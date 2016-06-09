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Euro 2016’da Eyfel Kulesi ülkelerin renklerine bürünecek

Cuma günü Fransa’da başlayacak olan Euro 2016 futbol şampiyonası boyunca, tarihi Eyfel Kulesi de en çok destek alan ülke takımının bayrak renklerine bürünecek.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüm dünyanın ilgisini çeken ve milyarlarca izleyiciyi ekran başına toplayan sportif turnuvalarda, sosyal medyanın ağırlığı daha fazla hissedilmeye başlandı. Son olarak Euro 2016 futbol şampiyonasında, sosyal medyada sinerji oluşturmak hedefleniyor.

Fransa’nın büyük operatörlerinden Orange, turnuva boyunca sosyal medyada hangi takımlar ile ilgili daha fazla paylaşım yapıldığını takip edecek ve günün sonunda en fazla etkileşimi alan ülkenin renklerini Eyfel Kulesi üzerine yansıtacak.

Ayrıca Bkz. "Asus Zenbo’ya karşı Acer Jibo"

Etkinlik, maç günlerinde yerel saat ile 00.01 ve 21.30 arasında yapılacak. Her ülke için bir hashtag oluşturulmuş ve kullanıcılar bu etiketler üzerinden paylaşımlarını yapacak. Twitter, Facebook ve Instagram platformlarının dahil olduğu etkinlikte, günün son maçının bitmesinden 10 dakika sonra en çok destek alan ülkenin renkleri Eyfel Kulesi’ne yansıtılacak.

#Tur, #Ger, #Fra, #Esp şeklinde ülke isimlerinin ilk 3 harfi hashtag olarak belirlenmiş. Elbette günün kazanan ülkesi olmak için sosyal medya kullanıcılarının özellikle popüler hesaplar tarafından yönlendirilmesi şart. Turnuva Cuma günü başlıyor. 

 

https://www.orangesponsorsyou.com/row/show-your-colours/ Yorum Yaz
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Drfalcon 2 yıl en beğenilen
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Firaristt 2 yıl
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DH Misafiri 2 yıl
%58,4 le fransaya %37 fark atmışız fransa biz geliyoruzz
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Ömürcan 2 yıl
400 bin tweet ile öndeydik. Bakalım fransa maçı sıralamayı değiştirecek mi?
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sevketkral 2 yıl
eyfel kulesini ay-yıldız görmek güzel olacak.
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senjido 2 yıl
türkiyenin hırvatistan karşısında daha az destek aldığını görebiliyorum :)
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ilkerinanç 2 yıl
oha türk bayrağı inmez la o zaman oradan.anket var hanım koş...
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Krone 2 yıl
Her gün bizim bayrak olacak
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slckaydemir 2 yıl
Şu nüfusumuzun kalabalık olmasını bir türlü kullanamıyoruz.Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak?
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BekirTemel 2 yıl
birinci belli gibi :)
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Umutcan 2 yıl
Ortada bir internet oylaması varsa galibin biz olacağımız belli.
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uniquee_x3 2 yıl
bakalım en çok hangi ülke işsizmiş

( yanlış anlaşılmasın ülkemizi desteklemek kötü bişi değil ancak destek için şu twitterden twit atmak komik geliyor belkide kullanmadığımdan
)
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sefaMseven 2 yıl
trafo ya kedi girdi bile derler girer Türk bayrağı koymamak için.
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Drfalcon 2 yıl en beğenilen
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