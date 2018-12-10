Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek

Ethereum topluluğunun merakla beklediği ve Metropolis güncellemesini tamamlayacak olan Constantinople çatallanması için tarih verildi. Çatallanma 38 gün sonra başlıyor.
5 ay
9,1b
1
3
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ethereum çekirdek geliştiricilerinin Kasım ayında başlatmayı planladığı ancak bir süre geciken çatallanma yakın zamanda başlıyor. Constantinople adındaki çatallanma için başlangıç bloğu belirlendi.

Constantinople çatallanması nedir?

Constantinople çatallanması platformu daha hızlı ve daha güçlü hale getirmek için başlatılan Metropolis güncellemesinin ikinci adımı. Constantinople çatallanması Ethereum ağında radikal bir değişim ön görüyor.

Ayrıca Bkz. "DSX borsası Türk lirasından sonra Türkçe dil desteğini de başlattı"

Bugüne kadar madencilik algoritması olarak kullanılan ve büyük enerji gerektiren donanım tabanlı Proof-of-Work iş ispatı modeli değişiyor. Bunun yerine Ethereum satın alarak cüzdanda tutmayı gerektiren ve daha az enerji tüketen proof-of-stake (PoS) algoritması getiriliyor. Bu algoritma ASIC cihazlarının ağa erişmesini de engelleyecek. PoS algoritmasının ön hazırlığının Constantinople çatallanması ile tamamlanması bekleniyor.

Diğer taraftan çatallanma ile birlikte Ethereum madenciliğinde verilen blok başına 3 Eth ödülü de 2 Eth seviyesine inecek. Böylece ağdaki ölçeklendirme problemi önemli ölçüde ortadan kaldırılacak.

Geliştiricilerin yaptığı toplantıya göre Ethereum çatallanması 7 milyon 80 bininci blokta başlayacak. Hali hazırda bu rakama 234,431 blok var. Ağda blok geçiş süresi 14.3 saniye olduğu için tahmini olarak 38 gün sonra ya da 14-16 Ocak 2019 tarihlerinde başlaması bekleniyor. Üzerinde fikir birliği olduğu için çatallanma sonucunda herhangi bir yeni para birimi üretilmeyecek. Ayrıca geliştiriciler bir sıkıntı görürse çatallanmayı yine erteleyebilir.

 

https://cointelegraph.com/news/ethereum-constantinople-hard-fork-to-come-in-mid-january-based-on-devs-new-agreement Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ipli jeton 5 ay
Bi çatallanamadı gitti, çatallanmayasıca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
çatallara gelesice !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 5 ay
Bunlarda doyamadı tokatlanmaya, hala bir bizans, konstantinapol sevdası. Ne kuyruk acısıymış arkadaş. Ula tüm avrupa savaş halindeydi, sürekli topraklar değişiyordu kimse kalkıp böyle takıntı yapmıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi 5 ay Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi 5 ay Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor 5 ay Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı 5 ay GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı 5 ay Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu 5 ay Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi 5 ay Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı 5 ay Instagram'a sesli mesajlaşma özelliği geldi 5 ay Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi 5 ay Godzilla: King of the Monsters için yeni fragman yayınlandı 5 ay Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor 5 ay Vivo Y93s, Helio P22 ve 4030 mAh batarya ile birlikte tanıtıldı 5 ay Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı 5 ay Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor 5 ay Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu 5 ay Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı 5 ay Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor 5 ay Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu 5 ay Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek Sonraki Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı 5 ay Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor 5 ay Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video 5 ay Gümrük güvenliği "yerli X-ray" ile sağlanacak 5 ay Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı 5 ay Corsair’den RGB aydınlatmalı DDR4 görünümlü modüller 5 ay Street Fighter V ödüllü reklamlara başlıyor 5 ay TurkNet ile AKN'siz interneti konuştuk 5 ay Apple'ın 2019 model iPhone'ları tasarım olarak aynı olacak 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL Lite modellerinde çentik olmayacak 5 ay Google’dan WordPress için ilk eklenti 5 ay Apple'ın kablosuz şarj standı AirPower'a aldığı patent, yeni özellikleri ortaya çıkardı 5 ay Infinity-O ekranlı ilk telefonla tanışın: Samsung Galaxy A8s resmen tanıtıldı 5 ay Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak 5 ay Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı 5 ay Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti! 5 ay Uygun Fiyatlı Kablosuz Klavye Mouse Seti - Dexim KM0012 5 ay Stranger Things 3. sezon teaser fragmanı yayınlandı (Spoiler içerebilir) 5 ay Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi 5 ay Opel, 120. üretim yılını dört yeni elektrikli modelle kutlayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim