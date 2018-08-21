Ethereum 300 doların altına düştü

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, piyasa hacmi oldukça büyük olan Ethereum'un birim fiyatı 300 doların altına düştü. Ethereum, şu anda Bitcoin'den sonra en büyük piyasa hacmine sahip kripto para birimi.

2018 yılı içerisinde sürekli olarak düşüş içerisinde olan Ethereum, geçtiğimiz günlerde 300 doların altına düştü. Kademeli bir düşüş yaşayan söz konusu para birimi, birçok yatırımcıyı ve analisti yanılttı.

Aralık 2017'den sonra çoğu dijital para biriminin fiyatında düşüş yaşandı. Tüm bu düşüşler içerisinde, ağ yapısı diğer kripto para birimlerinden farklı olduğu gerekçesiyle Ethereum'un yükseleceği yönünde yorumlar yapılmıştı.

Grafikte de görüldüğü üzere Ethereum, bir müddet dalgalandıktan sonra kademeli olarak düşüşe başladı.

Ocak 2018'de tüm kripto para birimlerinde bir düşüş görülmüştü. Ethereum ise diğer dijital paraların düşüşe başladığı dönemde kendi zirvesini yaşamıştı. Piyasaya ters şekilde yaşadığı bu yükseliş, yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekmişti.

https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/#charts