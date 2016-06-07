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Asus Zenbo’ya karşı Acer Jibo

Artık akıllı asistanların telefonlardan çıkarak fiziksel bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Daha da yetenekli halen gelen dijital asistanlar önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak gibi duruyor.
2 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un Computex  2016 fuarında görücüye çıkardığı ve büyük ilgi gören akıllı ev robotu Zenbo’ya yine memleketinden sıkı bir rakip geliyor. Acer’ın Jibo adındaki robotu Ekim ayında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Jibo aslında bir MIT mezunu mühendisin kurduğu firmanın adı. Mühendis, Jibo adını verdiği akıllı robotu ile Indiegogo üzerinde kampanya başlattı ve 3.7 milyon dolar toplayarak gerçekleşme imkanı buldu. Gördüğü ilgi üzerine de yaklaşık 36 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.

Ayrıca Bkz. "Güvenli olması gereken yazılımlar açıklardan para mı kazanıyor?"

Tanıtıldığı dönemde dünyanın en gelişmiş asistan robotu olarak görülen Jibo, kullanıcısı ile etkileşime geçiyor ve arama yapmak, ev aletlerini kontrol etmek, yemek sipariş etmek, randevuları hatırlatmak gibi pek çok işlemi yapabiliyor. İnternet bağlantılı olan robot ayrıca dans etmek gibi ilginç figürler de çizebiliyor.

Yapılan yatırımlarla birlikte, Jibo robotunun 40 farklı ülkede satışa sunulması planlanıyor. Yatırımcılar, genelde hakim olduğu kanallarda kendi markası ile robotu satışa çıkaracak. Robotun normalde yaz aylarına doğru piyasaya çıkması bekleniyordu ancak son aşama biraz uzun sürdüğü için ertelendi.

Artık akıllı asistanların telefonlardan çıkarak fiziksel bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Daha da yetenekli halen gelen dijital asistanlar önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak gibi duruyor. Jibo için belirlenen fiyat 749$ seviyesinde. Yetenekleri göz önüne alındığında fiyatını hak edecek bir ürün diyebiliriz. 

 

http://www.digitimes.com/news/a20160603PD208.html Yorum Yaz
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kasezo 2 yıl en beğenilen
öeeehh. başladılar durmazlar artık. her önüne gelen tablete 2 teker ekleyip bilmemne-BO diye robot üretmeye.
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OneMinuteTR 2 yıl
kasezo
öeeehh. başladılar durmazlar artık. her önüne gelen tablete 2 teker ekleyip bilmemne-BO diye robot üretmeye.

E sen de yap o kadar basitse al tableti iki tekeri birleştir yazılımlarını yapmana bile gerek yok tablette olacak zaten hadi göreyim seni 749 TL den satarsın
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kasezo 2 yıl OneMinuteTR
kardeş ben daha iyisini yaparım diye birşeymi yazmışım? yada teknolojiyimi küçümsemişim de sen bana hadi yap diyorsun? benim laf ettiğim kısım isimler. iphone yerine iphon adidas yerine abibas, sony yerine suny gibi harf-hece değiştirerek kendi markasına ve modeline isim vermelerine laf etmiştim. ki büyük firmaların boyle yapmaması gerekir. o yuznden dedım bilmemne-BO diye. teker-tablet olayınıda mılyardolarlık fırmaların bırbırlerınden 1mm farkla tasarım yapıp devrım yapmıs gıbı sunmasına hıtaben söyledim. bugun 2 teker bir tablet. yarın 3 teker yapınca devrim diye cıkarlar bilmemne-BO s plus diye kakalarlar diye....yani sonuçta rakibin bir şey yaptıysa ve sen ona benzer bir urun yaptıysan ve adınıdıda onun kının adının cok benzerını koyduysan bir gariplik olmalı bence.

ote yandan eger bırseyı elestırmek ıcın daha ıyısını yapabılmek sartsa dunyada hıckımse hıcbırseyı elestıremez...iyi ozaman adam işlemci cıkarsın mılyar dolarlar harcasın bende buna potansıyel musterı olarka bır yorum yapayım. sende gel bana de, hadı daha ıyısını yap:D :D güzel yaklaşım doğrusu.
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Patren 2 yıl
türklerde yapar adıda İbo olur
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kasezo 2 yıl en beğenilen
öeeehh. başladılar durmazlar artık. her önüne gelen tablete 2 teker ekleyip bilmemne-BO diye robot üretmeye.
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Kefelon 2 yıl
Bu aletlerin ihtiyaç duyduğu temel şeyler;
Mikrofon
Hoparlör
Wi-Fi bağlantısı
Ekran
Eee bunlar zaten akıllı telefonlarımızda mevcut olan şeyler. Herkesin evinde kenarda boş boş duran akıllı telefonlar varken onları kişisel asistana dönüştürebilen basit bir uygulama ile işi çözüme kavuşturabilirler. Onun yerine 750-1000 dolarlık ürünler çıkarıp göz boyuyorlar.
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Mianfei 2 yıl
İsimleri fazla aramışlar galiba :)
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