Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu

Euro NCAP (Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı) her yıl olduğu gibi 2017 yılı için de kendi sınıfında en güvenli yeni otomobillerin yer aldığı listeyi yayınladı.

Bağımsız kuruluş her modeli yetişkin yolcu güvenliği, çocuk yolcu güvenliği, yaya güvenliği ve güvenlik yardımcısı olmak üzere dört kategoride değerlendiriyor. İlk üç kategoriyi zaten açıklamaya gerek yok. Dördüncü kategoride ise kazaları önlemek ve yaralanmaları azaltmak için güvenli sürüşü destekleyen sürücü yardım teknolojilerinin ele alındığını belirtelim.

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"2017’de satılan her 100 otomobilden 70’i ithal"

Euro NCAP otomobil pazarını altı segmente ayırmış durumda. Kendi segmentinde 2017 yılının en güvenli modellerini aşağıdaki liste aracılığıyla görebilirsiniz. Haberin sonunda yer alan videoyu izlemeyi unutmayın.

Üst sınıf otomobil: VW Arteon

Yetişkin Yolcu: %96 | Çocuk Yolcu: %85 | Yaya: %85 | Güvenlik Yardımcısı: %82

Büyük SUV: Volvo XC60

Yetişkin Yolcu: %98 | Çocuk Yolcu: %87 | Yaya: %76 | Güvenlik Yardımcısı: %95

Küçük SUV: VW T-Roc

Yetişkin Yolcu: %96 | Çocuk Yolcu: %87 | Yaya: %79 | Güvenlik Yardımcısı: %71

Supermini: VW Polo

Yetişkin Yolcu: %96 | Çocuk Yolcu: %85 | Yaya: %76 | Güvenlik Yardımcısı: %59

Küçük MPV: Opel/Vauxhall Crossland X

Yetişkin Yolcu: %85 | Çocuk Yolcu: %84 | Yaya: %62 | Güvenlik Yardımcısı: %57

Küçük aile otomobili: Subaru XV & Subaru Impreza

XV | Yetişkin Yolcu: %94 | Çocuk Yolcu: %89 | Yaya: %84 | Güvenlik Yardımcısı: %68

Impreza| Yetişkin Yolcu: %94 | Çocuk Yolcu: %85 | Yaya: %82 | Güvenlik Yardımcısı: %68

https://www.euroncap.com/tr/derecelendirmeler-ve-oedueller/sınıfının-en-İyisi/2017/