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Eski Nokia yöneticisinden Windows Phone 7 yorumu: "Eski arkadaşlarım için çok endişeliyim"

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia ve Microsoft dün yaptıkları açıklama ile stratejik işbirliğine gittiklerini duyurdular. Windows Phone 7 platformuna adapte olacağını duyuran Nokia, Symbian ve MeeGo tabanlı cihaz çalışmalarını sürdüreceğini açıklasa da orta-uzun vadede firmanın sunacağı telefonların önemli bir kısmının Windows platformunu kullanması bekleniyor.

Dün yapılan açıklamayı takiben Nokia çalışanlarının bir kısmı, bu anlaşmayı protesto ederken, eski Nokia yöneticisi Ari Jaaski de konuyla ilgili yorum yaptı. Nokia'dan ayrılmadan önce şirkette MeeGo geliştirme çalışmalarını yöneten Jaaski, şu an HP çatısı altında webOS işletim sistemi ve yeni tanıtılan TouchPad gibi yeni cihazlar için servis geliştirme çalışmalarına liderlik ediyor.

Ari Jaaski açıklamasında "Eski arkadaşlarım için çok endişeliyim. Fark yaratabileceklerine daha fazla inanmadıklarını görmek üzücü. Pes edip, duygularından vazgeçtiler. Kendinize güvenmek, dünyayı değiştireceğinize inanmak zorundasınız. Bu benim bildiğim tek yol." dedi. Aaski açıklamasında, henüz Nokia tarafından herhangi bir açıklama yapılmasa da işten çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geliştiricilere de seslenerek, "HP'deki webOS takımımızda çok sayıda fırsata sahibiz. İyi C / C++ geliştiricilerine, Javascript adamlarına, HI insanlarına, testçilere ve mimarlara ihtiyacımız var. Şimdi katılma zamanıdır." dedi. HP çatısı altında geliştirme çalışmaları hızla devam eden webOS platformu için "kazanan mobil işletim sistemi" iddiasında bulunan Jaaski, "geliştiriciler ve diğer ortaklarımızla birlikte heyecan verici bir ekosistem yaratacağız. Kendimizi bu işe çok adadık, yolda olan ürünlerimiz var ve tereddüt etmiyoruz. Kendi kaderimizi kontrol ediyoruz, hayatta önemli olan da bu değil mi zaten ?" diyerek sözlerini noktaladı.


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erci501 8 yıl
birinin goltuğu salllanıyor (elop un )
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oktayakgoz 8 yıl
Ari Jaaski açıklamasında "Eski arkadaşlarım için çok endişeliyim"

bu adamın firmadan atılması bence çok yerinde olmuş. eski arkadaşları ile devam etseydi acından gebereceklerdi symbianı ayakta tutacaz diye. bu kadar iddalı konuşuyorsun adama demezler mi ulan totoş kılıklı adam yıllardır orda görev yapıyorsun yapsaydın ya görevini.

