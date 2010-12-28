Eski usul hız aşırtma: Athlon XP-M 2600+ ile 3.6GHz'e çıkıldı

Hız aşırtma profesyonelleri yeni nesil donanımlar üzerinde çalışmaya devam ederken, zaman zaman artık "eskimeye" yüz tutmuş donanımların da tozunu attırabiliyor. AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için yıllar önce piyasaya sürdüğü Barton kod adlı Athlon XP-M 2600 ile dikkat çekici bir çalışma yapıldı ve 482MHz bus hızı ile dikkat çekici bir sonuca ulaşıldı.

130nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2GHz'de çalışan Athlon XP-M 2600+, bir dönemin efsanevi anakart üreticilerinden Abit'in, nForce 2 çipsetli NF7-S anakartı üzerinde Sıvı Azot kullanılarak 3.61GHz'e çıkartıldı. Sıvı Azot'la yapılan çalışma ile elde edilen sonucun, Athlon XP-M 2600 ile elde edilmiş en yüksek skor olduğu belirtilirken özellikle 482MHz bus hızı bir hayli dikkat çekici.