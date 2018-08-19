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Venezuela'nın yeni para birimi Petro Coin için detaylar belli oldu

Venezuela'da bolivar ile birlikte kullanılacak kripto para birimi Petro Coin'in piyasadaki değeri ve bolivara oranı hakkındaki sorular Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından yanıtlandı.
9 ay
4,4b
1
15
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Venezuela'nın yeni para birimi Petro Coin için detaylar belli oldu
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Bu yılın başında Petro Coin isimli kripto parayı arz eden Venezuela, bir kripto para birimini resmi para birimi kabul edip günlük hayatta kullanımına izin veren ilk ülke olmaya çok yakın. Geçtiğimiz hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından yapılan açıklamaya göre Petro, pazartesi gününden itibaren vatandaşlar tarafından alışverişte kullanılabilecek. Bu açıklamaya karşın Petro'nun değeri ve ülkedeki mevcut resmi para birimi olan bolivara oranı paylaşılmamıştı. Dün Nicolas Maduro bu noktaları da detaylandırdı.


Yarından itibaren kullanılabilecek 

IMF'in yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 1 milyona ulaşabileceğini belirttiği Venezuela'da, dünyanın en hızlı değer kaybeden para birimlerinden olan bolivar üzerinde değişiklik yapacak. Maduro'nun açıklamalarına göre mevcut bolivardan beş sıfır atılacak. Bu düzenleme uyarınca vatandaşlar yarından itibaren her 100 bin bolivar karşılığında 1 adet yeni bolivar temin edebilecek.


PTR kısaltmasıyla ülkede işlem görecek olan Petro'nun değeri ise 60 dolar. Tabi Petro, petrole dayanan bir kripto para birimi olduğu için bu değer belirlenirken uluslararası piyasada petrolün varil fiyatı göz önünde bulunduruldu. Buna karşılık şu sıralar petrolün varil fiyatı 70 doların üstündeyken Petro'nun değerinin 60 dolar olması, değerinin tamamen bağımsız olmadığını gösteriyor.


Nicolas Maduro'nun açıklamasına göre 3600 adet yeni bolivar(5 sıfır atılan) 1 adet Petro'ya eşit olacak. Ülkede ödemelerin artık Petro ve yeni bolivar ile yapılabileceğini belirten Maduro, asgari ücretin ise 0.5 Petro olacağını duyurdu.


Yarından itibaren ülkenin merkez bankası öncülüğünde bolivar değişim işlemlerinin ve Petro transferlerinin başlaması bekleniyor. Bazı milletvekilleri Petro'nun ülkenin resmi para birimi olması için anayasanın değiştirilmesi gerektiğini ileri sürse de görünen o ki Venezuela halkı bu ay bitmeden Petro'yu günlük hayatta kullanmaya başlayacak.


https://bitsonline.com/venezuela-pegs-bolivar-petro-crypto/ Yorum Yaz
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WB 9 ay en beğenilen
Amerika’nin “yoneticini begenmedim, cikarlarima uygun degil” diyerekten yaptirim uyguladigi ulkelerden biri daha, umarim bu isi basarirlar..
1 Yanıt Yanıtla +22
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ÖzdalDoğru 9 ay

WB
Amerika’nin “yoneticini begenmedim, cikarlarima uygun degil” diyerekten yaptirim uyguladigi ulkelerden biri daha, umarim bu isi basarirlar..

Nerede petrol orada kaos. Dolarla petrol satmayanın vay haline diyor emperyalist güçler.
WBAmerika’nin “yoneticini begenmedim, cikarlarima uygun degil” diyerekten yaptirim uyguladigi ulkelerden biri daha, umarim bu isi basarirla...
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adminia 9 ay Johan Elmander
Densiz herif! Sadece bu cümlen bile senin ne kadar aşağılık bir karaktere sahip olduğunun apaçık ispatı. Venezuela abd denen beladan en çok çeken ülkelerin başında. Adamlar (hatta bütün güney amerika) bu adilerden kurtulmanın uğraşını veriyorlar ama içlerinde bulunan senin türevindeki karakterler, ülkelerini abd ye satıp oradan çıkar sağlamanın peşinde koşuyorlar.
Densiz herif! Sadece bu cümlen bile senin ne kadar aşağılık bir karaktere sahip olduğunun apaçık ispatı. Venezuela abd denen beladan en çok çeken ülkelerin...
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SEO-Uzmanı 9 ay
amerika bunu 2 günde hackler
çünkü quantum bilgisayar yanlızca amerikada var !
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serafon 9 ay
%1000000 enflasyon nedir ya? Doğru yazdığınıza emin misiniz?
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deniz_sea 9 ay
Adamlarda 1$ = 2.000.000 bolivar olduğuna göre normaldir...
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sniper23 9 ay serafon
Şuan enflasyon %82000 civarı orada. Doğru yazdılar yani.
Bir de Maduro'yu melek gösterenler var, cehalet kötü bir şey sanırım.
Venezuela, ABD yüzünden bu hale gelmedi. İktidarların yaptığı saçmalıklardan dolayı bu hale geldi. Tıpkı Güney Afrika, Arjantin ve Türkiye'de olduğu gibi. He, tabi bu iktidarlar faturasını AMERİGA, faiz lobisi vs. gibilere kestiler.
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Johan Elmander 9 ay
Tayyip ile Maduro'nun ne kadar çok birbirine benzediğinin bir diğer örneği
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adminia 9 ay Johan Elmander
Densiz herif! Sadece bu cümlen bile senin ne kadar aşağılık bir karaktere sahip olduğunun apaçık ispatı. Venezuela abd denen beladan en çok çeken ülkelerin başında. Adamlar (hatta bütün güney amerika) bu adilerden kurtulmanın uğraşını veriyorlar ama içlerinde bulunan senin türevindeki karakterler, ülkelerini abd ye satıp oradan çıkar sağlamanın peşinde koşuyorlar.
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SigSauer6 9 ay
İnş. Başarırlar.
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Angel of the Lord 9 ay
Asgari ücret 30 dolar mı, ben mi yanlış anladım?
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serafon 9 ay
Küreselcilerin hışmına uğrayıp onların dümenine su taşımak da ayrı bir olay olsa gerek. Her ne kadar internetin icadındakine göre çok daha bilinçli ve hazırlıklı olsalar da insanlar, yine de bu teknolojinin doğası gereği, birçokları yine güdülen olacaktır, hatta belki şimdinin güçlü devletleri bile!
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Omisis046 9 ay
Bi ekmek almak için 30 terabyte key gerekir artık.
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WB 9 ay en beğenilen
Amerika’nin “yoneticini begenmedim, cikarlarima uygun degil” diyerekten yaptirim uyguladigi ulkelerden biri daha, umarim bu isi basarirlar..
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ÖzdalDoğru 9 ay

WB
Amerika’nin “yoneticini begenmedim, cikarlarima uygun degil” diyerekten yaptirim uyguladigi ulkelerden biri daha, umarim bu isi basarirlar..

Nerede petrol orada kaos. Dolarla petrol satmayanın vay haline diyor emperyalist güçler.
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