Essential’a marka ihlali şikayeti

Genelde büyük ses getirerek bir sektöre ilk adımını atan ürünlere hemen arkasından da fikri hak davaları geliyor. Android’in babası olarak görülen Andy Rubin’in Essential amiral gemisi de bunu tadan son örnek oldu.

Piyasaya çıkmadan şikayet geldi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Essential amiral gemisi çok ince ekran çerçeveleri ile adeta çerçevesiz bir görüntü arz ediyor. Rubin’in akıllı telefon pazarına ilk adımının böyle iddialı bir telefon ile gelmesi övgüyle karşılanmıştı.

Gelen bilgilere göre Essential ismine karşı ABD’de ilk hamle geldi. Üstelik çok tanıdık bir firmadan. Telefon aksesuarları ile tanıdığımız Spigen, kendi alt markası Essential’in izinsiz olarak yeni akıllı telefonda kullanıldığını ileri sürerek Patent Ofisi’ne şikayette bulundu.

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Spigen avukatları bahse konu Essential markasının kendilerine ait olduğunu, hatta Rubin’in şirketinin marka tescili için iki kere ofise başvuru yapmasına rağmen kabul edilmediğinin altını çiziyor. Eğer Rubin 15 Haziran tarihine kadar markayı kullanmaktan vazgeçmezse bu kez hukuki olarak mücadele başlatılacak.

Essential şirketi ise ihlal şikayeti ile ilgili mesnetsiz iddialar yorumunu yapıyor ve Spigen’e gerekli cevabın verileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte Spigen’in şikayetinin firmada huzursuzluk yaratacağı açık. Piyasaya çıkmak üzere iken karşılaşılan bu engel bakalım nasıl aşılacak.