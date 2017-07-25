Ethereum yine hackerların hedefi oldu

Son zamanlarda adı siber saldırılarla anılan kripto para ağı ethereum'da hackerlar yine önemli bir soygun gerçekleştirdi. Kripto para birimlerinin halka arzı olarak nitelendirilen ICO işlemleri esnasında ethereum'daki platformlara siber saldırılar düzenleyen hackerlar son olarak geçtiğimiz hafta CoinDash platformunun ICO işlemi yapılırken ağa sızmış ve 7.4 milyon dolarlık soygun yapmışlardı. Bu soygunun üzerinden sadece bir hafta geçmişken hackerlar bu kez de Veritaseum platformuna saldırdı.





Veritaseum'un kurucusu Reggie Middleton tarafından detayları paylaşılan soygun hafta sonu gerçekleşti. Hafta sonu ICO işlemlerine başlayan Veritaseum'a sızan hackerler çok kısa bir süre içinde 8.4 milyon dolar değerinde kripto para çaldı ve kayıplara karıştı. Muhtemelen bir hacker grubu tarafından saldırıya uğradıklarını açıklayan Middleton, saldırının oldukça karmaşık olduğunu ve bu yüzden ICO'yu durdurmak veya saldırganları püskürtmek için bir şey yapamadıklarını dile getirdi. Middleton ICO işlemine katılan kurumsal bir ortaklarının da bulunduğunu ve avukatlarla birlikte saldırının aydınlatılacağını da duyurdu.





Çalınanlar Değersiz

Tabi Veritaseum'daki tüm ether'in %00.07'sinden az bir miktarın soygunda çalınmış olması çok ciddi bir kayıp olmadığı düşüncesini akıllara getiriyor ancak Middleton para biriminin dolar karşılığına dikkat çekerek zararlarının büyük olduğunu belirtti. Daha önceki ethereum soygunlarının aksine Middleton, Veritaseum ekibi olmadan çalınanların değersiz olduğunu ve soyguna uğrayan yatırımcıların mağdur edilmeyeceğini de paylaştı.





Bu saldırıyla birlikte son 1 ay içinde dördüncü kez ethereum ağı hackerların hedefi olurken 225$ seviyesinde olan ether'in de değeri 205$ seviyesine geriledi.

http://www.ibtimes.co.uk/veritaseum-hack-8-4m-worth-ethereum-stolen-by-hackers-yet-another-heist-1631745