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Ethereum yine hackerların hedefi oldu

Ethereum saldırıları ile hackerlar ceplerini doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bir ethereum ICO'sunda 7.4 milyon dolar çalan hackerlar bu kez 8.4 milyon dolarlık soygun yaptı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Son zamanlarda adı siber saldırılarla anılan kripto para ağı ethereum'da hackerlar yine önemli bir soygun gerçekleştirdi. Kripto para birimlerinin halka arzı olarak nitelendirilen ICO işlemleri esnasında ethereum'daki platformlara siber saldırılar düzenleyen hackerlar son olarak geçtiğimiz hafta CoinDash platformunun ICO işlemi yapılırken ağa sızmış ve 7.4 milyon dolarlık soygun yapmışlardı. Bu soygunun üzerinden sadece bir hafta geçmişken hackerlar bu kez de Veritaseum platformuna saldırdı.


 

Veritaseum'un kurucusu Reggie Middleton tarafından detayları paylaşılan soygun hafta sonu gerçekleşti. Hafta sonu ICO işlemlerine başlayan Veritaseum'a sızan hackerler çok kısa bir süre içinde 8.4 milyon dolar değerinde kripto para çaldı ve kayıplara karıştı. Muhtemelen bir hacker grubu tarafından saldırıya uğradıklarını açıklayan Middleton, saldırının oldukça karmaşık olduğunu ve bu yüzden ICO'yu durdurmak veya saldırganları püskürtmek için bir şey yapamadıklarını dile getirdi. Middleton ICO işlemine katılan kurumsal bir ortaklarının da bulunduğunu ve avukatlarla birlikte saldırının aydınlatılacağını da duyurdu.


Çalınanlar Değersiz 

Tabi Veritaseum'daki tüm ether'in %00.07'sinden az bir miktarın soygunda çalınmış olması çok ciddi bir kayıp olmadığı düşüncesini akıllara getiriyor ancak Middleton para biriminin dolar karşılığına dikkat çekerek zararlarının büyük olduğunu belirtti. Daha önceki ethereum soygunlarının aksine Middleton, Veritaseum ekibi olmadan çalınanların değersiz olduğunu ve soyguna uğrayan yatırımcıların mağdur edilmeyeceğini de paylaştı.


Bu saldırıyla birlikte son 1 ay içinde dördüncü kez ethereum ağı hackerların hedefi olurken 225$ seviyesinde olan ether'in de değeri 205$ seviyesine geriledi.

http://www.ibtimes.co.uk/veritaseum-hack-8-4m-worth-ethereum-stolen-by-hackers-yet-another-heist-1631745 Yorum Yaz
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derepaca 1 yıl en beğenilen
Biz şu bor'u bi çıkarsak var ya etheryum falan yalan olur. Doğru mu bu? Kahvede bi abi öyle diyordu. :)
1 Yanıt Yanıtla +9
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SEO-Uzmanı 1 yıl
kaybolan verileri analiz edebiliyorlar ise,
istedikleri şekilde çalınan sanal parayı iptal edebilirler !
zaten bu bu şekil olduğu anda sanal paraya olan güven
birden tavan yapacak şekilde artacaktır !
özetle reklamın iyisi kötüsü olmaz
( merak etmeyin 2. gün sonra hacklenip çalınan tüm paraların orjinal verilerini kurtardık
açıklaması çok yakında gelecektir !!! )
benim asıl merak ettiğim algoritmayı çözmüş olsalardı tüm sistemi çökertirlerdi !
yani her para için farklı bir algoritmamı kullanılıyor !?
2 Yanıt Yanıtla
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derepaca 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
kaybolan verileri analiz edebiliyorlar ise,
istedikleri şekilde çalınan sanal parayı iptal edebilirler !
zaten bu bu şekil olduğu anda sanal paraya olan güven
birden tavan yapacak şekilde artacaktır !
özetle reklamın iyisi kötüsü olmaz
( merak etmeyin 2. gün sonra hacklenip çalınan tüm paraların orjinal verilerini kurtardık
açıklaması çok yakında gelecektir !!! )
benim asıl merak ettiğim algoritmayı çözmüş olsalardı tüm sistemi çökertirlerdi !
yani her para için farklı bir algoritmamı kullanılıyor !?

Başkasının madeni ister atar, ister çalar.. biz kendi madenimizle ilgilenelim... mesela bor....
1 Yanıt Yanıtla +1
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Exterminio 1 yıl SEO-Uzmanı
Çalınan parayı iptal etmek gibi bir durum için, koskoca sistemin durdurulup taşınması gerekiyor. Ethereum geçmişte çok büyük bir hırsızlık geçirdiğinde, bu hırsızlıkla çalınan paraları iptal etmek için aksiyon aldılar ama, bazı çevreler müdahaleyi kabul etmedi. Sonuç olarak Ethereum Classic ortaya çıktı.
Çalınan parayı geri vermek, çalışan bir motorun içinden bir çöp parçası almaya benzer. Sanal para birimi tüm dünyada madenciler tarafından işlenen ve devam ettirilen, merkezi olmayan bir birimdir.
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Kerim5100 1 yıl
Ethereum daha başlamadan bitecek bu gidişle :D
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derepaca 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Ethereum daha başlamadan bitecek bu gidişle :D

Bizim bor'u da borsaya açsak boruyu alır bunlar ;)))
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derepaca 1 yıl en beğenilen
Biz şu bor'u bi çıkarsak var ya etheryum falan yalan olur. Doğru mu bu? Kahvede bi abi öyle diyordu. :)
1 Yanıt Yanıtla +9
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memotunc 1 yıl derepaca
derepaca
Biz şu bor'u bi çıkarsak var ya etheryum falan yalan olur. Doğru mu bu? Kahvede bi abi öyle diyordu. :)

Kahvedeki abiler sana başka neler söylüyorlar ! Eğer yanlış bişeyler duyarsan büyüklerine söylemelisin sakın saklama.
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