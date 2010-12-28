Eski usul hız aşırtma: Athlon XP-M 2600+ ile 3.6GHz'e çıkıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hız aşırtma profesyonelleri yeni nesil donanımlar üzerinde çalışmaya devam ederken, zaman zaman artık "eskimeye" yüz tutmuş donanımların da tozunu attırabiliyor. AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için yıllar önce piyasaya sürdüğü Barton kod adlı Athlon XP-M 2600 ile dikkat çekici bir çalışma yapıldı ve 482MHz bus hızı ile dikkat çekici bir sonuca ulaşıldı.
130nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2GHz'de çalışan Athlon XP-M 2600+, bir dönemin efsanevi anakart üreticilerinden Abit'in, nForce 2 çipsetli NF7-S anakartı üzerinde Sıvı Azot kullanılarak 3.61GHz'e çıkartıldı. Sıvı Azot'la yapılan çalışma ile elde edilen sonucun, Athlon XP-M 2600 ile elde edilmiş en yüksek skor olduğu belirtilirken özellikle 482MHz bus hızı bir hayli dikkat çekici.
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elimdeki ikinci XP 2500+ ile 2300Mhz üstünde günlük kullanamıyorum ilginçtir Ahtlon 64 3000+@4100+ 2615,59Mhzde
wprime testinde XP @3800+'ı geçememişti yaptığım testlerde
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Efsanedir harbiden...
Aralık 2004 çıkışlı bi athlon xp elime geçse, sonu 4C ile biten, alıp denicem zevkine :d
Aynı ikiliden bende de vardı, ben AN-7 kadar kullanmaktan zevk aldığım bir mobo hatırlamıyorum, hatta 2-3 tane nf7s v2.0 2-3 tane almışlığım vardı, biri hey (Recep)'dedir sanırım, hatta rekor kıran board da bu olabilir.
kardeş eskilerde tam fsb ile çarpılmazdı. yarısını al öyle çarp yani 240*15 şeklinde. hey gidi benimde ikinci makinemin işlemcisi athlon xp 2500 barton ve 90 nm idi. o zaman ne süksesi vardı bu meretlerin. via çipsetli anakrtla çok rahat 2.4 mhz e overclock ediyordum.zannedersen ozaman onun ederi
3200+ dü. yaşlanmışız yaw!!!
3200+ 2.2ghz ile oluyodu yanlış hatırlamıyosam,seninki 3400+/3500+ denk geliyo ki öyle bi işlemci yoktu
Eğer Derrick R. Meyer Amd`den defolup giderse o zaman Amd eski günlerine dönecektir.
Donanım Haber yetkilileri uyuyor musunuz? Bu söylem için biri bu adama dava açsa ceza bile alır. Ne hikmetse Dh de serbest.