi düşüncelerinize sonuna kadar katılıyorum.Gecebekçisine de katılıyorum.Nokia kendisine yazık ediyor.
Nokia n900 e (maemoya) kapasitif amoled ekran ve biraz daha görsellik ekleyip piyasaya sunsaydı daha kişilikli,kendine yakışır ve alınabilir bir cihaz olurdu.Hala aklım almıyor bu gelişmeyi.Aklımdaki sorulara gecebekçisinin yazısıyla cevap buldum ve inanıyorum ona.
Adamın elinde MSin hisseleri var doğru. MS çalışanlarına hisse veriyor. Adam Nokia'nın başına gelince, MSin hisselerini satması yasaklandı. Yoksa manipülasyona girer. Ayrıca iddia edildiği gibi en büyük 7. kişisel hissedarı olmasının çok fazla finansal güç gerektireceğini de söyledi selop. MSin ne kadar iyi bir işletim sistemi yaptığına Kinect ile WP7 nin entegrasyonuna bakmak yeterli.
web os palm da ikende çok güzel özellikler sunuyordu. bence hp nin çok eklediği bişi gözükmüyor ortada. palm ı ben yaşlı dede ye benzetiyorum. aslında en iyisini yapabilen o ama artık yaşlandı yapamıyor.