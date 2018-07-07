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Tron'dan 380 dolarlık Dünya Kupası oyunu

Dünya Kupası finali yaklaştıkça heyecan da katlanarak artıyor. Bu heyecana, kripto para dünyasından bir oyun da artık ortaklık edecek. Kazanan üç talihli yaklaşık 380 doların sahibi olacak.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Tron'dan 380 dolarlık Dünya Kupası oyunu
Dünya Kupası finali git gide yaklaşırken, kimlerin finalist olacağı ve kimin Dünya Kupası'nı kaldıracağı sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Başa baş giden ve heyecanın dorukta olduğu bu turnuvanın sonlarına doğru, kripto para piyasasını yakından ilgilendiren bir "oyun" haberi geldi.
Huobi ve Tron'un birlikte düzenlediği bu oyunda; Dünya Kupası'nın galibini bilen 3 şanslı kullanıcı, 50 HT ve 4,750 TRX kazanacak. Huobi'nin Twitter'dan açıkladığı, ve Twitter üzerinden oynanabilen oyuna katılım için yapılacaklar sırasıyla şu şekilde:
  1. Huobi_Pro ve Tronfoundation hesaplarını takip etmek
  2.  Huobi_Pro'nun yarışmayla ilgini attığı tweeti beğenmek ve retweetlerken kazanacağı tahmin edilen takımın ismini, Huobi UID ile birlikte #TRONHuobiProWorldCup2018 hashtagine yazmak.
Tron'dan 380 dolarlık Dünya Kupası oyunu
Kripto para ödüllü Dünya Kupası oyununa son katılım tarihi 15 Temmuz olarak belirtiliyor. 3 talihli kazanana verilecek ödüllerin değeri yaklaşık 380 dolara tekabül ediyor. 
Tron ve Huobi'nin kurduğu ortaklık, dijital para piyasası için oldukça umut verici gözüküyor. Ortaklıklarını ilerletirlerse içinde bulundukları sektörde büyük bir fark yaratacakları aşikar. 

https://ambcrypto.com/trons-fifa-world-cup-prediction-offer-380-worth-trx-win/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erwin-Rommel 10 ay
Cidden gereksiz bir haber ya
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SEO-Uzmanı 10 ay
bu osuruktan bir haberi okurken
donanım haber aralara sıkıştırdıkları reklamlardan
bu paranın 10 katını kazanmış olabilir mi !?
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denizbay1 10 ay
380 dolar için, sadece haberi okumak adına parmağımı kıpırdatırım o kadar.
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