Asus Zenbo’ya karşı Acer Jibo

Asus’un Computex 2016 fuarında görücüye çıkardığı ve büyük ilgi gören akıllı ev robotu Zenbo’ya yine memleketinden sıkı bir rakip geliyor. Acer’ın Jibo adındaki robotu Ekim ayında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Jibo aslında bir MIT mezunu mühendisin kurduğu firmanın adı. Mühendis, Jibo adını verdiği akıllı robotu ile Indiegogo üzerinde kampanya başlattı ve 3.7 milyon dolar toplayarak gerçekleşme imkanı buldu. Gördüğü ilgi üzerine de yaklaşık 36 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.

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Tanıtıldığı dönemde dünyanın en gelişmiş asistan robotu olarak görülen Jibo, kullanıcısı ile etkileşime geçiyor ve arama yapmak, ev aletlerini kontrol etmek, yemek sipariş etmek, randevuları hatırlatmak gibi pek çok işlemi yapabiliyor. İnternet bağlantılı olan robot ayrıca dans etmek gibi ilginç figürler de çizebiliyor.

Yapılan yatırımlarla birlikte, Jibo robotunun 40 farklı ülkede satışa sunulması planlanıyor. Yatırımcılar, genelde hakim olduğu kanallarda kendi markası ile robotu satışa çıkaracak. Robotun normalde yaz aylarına doğru piyasaya çıkması bekleniyordu ancak son aşama biraz uzun sürdüğü için ertelendi.

Artık akıllı asistanların telefonlardan çıkarak fiziksel bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Daha da yetenekli halen gelen dijital asistanlar önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak gibi duruyor. Jibo için belirlenen fiyat 749$ seviyesinde. Yetenekleri göz önüne alındığında fiyatını hak edecek bir ürün diyebiliriz.