Tron'dan 380 dolarlık Dünya Kupası oyunu

Dünya Kupası finali git gide yaklaşırken, kimlerin finalist olacağı ve kimin Dünya Kupası'nı kaldıracağı sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Başa baş giden ve heyecanın dorukta olduğu bu turnuvanın sonlarına doğru, kripto para piyasasını yakından ilgilendiren bir "oyun" haberi geldi.

Huobi ve Tron'un birlikte düzenlediği bu oyunda; Dünya Kupası'nın galibini bilen 3 şanslı kullanıcı, 50 HT ve 4,750 TRX kazanacak. Huobi'nin Twitter'dan açıkladığı, ve Twitter üzerinden oynanabilen oyuna katılım için yapılacaklar sırasıyla şu şekilde:

Huobi_Pro ve Tronfoundation hesaplarını takip etmek Huobi_Pro'nun yarışmayla ilgini attığı tweeti beğenmek ve retweetlerken kazanacağı tahmin edilen takımın ismini, Huobi UID ile birlikte #TRONHuobiProWorldCup2018 hashtagine yazmak. Kripto para ödüllü Dünya Kupası oyununa son katılım tarihi 15 Temmuz olarak belirtiliyor. 3 talihli kazanana verilecek ödüllerin değeri yaklaşık 380 dolara tekabül ediyor. Tron ve Huobi'nin kurduğu ortaklık, dijital para piyasası için oldukça umut verici gözüküyor. Ortaklıklarını ilerletirlerse içinde bulundukları sektörde büyük bir fark yaratacakları aşikar.

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