millet tutar bill gatese laf atar giderler steve jobs a laf atarlar. adamlar dünyayı sallıyor çok biliorsan git sen yap.
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nirvanha 8 yıl
Neden nokia ,çünkü özgürlük onla başladı ,değiştirilebilir kapakları,nokia dan bağımsız uygulama geliştiricileri vardı.
Neden microsoft(pc)çünkü kullanması kolay (her ne kadar çöksede ,gerçi biz kullanıcıları araştırıp kendini geliştirme imkanıda sunmuştur)oyun ve uygulama geliştiricileri çoktu.
Ama artık bunlar beni doyurmuyor , ben başka şeyler arıyorum şu an macosx'e geçiş aşamasındayım (gerçeğini alacak kadar üsttabaka değilim).Nokia bu anlaşma ile kendini bitirmiştir.Gelecek te pc 'yide bitirecek olan yine microsoftun kendisidir.Bakınız windows vista ,win7 çok katı çıktı , eskisi kadar müdahale edemiyor kullanıcı ne yaptığı ne ettiği belli değil arka planda.
Açık platform gerçektende geleceğin sistemi olacaktır her alanda 21.yy da insanlar özgür olamayacaklarsa ne zaman olacaklar , bakınız dvd dayatmasına divx ile bluray dayatmasına mkv ile track ve wmv dayatmasına mp3 ile karşılık vermiştir özgür dünya.Yada korsan dünya diyebilirsiniz , ama kendini kabul ettirmiştir ve bluray'in mucidi ve dayatmacısı olan sony bile mkv destekli medya oynatıcılar üretmiştir bu ne kadar ironik değilmi?
Windowsun karşısına çıkacak dünya iki üçtane sağlam oyun studiosu ile anlaşma yapsa mesela crysis 3 , modernwarfare 3 gibi dunyayı sallayacak oyunlar sadece açık platformda çalışsa (ki crysi'in embesil motoru dx olduğundan buna imkan yok tam bir microsoft işbirlikçisi)windows ozaman ofis dışına kesinlikle çıkamazdı(oda microsoft ofis uygulamalarından dolayı).
Yinede bu olaylar hiçte basit şeyler değil üretmek çok zor şey , bizim yapamadıklarımızı onlar yapıyorlar saygı duyuyorum bu insanlara.Ama üreten insanları düşünmeyen ikizbeyinli , sanki başka dünyalardan gelmiş CEO'ları da sonuna kadar kınıyorum.
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Mr. Jingles 8 yıl
Adam endişelerinde haklı. Çünkü Nokia'nın başındaki adam hala Microsoft'un hissedarı durumunda ve şirket politikalarını Microsoft'un istekleri doğrultusunda yönlendiriyor ve Nokia'nın kontrolünü Nokia'nın elinden alıp Microsoft'a geçirmeyi planlıyorlar. Nokia bu adamların elinde oyuncak olacak. Nokia'yı kendi kontrolleri altına alıp PC dünyasında olduğu gibi mobil dünyada da kontrolü kendi ellerinde bulundurmak istiyorlar. Çünkü PC dünyasında gelecek yok, gelecek mobil dünyada.
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Türkmenli 8 yıl
sugar_klavyeci

Adam endişelerinde haklı. Çünkü Nokia'nın başındaki adam hala Microsoft'un hissedarı durumunda ve şirket politikalarını Microsoft'un istekleri doğrultusunda yönlendiriyor ve Nokia'nın kontrolünü Nokia'nın elinden alıp Microsoft'a geçirmeyi planlıyorlar. Nokia bu adamların elinde oyuncak olacak. Nokia'yı kendi kontrolleri altına alıp PC dünyasında olduğu gibi mobil dünyada da kontrolü kendi ellerinde bulundurmak istiyorlar. Çünkü PC dünyasında gelecek yok, gelecek mobil dünyada.

Sizinle bir ara hafif bir takışmamız olmuştu mesleğimden falan girmiştiniz.Ama şimdi düşüncelerinize sonuna kadar katılıyorum.Gecebekçisine de katılıyorum.Nokia kendisine yazık ediyor.
Nokia n900 e (maemoya) kapasitif amoled ekran ve biraz daha görsellik ekleyip piyasaya sunsaydı daha kişilikli,kendine yakışır ve alınabilir bir cihaz olurdu.Hala aklım almıyor bu gelişmeyi.Aklımdaki sorulara gecebekçisinin yazısıyla cevap buldum ve inanıyorum ona.
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Windows10 8 yıl

sugar_klavyeci

Adam endişelerinde haklı. Çünkü Nokia'nın başındaki adam hala Microsoft'un hissedarı durumunda ve şirket politikalarını Microsoft'un istekleri doğrultusunda yönlendiriyor ve Nokia'nın kontrolünü Nokia'nın elinden alıp Microsoft'a geçirmeyi planlıyorlar. Nokia bu adamların elinde oyuncak olacak. Nokia'yı kendi kontrolleri altına alıp PC dünyasında olduğu gibi mobil dünyada da kontrolü kendi ellerinde bulundurmak istiyorlar. Çünkü PC dünyasında gelecek yok, gelecek mobil dünyada.

Adamın elinde MSin hisseleri var doğru. MS çalışanlarına hisse veriyor. Adam Nokia'nın başına gelince, MSin hisselerini satması yasaklandı. Yoksa manipülasyona girer. Ayrıca iddia edildiği gibi en büyük 7. kişisel hissedarı olmasının çok fazla finansal güç gerektireceğini de söyledi selop. MSin ne kadar iyi bir işletim sistemi yaptığına Kinect ile WP7 nin entegrasyonuna bakmak yeterli.
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IUnknown 8 yıl
nokianın dünyayı değiştirmesi için çok zaman vardı. Ancak onlar innovasyon yapkmak yerine entegrasyon yapmaya kalktılar ve değerli zamanlarının boşa harcadırlar. Bu ortaklıkk ikisi içinde en doğrusu microsoftun donanıma nokaianın yazılıma ihtiyacı var.
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tuffguy 8 yıl
ben android 2.2 kullanıyorum...nokia ve microsoft şu anda ölü..hiç şansları yok..hayat böyle..uzun yıllar gördüm..boynuz kulağı gecermiş..tek kelimeyle wyswyg ilk defa apple mac te gördüğümde bu hissi yaşamıştım..dos windows sıfırrrr...uzun yıllar bu tip uluslararası şirketlerde çalıştım..hepsi ya satıldı yada battı..nokia bu şekil gitseydi batacaktı..şimdi en fazla satın alınacak..kapitalis budur..katı olan herşey buharlaşır..şirket içinde buu hissedemezsin..bünye içinde yaşamak ister çünkü..buda öyle salak bir yönetici..ne genel müdürler gördük kıl aldırmadılar...ben bi tek stewe vozniakı tek gecerim..
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mutlu234 8 yıl
başarılı işler çıkarmaları için uzun yılların gerekeceğini düşünüyorum. ama bence iyi mi oldu? evet!
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Technotronic 8 yıl
bu nokia ya neler oluyor yahu ust uste depremler yasiyor
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Batuist 8 yıl
kendine olan güveni oldukça yüksekmiş bu adamın.. bunu takdir ettim. aslında webos demo gösterimlerden göründüğü kadarıyla öyle kötü bir işletim sistemi gibide durmuyor hani.. belki kullanım kolaylığı şıklığı ve tasarım olarak android 3ten bile iyi olabilir ama bu tek başına yeterli değil.. uygulama desteği alması şart.. aksi halde istediği kadarr güzel olsun.. bugün en fazla satılan iphone uygulamalarının en başında 10da 9u oyun ise oyun desteğinide arkasına almalı ve geliştiricilere geleceğe dönük güven vermeli ki insanlar bu platforma yatırım yapsınlar.. ama bu adamın cesaretini ve liderlik ruhunu tuttum bravo.. yapabilip yapamaması ayrı mesele tabiki..!! öyle bir konumda bulunan birininde pısırık olması beklenmezdi zaten..!!
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oktayakgoz 8 yıl

Batuist

kendine olan güveni oldukça yüksekmiş bu adamın.. bunu takdir ettim. aslında webos demo gösterimlerden göründüğü kadarıyla öyle kötü bir işletim sistemi gibide durmuyor hani.. belki kullanım kolaylığı şıklığı ve tasarım olarak android 3ten bile iyi olabilir ama bu tek başına yeterli değil.. uygulama desteği alması şart.. aksi halde istediği kadarr güzel olsun.. bugün en fazla satılan iphone uygulamalarının en başında 10da 9u oyun ise oyun desteğinide arkasına almalı ve geliştiricilere geleceğe dönük güven vermeli ki insanlar bu platforma yatırım yapsınlar.. ama bu adamın cesaretini ve liderlik ruhunu tuttum bravo.. yapabilip yapamaması ayrı mesele tabiki..!! öyle bir konumda bulunan birininde pısırık olması beklenmezdi zaten..!!


web os palm da ikende çok güzel özellikler sunuyordu. bence hp nin çok eklediği bişi gözükmüyor ortada. palm ı ben yaşlı dede ye benzetiyorum. aslında en iyisini yapabilen o ama artık yaşlandı yapamıyor.
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theyapici 8 yıl
sanırım eski arkadaşlarıma üzülüyorum derken bir yandan da müşterilere göz kırpıyor uyanık caski.Aamma haksız da sayılmaz
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EsT 8 yıl

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