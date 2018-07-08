Ethereum'un yaratıcısı Vitelik Buterin merkezi borsalardan şikayetçi

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Devletlerin merkez bankaları tarafından üretilen itibari para birimlerine karşı merkezi olmayan bir yapıya sahip olan kripto para birimlerinin belirli şirketler tarafından yönetilen ''merkezi kripto para borsalarında'' işlem görüyor oluşu kripto para topluluklarında uzun süredir tartışılıyor. Blockchain teknolojisine ve kripto paraların amacına aykırılık teşkil eden bu duruma karşılık IDEX, EtherDelta ve Radar Relay gibi merkezi olmayan borsalar da mevcut ancak bu borsalar işlem hacmi itibariyla üst sıralarda kendilerine yer bulabilmiş değil.





Cehennemde yanmalarını istiyor

Bu durumdan şikayetçi olan isimlerden biri de Ethereum'un mimarı Vitalik Buterin. 6 Temmuz'da İsviçre'nin Zug kentinde TechCrunch tarafından düzenlenen bir blockchain etkinliğine katılan Buterin, merkezi borsalar hakkında sert eleştirilerde bulundu. Merkezi olmayan borsaların bir gün merkezi borsalardan daha fazla pazar payına ulaşıp ulaşmayacağının sorulması üzerine Buterin, ''Merkezi borsaların cehennemde yanmalarını istiyorum.'' ifadesini kullandı.





Merkezi borsaların kripto para birimlerinin geleceği hakkında büyük rol oynadığını düşünen Vitalik Buterin, bu borsaların hangi kripto para biriminin ''büyük bir oyuncu'' haline geleceğine karar verdiklerini de ekledi. Buterin'e göre merkezi borsalar, kripto para projelerinden 10-15 milyon dolarlık listelenme ücreti alarak bir kripto para birimini platformuna ekliyor ve o birimin geleceğini etkilemiş oluyor. Listelenme ücretini ödeyemeyen kripto para birimleri ise dolaylı olarak önemli bir kripto para birimi haline gelme şansını yitirmiş oluyor.





Buna ek olarak merkezi olmayan bir yapının daha açık ve şeffaf olacağını belirten Buterin, böylece blockchain kavramının ve değerlerinin daha iyi anlaşılacağını umuyor. Buterin, merkezi olmayan yapının bir diğer avantajını ise Ethereum üzerinden örnekledi. ''Birisi kafama silah dayar ve Ethereum ağında bir çatallanma yaması yazıp bu yamayı çalıştırmamı isterse bunu yaparım.'' diyen Buterin ancak bu durumda çok az kullanıcının yeni yama güncellemesini indirip çalıştıracağını ekliyor. Buterin'e göre bu durum tamamen merkezi olmayan bir yapıya özgü.





Üç büyük borsa çalışmalara başladı

Tabi Vitalik Buterin merkezi borsalardan şikayetçi olsa da aslında merkezi borsaların ciddi anlamda yapısal reforma gittiğini söylemekte fayda var. İşlem hacmi itibariyle dünyanın en büyük üç kripto para borsası olan Binance, OKEx ve Huobi platformlarını merkezi olmayan borsa haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu borsaları ne zaman merkezi olmayan yapıda görürüz bilinmez ancak toplam işlem hacmi 2 milyar doları aşan bu üç borsanın merkezi olmayan platformlara geçmesi halinde merkezi olmayan borsalardaki en büyük problem olan ''düşük işlem hacmi'' problemi tarihe karışabilir.

https://cointelegraph.com/news/ethereum-s-vitalik-buterin-blasts-centralized-crypto-exchanges-i-hope-they-burn-in-hell