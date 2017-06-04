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Essential’a marka ihlali şikayeti

Andy Rubin’in akıllı telefon pazarına ilk adımını attığı iddialı amiral gemisi Essential, talihsiz bir olay ile karşı karşıya. Spigen firmaya karşı marka ihlali şikayetinde bulundu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde büyük ses getirerek bir sektöre ilk adımını atan ürünlere hemen arkasından da fikri hak davaları geliyor. Android’in babası olarak görülen Andy Rubin’in Essential amiral gemisi de bunu tadan son örnek oldu.

Piyasaya çıkmadan şikayet geldi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Essential amiral gemisi çok ince ekran çerçeveleri ile adeta çerçevesiz bir görüntü arz ediyor. Rubin’in akıllı telefon pazarına ilk adımının böyle iddialı bir telefon ile gelmesi övgüyle karşılanmıştı.

Gelen bilgilere göre Essential ismine karşı ABD’de ilk hamle geldi. Üstelik çok tanıdık bir firmadan. Telefon aksesuarları ile tanıdığımız Spigen, kendi alt markası Essential’in izinsiz olarak yeni akıllı telefonda kullanıldığını ileri sürerek Patent Ofisi’ne şikayette bulundu.

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Spigen avukatları bahse konu Essential markasının kendilerine ait olduğunu, hatta Rubin’in şirketinin marka tescili için iki kere ofise başvuru yapmasına rağmen kabul edilmediğinin altını çiziyor. Eğer Rubin 15 Haziran tarihine kadar markayı kullanmaktan vazgeçmezse bu kez hukuki olarak mücadele başlatılacak.

Essential şirketi ise ihlal şikayeti ile ilgili mesnetsiz iddialar yorumunu yapıyor ve Spigen’e gerekli cevabın verileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte Spigen’in şikayetinin firmada huzursuzluk yaratacağı açık. Piyasaya çıkmak üzere iken karşılaşılan bu engel bakalım nasıl aşılacak.

 

https://www.theverge.com/2017/6/3/15734544/essential-spigen-trademark-dispute Yorum Yaz
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teknokaptan 2 yıl
nazar degdi guzelim cihaza kiskanclarrr:))))
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aycibin 2 yıl
farklı sektörlerde nasıl ihlal olacak.vatan bilgisayar,vatan kablo,vatan plastik,vatan gazetesi o zaman hepsi birbirine dava açsın
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SEO-Uzmanı 2 yıl
toplama cep telefonu piyasası ne zaman oluşacak diye sabırla keliyoruz ! :)
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furkant1 2 yıl
Teknoloji alanında hangi firma olursa olsun isim hakkına sahipse izin alınmadan ismin kullanılması yasaktır ve bence doğru olan da budur. Düşünsenize Apple'ın daha ilk şirketleştiği, çok tanınmadığı zaman Apple adında başka bir şirket kurup o şirket altında teknolojik ürünlerimi piyasaya sürsem ne olurdu ?
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tahir40 2 yıl
Böyle bişi mi var. Aç sözlüğü tüm kelimelerin telifini al, kimse bi nane çıkaramasın...
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tugares 2 yıl
Hahaha :D 5 liradan başlayan fiyatlarla kap satan firmaya bak hele :D bunlar anlaşır kutudan kabıyla beraber çıkar bu telefon :D
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Windows10 2 yıl tugares
tugares

Hahaha :D 5 liradan başlayan fiyatlarla kap satan firmaya bak hele :D bunlar anlaşır kutudan kabıyla beraber çıkar bu telefon :D

benim de aklıma gelmişti. ya da bataryaları filan sadece spiegen satar orjinal olarak.
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muratkaya 2 yıl
Bir şirketin ilk telefonu nasıl amiral gemisi oluyor?
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Exterminio 2 yıl muratkaya
muratkaya

Bir şirketin ilk telefonu nasıl amiral gemisi oluyor?

Peki sence amiral gemisi ne demek? Bir firmanın tepe seviye veya asıl satmak istediği ana ürünü neyse amiral gemisi odur. E bir telefonu varsa o amiral gemisidir.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Elektronik eşya sınıfı vb. Bişey alınmadıysa bişey yapamazlar ki. Marka tescili sınıf sınıf.. Bi ismi aldın diye her konuda sana ait olmuyor ki
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canguler917 2 yıl
spigen de hepi topu kap falan satıyor,bu ismin kullanılmasının bir sıkıntı çıkarmayacağını onlarda biliyor ama ellerinde bir kelime patenti var diye para koparmak için her şeyi yapacaklar
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MHEC 2 yıl
Te allam
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