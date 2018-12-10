Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek

Ethereum çekirdek geliştiricilerinin Kasım ayında başlatmayı planladığı ancak bir süre geciken çatallanma yakın zamanda başlıyor. Constantinople adındaki çatallanma için başlangıç bloğu belirlendi.

Constantinople çatallanması nedir?

Constantinople çatallanması platformu daha hızlı ve daha güçlü hale getirmek için başlatılan Metropolis güncellemesinin ikinci adımı. Constantinople çatallanması Ethereum ağında radikal bir değişim ön görüyor.

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Bugüne kadar madencilik algoritması olarak kullanılan ve büyük enerji gerektiren donanım tabanlı Proof-of-Work iş ispatı modeli değişiyor. Bunun yerine Ethereum satın alarak cüzdanda tutmayı gerektiren ve daha az enerji tüketen proof-of-stake (PoS) algoritması getiriliyor. Bu algoritma ASIC cihazlarının ağa erişmesini de engelleyecek. PoS algoritmasının ön hazırlığının Constantinople çatallanması ile tamamlanması bekleniyor.

Diğer taraftan çatallanma ile birlikte Ethereum madenciliğinde verilen blok başına 3 Eth ödülü de 2 Eth seviyesine inecek. Böylece ağdaki ölçeklendirme problemi önemli ölçüde ortadan kaldırılacak.

Geliştiricilerin yaptığı toplantıya göre Ethereum çatallanması 7 milyon 80 bininci blokta başlayacak. Hali hazırda bu rakama 234,431 blok var. Ağda blok geçiş süresi 14.3 saniye olduğu için tahmini olarak 38 gün sonra ya da 14-16 Ocak 2019 tarihlerinde başlaması bekleniyor. Üzerinde fikir birliği olduğu için çatallanma sonucunda herhangi bir yeni para birimi üretilmeyecek. Ayrıca geliştiriciler bir sıkıntı görürse çatallanmayı yine erteleyebilir.