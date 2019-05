Eski Nokia yöneticisinden Windows Phone 7 yorumu: "Eski arkadaşlarım için çok endişeliyim"

Nokia ve Microsoft dün yaptıkları açıklama ile stratejik işbirliğine gittiklerini duyurdular. Windows Phone 7 platformuna adapte olacağını duyuran Nokia, Symbian ve MeeGo tabanlı cihaz çalışmalarını sürdüreceğini açıklasa da orta-uzun vadede firmanın sunacağı telefonların önemli bir kısmının Windows platformunu kullanması bekleniyor.

Dün yapılan açıklamayı takiben Nokia çalışanlarının bir kısmı, bu anlaşmayı protesto ederken, eski Nokia yöneticisi Ari Jaaski de konuyla ilgili yorum yaptı. Nokia'dan ayrılmadan önce şirkette MeeGo geliştirme çalışmalarını yöneten Jaaski, şu an HP çatısı altında webOS işletim sistemi ve yeni tanıtılan TouchPad gibi yeni cihazlar için servis geliştirme çalışmalarına liderlik ediyor.

Ari Jaaski açıklamasında "Eski arkadaşlarım için çok endişeliyim. Fark yaratabileceklerine daha fazla inanmadıklarını görmek üzücü. Pes edip, duygularından vazgeçtiler. Kendinize güvenmek, dünyayı değiştireceğinize inanmak zorundasınız. Bu benim bildiğim tek yol." dedi. Aaski açıklamasında, henüz Nokia tarafından herhangi bir açıklama yapılmasa da işten çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geliştiricilere de seslenerek, "HP'deki webOS takımımızda çok sayıda fırsata sahibiz. İyi C / C++ geliştiricilerine, Javascript adamlarına, HI insanlarına, testçilere ve mimarlara ihtiyacımız var. Şimdi katılma zamanıdır." dedi. HP çatısı altında geliştirme çalışmaları hızla devam eden webOS platformu için "kazanan mobil işletim sistemi" iddiasında bulunan Jaaski, "geliştiriciler ve diğer ortaklarımızla birlikte heyecan verici bir ekosistem yaratacağız. Kendimizi bu işe çok adadık, yolda olan ürünlerimiz var ve tereddüt etmiyoruz. Kendi kaderimizi kontrol ediyoruz, hayatta önemli olan da bu değil mi zaten ?" diyerek sözlerini noktaladı.