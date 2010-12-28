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Eski usul hız aşırtma: Athlon XP-M 2600+ ile 3.6GHz'e çıkıldı

8 yıl
13,9b
1
29
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtma profesyonelleri yeni nesil donanımlar üzerinde çalışmaya devam ederken, zaman zaman artık "eskimeye" yüz tutmuş donanımların da tozunu attırabiliyor. AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için yıllar önce piyasaya sürdüğü Barton kod adlı Athlon XP-M 2600 ile dikkat çekici bir çalışma yapıldı ve 482MHz bus hızı ile dikkat çekici bir sonuca ulaşıldı.

130nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2GHz'de çalışan Athlon XP-M 2600+, bir dönemin efsanevi anakart üreticilerinden Abit'in, nForce 2 çipsetli NF7-S anakartı üzerinde Sıvı Azot kullanılarak 3.61GHz'e çıkartıldı. Sıvı Azot'la yapılan çalışma ile elde edilen sonucun, Athlon XP-M 2600 ile elde edilmiş en yüksek skor olduğu belirtilirken özellikle 482MHz bus hızı bir hayli dikkat çekici.


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lazerboy 8 yıl
Ben hala Athlon XP 3000+ kullanıyorum :) 250 bus x10 çarpanla 2500 MHz oldu en fazla ama voltaj vermedim :)
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WinteR 8 yıl
Halen Thoroughbred -XP 2200 duruyor, çok çok zor bir işlemdir bu işlemciler için +300 mhz rüya gibiydi, anakartın ve özel serinin marifeti sanırım. Isınır da aslında,ek soğutma gerekir.
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VenomS 8 yıl
bende hala 2 pcimde kullanıyorum athlon xp 2600+@3800+ 2511.06Mhz halen 7/24 kullanıyorum
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elimdeki ikinci XP 2500+ ile 2300Mhz üstünde günlük kullanamıyorum ilginçtir Ahtlon 64 3000+@4100+ 2615,59Mhzde
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wprime testinde XP @3800+'ı geçememişti yaptığım testlerde
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hey 8 yıl
fsb değerini yanlış okumuş CPUZ, fsb değer 240+ olcak
hız olarak oldukça hoş değer ama fsb olarak vakti zamanında 275+ yapıyordu benm eski sistem
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gun 8 yıl
Bende bu işlemci vardı ve bir iki sene kullandım amacımda sessizlikti. Çünkü düşük voltajda çalışıyor dolayısıyla daha verimli soğutabiliyordu of off ne güzel günlerdi.
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DH Misafiri 8 yıl
valla ben de sempron 2500+ işlemciyi hava soğutmayla 1.7 ghz den 1.9 a aşırtmıştım ama anakartın cipsetini soğutmayı unutmuştum da donduydu ama harbiden fena değildi halen çalışıyor canavar.
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TsG 8 yıl
Abit AN7 ve XP 2800+ yatıyo karyolanın altında. Su soğutmayla %33 overclock yapıyordum.
.
Efsanedir harbiden...
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575m 8 yıl
Ben de halen var o efsane anakart; Abit nf7-s v2.0.. Yalnız overclock edicek işlemci bulamadım. 3 tane işlemci denedim xp-m 2400-xp 2600- xp 3000+.. Yok arkadaş 2200ün üzerine çıktın mı ısı fırlıyor.. Makine günden güne yavaş geliyo.. Kendimi yaşlı hissettiriyo artık meret @: İnsafsızlar bi tane çift çekirdek çıkarmadınız şu sokete ):
Aralık 2004 çıkışlı bi athlon xp elime geçse, sonu 4C ile biten, alıp denicem zevkine :d
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nadir 8 yıl

TsG

Abit AN7 ve XP 2800+ yatıyo karyolanın altında. Su soğutmayla %33 overclock yapıyordum.

.

Efsanedir harbiden...



Aynı ikiliden bende de vardı, ben AN-7 kadar kullanmaktan zevk aldığım bir mobo hatırlamıyorum, hatta 2-3 tane nf7s v2.0 2-3 tane almışlığım vardı, biri hey (Recep)'dedir sanırım, hatta rekor kıran board da bu olabilir.
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DH Misafiri 8 yıl
"481,9*15 nası 3.61 yapıyo ya :S"
kardeş eskilerde tam fsb ile çarpılmazdı. yarısını al öyle çarp yani 240*15 şeklinde. hey gidi benimde ikinci makinemin işlemcisi athlon xp 2500 barton ve 90 nm idi. o zaman ne süksesi vardı bu meretlerin. via çipsetli anakrtla çok rahat 2.4 mhz e overclock ediyordum.zannedersen ozaman onun ederi
3200+ dü. yaşlanmışız yaw!!!
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atyay 8 yıl

DH Misafiri

"481,9*15 nası 3.61 yapıyo ya :S"

kardeş eskilerde tam fsb ile çarpılmazdı. yarısını al öyle çarp yani 240*15 şeklinde. hey gidi benimde ikinci makinemin işlemcisi athlon xp 2500 barton ve 90 nm idi. o zaman ne süksesi vardı bu meretlerin. via çipsetli anakrtla çok rahat 2.4 mhz e overclock ediyordum.zannedersen ozaman onun ederi

3200+ dü. yaşlanmışız yaw!!!

3200+ 2.2ghz ile oluyodu yanlış hatırlamıyosam,seninki 3400+/3500+ denk geliyo ki öyle bi işlemci yoktu
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Nevfel 8 yıl
Barton'lar zamanında efsaneydi. Amd yine o eski günlerine döner de bu yahudi dostu intele kan kusturur.
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orçotüsi5 8 yıl

Nevfel

Barton'lar zamanında efsaneydi. Amd yine o eski günlerine döner de bu yahudi dostu intele kan kusturur.

Eğer Derrick R. Meyer Amd`den defolup giderse o zaman Amd eski günlerine dönecektir.
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sadtneverdie 8 yıl

Nevfel

Barton'lar zamanında efsaneydi. Amd yine o eski günlerine döner de bu yahudi dostu intele kan kusturur.


Donanım Haber yetkilileri uyuyor musunuz? Bu söylem için biri bu adama dava açsa ceza bile alır. Ne hikmetse Dh de serbest.
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1ol3irol 8 yıl
481,9*15 nası 3.61 yapıyo ya :S
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kadirkayik 8 yıl
amd nin ölüsü bile iyi :D
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Sunbuloglu 8 yıl
Gereksiz olmuş ama yine de nostaljik.
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