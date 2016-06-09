Euro 2016’da Eyfel Kulesi ülkelerin renklerine bürünecek

Tüm dünyanın ilgisini çeken ve milyarlarca izleyiciyi ekran başına toplayan sportif turnuvalarda, sosyal medyanın ağırlığı daha fazla hissedilmeye başlandı. Son olarak Euro 2016 futbol şampiyonasında, sosyal medyada sinerji oluşturmak hedefleniyor.

Fransa’nın büyük operatörlerinden Orange, turnuva boyunca sosyal medyada hangi takımlar ile ilgili daha fazla paylaşım yapıldığını takip edecek ve günün sonunda en fazla etkileşimi alan ülkenin renklerini Eyfel Kulesi üzerine yansıtacak.

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Etkinlik, maç günlerinde yerel saat ile 00.01 ve 21.30 arasında yapılacak. Her ülke için bir hashtag oluşturulmuş ve kullanıcılar bu etiketler üzerinden paylaşımlarını yapacak. Twitter, Facebook ve Instagram platformlarının dahil olduğu etkinlikte, günün son maçının bitmesinden 10 dakika sonra en çok destek alan ülkenin renkleri Eyfel Kulesi’ne yansıtılacak.

#Tur, #Ger, #Fra, #Esp şeklinde ülke isimlerinin ilk 3 harfi hashtag olarak belirlenmiş. Elbette günün kazanan ülkesi olmak için sosyal medya kullanıcılarının özellikle popüler hesaplar tarafından yönlendirilmesi şart. Turnuva Cuma günü başlıyor.