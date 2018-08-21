Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ethereum 300 doların altına düştü

Bitcoin'den sonra en popüler kripto para birimi olan Ethereum, geçtiğimiz günlerde büyük düşüş yaşadı. CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Ethereum'un fiyatı 300 doların altına düştü.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
3,7b
1
4
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, piyasa hacmi oldukça büyük olan Ethereum'un birim fiyatı 300 doların altına düştü. Ethereum, şu anda Bitcoin'den sonra en büyük piyasa hacmine sahip kripto para birimi.
2018 yılı içerisinde sürekli olarak düşüş içerisinde olan Ethereum, geçtiğimiz günlerde 300 doların altına düştü. Kademeli bir düşüş yaşayan söz konusu para birimi, birçok yatırımcıyı ve analisti yanılttı.
Aralık 2017'den sonra çoğu dijital para biriminin fiyatında düşüş yaşandı. Tüm bu düşüşler içerisinde, ağ yapısı diğer kripto para birimlerinden farklı olduğu gerekçesiyle Ethereum'un yükseleceği yönünde yorumlar yapılmıştı. 
Grafikte de görüldüğü üzere Ethereum, bir müddet dalgalandıktan sonra kademeli olarak düşüşe başladı.
Ocak 2018'de tüm kripto para birimlerinde bir düşüş görülmüştü. Ethereum ise diğer dijital paraların düşüşe başladığı dönemde kendi zirvesini yaşamıştı. Piyasaya ters şekilde yaşadığı bu yükseliş, yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekmişti.

https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/#charts Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BumberShoot 9 ay en beğenilen muaz1984
Evet şimdi kerizleri(zirveden giren kerizleri) korkutup zararına bu piyasadan çıkaracaklar sonra geri yükselmeye başlayacak
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10ff 9 ay
1 sene felan once 1700 civarindan aldigim ethereum birkac ayda 4500 gibi fiyatlara ulasmisti bende o parayla motosiklet aldim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 9 ay
Alım fırsatı doğmuş işte ne güzel
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muaz1984 9 ay
Keriz silkeleme zamanı gelmiş demekki.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BumberShoot 9 ay muaz1984
Evet şimdi kerizleri(zirveden giren kerizleri) korkutup zararına bu piyasadan çıkaracaklar sonra geri yükselmeye başlayacak
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Yeni iPhone'lar daha hızlı şarj olacak 9 ay Milli gurur! Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi 9 ay E-Sigaralar DNA’ya zarar veriyor 9 ay Samsung yaklaşan IFA 2018'de 8K QLED TV'sini sergileyecek 9 ay Mate 20 tasarımı belli oldu: Mate 20 damla şeklindeki çentikli ekranla gelecek 9 ay Kuantum sistemleri daha iyi simüle edebilen yeni bir yöntem geliştirildi 9 ay Apple'dan profesyonellere yönelik Mac mini Pro geliyor 9 ay 17.5 inçlik dev ekranı ile Samsung Galaxy View 2 geliyor 9 ay Nokia 6.1 Plus ve 5.1 Plus tanıtıldı 9 ay S-400'lerin teslimatına 2019'da başlanacak 9 ay Apple, Çin uygulama mağazasından 25 bin uygulama sildi! 9 ay Yeni iPhone'ların lansman ve çıkış tarihi sızdırıldı! 9 ay Gmail’in “mesajı geri al” özelliği Android cihazlara geliyor 9 ay Galaxy Note 9 dayanıklılık testinde 9 ay Nanopartiküller düşündüğümüzden daha zararlı etkilere sahip olabilir 9 ay Bakterilerle çalışan kağıt biyo-batarya geliştirildi 9 ay Meizu: Snapdragon 710'lu en iyi telefonu hazırlıyoruz 9 ay Netflix'in reklam denemesi büyük tepki topladı 9 ay Logitech şimdiye kadar ki en ergonomik faresini tanıttı 9 ay Facebook, yapay zekayı sağlık sektöründe kullanacak 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Ethereum 300 doların altına düştü Sonraki LG dünyanın en büyük microLED televizyonunu hazırlıyor 9 ay Japonya Eğitim Bakanlığı robotlarla İngilizce öğretecek 9 ay PC Oyunlarında yeni devrim | Nvidia Geforce RTX ilk izlenim 9 ay Nvidia'da sanatçı bir Türk | Refik Anadol 9 ay Battlefield V 'açık beta' tarihi belli oldu 9 ay İsveç'in resmi Twitter hesabı Mehmet'in elinde 9 ay İspanya’da bir Drone hayat kurtardı 9 ay Otonom drone'larla yasa dışı balıkçılığa engel olunabilir 9 ay Razer’dan üst seviye Mamba Elite oyuncu faresi 9 ay Xiaomi’den akıllı kombi 9 ay LG, IFA 2018'de yeni XBOOM ses ürünlerini tanıtacak 9 ay Karşınızda GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 ve RTX 2070 ekran kartları 9 ay Windows 10'daki Yapışkan Notlar uygulaması iOS ve Android'e geliyor 9 ay Yürüyüşçüler ve koşucular için üretilen kızaklı sırt çantası, ağır yükleri daha kolay taşımanızı sağlıyor 9 ay Monster'da Bu Hafta - Playerunknown's Battlegrounds 9 ay Yeni nesil Peugeot 208 bu tasarımla gelebilir 9 ay Huawei Mate 20 Lite'ın yeni görselleri, cihazın teknik özelliklerini ortaya çıkardı 9 ay Elon Musk: Önümüzdeki üç yıl içinde 25 bin dolarlık bir Tesla üretebiliriz 9 ay İnsan evriminin günümüzdeki etkileyici örneklerinden biri: Endonezya'daki Bajau halkı 9 ay PlayStation 5, 2019'un sonunda gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim