Venezuela'nın yeni para birimi Petro Coin için detaylar belli oldu

Tam Boyutta Gör

Bu yılın başında Petro Coin isimli kripto parayı arz eden Venezuela, bir kripto para birimini resmi para birimi kabul edip günlük hayatta kullanımına izin veren ilk ülke olmaya çok yakın. Geçtiğimiz hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından yapılan açıklamaya göre Petro, pazartesi gününden itibaren vatandaşlar tarafından alışverişte kullanılabilecek. Bu açıklamaya karşın Petro'nun değeri ve ülkedeki mevcut resmi para birimi olan bolivara oranı paylaşılmamıştı. Dün Nicolas Maduro bu noktaları da detaylandırdı.





Yarından itibaren kullanılabilecek

IMF'in yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 1 milyona ulaşabileceğini belirttiği Venezuela'da, dünyanın en hızlı değer kaybeden para birimlerinden olan bolivar üzerinde değişiklik yapacak. Maduro'nun açıklamalarına göre mevcut bolivardan beş sıfır atılacak. Bu düzenleme uyarınca vatandaşlar yarından itibaren her 100 bin bolivar karşılığında 1 adet yeni bolivar temin edebilecek.





PTR kısaltmasıyla ülkede işlem görecek olan Petro'nun değeri ise 60 dolar. Tabi Petro, petrole dayanan bir kripto para birimi olduğu için bu değer belirlenirken uluslararası piyasada petrolün varil fiyatı göz önünde bulunduruldu. Buna karşılık şu sıralar petrolün varil fiyatı 70 doların üstündeyken Petro'nun değerinin 60 dolar olması, değerinin tamamen bağımsız olmadığını gösteriyor.





Nicolas Maduro'nun açıklamasına göre 3600 adet yeni bolivar(5 sıfır atılan) 1 adet Petro'ya eşit olacak. Ülkede ödemelerin artık Petro ve yeni bolivar ile yapılabileceğini belirten Maduro, asgari ücretin ise 0.5 Petro olacağını duyurdu.





Yarından itibaren ülkenin merkez bankası öncülüğünde bolivar değişim işlemlerinin ve Petro transferlerinin başlaması bekleniyor. Bazı milletvekilleri Petro'nun ülkenin resmi para birimi olması için anayasanın değiştirilmesi gerektiğini ileri sürse de görünen o ki Venezuela halkı bu ay bitmeden Petro'yu günlük hayatta kullanmaya başlayacak.

https://bitsonline.com/venezuela-pegs-bolivar-petro-crypto/