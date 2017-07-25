Ethereum yine hackerların hedefi oldu

Son zamanlarda adı siber saldırılarla anılan kripto para ağı ethereum'da hackerlar yine önemli bir soygun gerçekleştirdi. Kripto para birimlerinin halka arzı olarak nitelendirilen ICO işlemleri esnasında ethereum'daki platformlara siber saldırılar düzenleyen hackerlar son olarak geçtiğimiz hafta CoinDash platformunun ICO işlemi yapılırken ağa sızmış ve 7.4 milyon dolarlık soygun yapmışlardı. Bu soygunun üzerinden sadece bir hafta geçmişken hackerlar bu kez de Veritaseum platformuna saldırdı.
Veritaseum'un kurucusu Reggie Middleton tarafından detayları paylaşılan soygun hafta sonu gerçekleşti. Hafta sonu ICO işlemlerine başlayan Veritaseum'a sızan hackerler çok kısa bir süre içinde 8.4 milyon dolar değerinde kripto para çaldı ve kayıplara karıştı. Muhtemelen bir hacker grubu tarafından saldırıya uğradıklarını açıklayan Middleton, saldırının oldukça karmaşık olduğunu ve bu yüzden ICO'yu durdurmak veya saldırganları püskürtmek için bir şey yapamadıklarını dile getirdi. Middleton ICO işlemine katılan kurumsal bir ortaklarının da bulunduğunu ve avukatlarla birlikte saldırının aydınlatılacağını da duyurdu.
Çalınanlar Değersiz
Tabi Veritaseum'daki tüm ether'in %00.07'sinden az bir miktarın soygunda çalınmış olması çok ciddi bir kayıp olmadığı düşüncesini akıllara getiriyor ancak Middleton para biriminin dolar karşılığına dikkat çekerek zararlarının büyük olduğunu belirtti. Daha önceki ethereum soygunlarının aksine Middleton, Veritaseum ekibi olmadan çalınanların değersiz olduğunu ve soyguna uğrayan yatırımcıların mağdur edilmeyeceğini de paylaştı.
Bu saldırıyla birlikte son 1 ay içinde dördüncü kez ethereum ağı hackerların hedefi olurken 225$ seviyesinde olan ether'in de değeri 205$ seviyesine geriledi.
http://www.ibtimes.co.uk/veritaseum-hack-8-4m-worth-ethereum-stolen-by-hackers-yet-another-heist-1631745 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
istedikleri şekilde çalınan sanal parayı iptal edebilirler !
zaten bu bu şekil olduğu anda sanal paraya olan güven
birden tavan yapacak şekilde artacaktır !
özetle reklamın iyisi kötüsü olmaz
( merak etmeyin 2. gün sonra hacklenip çalınan tüm paraların orjinal verilerini kurtardık
açıklaması çok yakında gelecektir !!! )
benim asıl merak ettiğim algoritmayı çözmüş olsalardı tüm sistemi çökertirlerdi !
yani her para için farklı bir algoritmamı kullanılıyor !?
Başkasının madeni ister atar, ister çalar.. biz kendi madenimizle ilgilenelim... mesela bor....
Çalınan parayı geri vermek, çalışan bir motorun içinden bir çöp parçası almaya benzer. Sanal para birimi tüm dünyada madenciler tarafından işlenen ve devam ettirilen, merkezi olmayan bir birimdir.
Bizim bor'u da borsaya açsak boruyu alır bunlar ;)))
Kahvedeki abiler sana başka neler söylüyorlar ! Eğer yanlış bişeyler duyarsan büyüklerine söylemelisin sakın saklama.
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ethereum, kripto para birimi ve