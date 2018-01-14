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Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu

Her yıl kategorilerinde en iyi performansı gösteren araçların listesini yayınlayan Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini açıkladı. İşte geçtiğimiz yıla damga vuran modeller.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Euro NCAP (Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı) her yıl olduğu gibi 2017 yılı için de kendi sınıfında en güvenli yeni otomobillerin yer aldığı listeyi yayınladı.
Bağımsız kuruluş her modeli yetişkin yolcu güvenliği, çocuk yolcu güvenliği, yaya güvenliği ve güvenlik yardımcısı olmak üzere dört kategoride değerlendiriyor. İlk üç kategoriyi zaten açıklamaya gerek yok. Dördüncü kategoride ise kazaları önlemek ve yaralanmaları azaltmak için güvenli sürüşü destekleyen sürücü yardım teknolojilerinin ele alındığını belirtelim.
Ayrıca Bkz. "2017’de satılan her 100 otomobilden 70’i ithal"
Euro NCAP otomobil pazarını altı segmente ayırmış durumda. Kendi segmentinde 2017 yılının en güvenli modellerini aşağıdaki liste aracılığıyla görebilirsiniz. Haberin sonunda yer alan videoyu izlemeyi unutmayın.

Üst sınıf otomobil: VW Arteon

Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu
Yetişkin Yolcu: %96 | Çocuk Yolcu: %85 | Yaya: %85 | Güvenlik Yardımcısı: %82

Büyük SUV: Volvo XC60

Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu
Yetişkin Yolcu: %98 | Çocuk Yolcu: %87 | Yaya: %76 | Güvenlik Yardımcısı: %95

Küçük SUV: VW T-Roc

Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu
Yetişkin Yolcu: %96 | Çocuk Yolcu: %87 | Yaya: %79 | Güvenlik Yardımcısı: %71

Supermini: VW Polo

Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu
Yetişkin Yolcu: %96 | Çocuk Yolcu: %85 | Yaya: %76 | Güvenlik Yardımcısı: %59

Küçük MPV: Opel/Vauxhall Crossland X

Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu
Yetişkin Yolcu: %85 | Çocuk Yolcu: %84 | Yaya: %62 | Güvenlik Yardımcısı: %57

Küçük aile otomobili: Subaru XV & Subaru Impreza

Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu
XV | Yetişkin Yolcu: %94 | Çocuk Yolcu: %89 | Yaya: %84 | Güvenlik Yardımcısı: %68
Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu
Impreza| Yetişkin Yolcu: %94 | Çocuk Yolcu: %85 | Yaya: %82 | Güvenlik Yardımcısı: %68

https://www.euroncap.com/tr/derecelendirmeler-ve-oedueller/sınıfının-en-İyisi/2017/ Yorum Yaz
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DursunBey 1 yıl en beğenilen
Bu Polo bizim 2 hava yastikli Polo mu?
1 Yanıt Yanıtla +110
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commandx 1 yıl
Vw guvenlik testini algilayan yazilim falan mi gelistirdi yine ne yapti :) Bir sahtekarlik yapmistir buyuk ihtimal.
Tabii bize gelenler yine 2.sinif donanimli olanlar.
Vw guvenlik testini algilayan yazilim falan mi gelistirdi yine ne yapti :) Bir sahtekarlik yapmistir buyuk ihtimal.Tabii bize gelenler yine 2.sinif donani...
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Yanıtla +81
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hey 1 yıl
Gidin en güvenli araci alin sonra arka tampon demiri olmayan bir kamyonun altina girin türkiyede buyrun cenaze namazina.
Niye cam filmine takiyoruz da kamyon kamyonetin arka kasa tampon demirini sallamiyoruz? Ben trafikte yiginla görüyorum tamponsuz kamyon kamyonet
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Gidin en güvenli araci alin sonra arka tampon demiri olmayan bir kamyonun altina girin türkiyede buyrun cenaze namazina.Niye cam filmine takiyoruz da kamyo...
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2 Yanıt Yanıtla +49
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idemo 1 yıl
Ben hep elliyle gidiyom
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beyazakbil 1 yıl
fazla kafaya takmayın , 60 km/h ile çarptırıyorlar ( belki daha az ,hatırlayamadım ) sonra da en güvenli....
sen git bakayım 60 km/h ile gidebiliyor musun otoyolda...
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xnoname 1 yıl
6 araçlık listede 3 vw oldu mu şimdi :)
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nacker 1 yıl
Sadece Euro ncap'e bakarak güvenlik kıyaslamak tamamen yanlış olur. Öbür yanda iihs gibi bir kurum var small overlap testi yapan.
Unutmayın bu testte o bmw'ler, audi'ler mb'ler ve vw'ler teneke gibi ezildi. Hatta yolcu tarafından small overlap yaptıklarında vw'nin bir çakallığı daha ortaya çıktı. Testten geçebilmek için arabaların sadece şoför tarafını güçlendirmişler.
Yarın bir gün arkadan çarpma testleri çıkarsa ilk seneler bir kaç marka hariç çoğu yine kalacak. Çünkü kimse arabanın maliyetini, ağırlığını artırmak istemiyor. "Zaten ortada bunu kanıtlayacak bir test yok, salla gitsin" düşüncesi ile araba üretiyorlar.
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fero01 1 yıl
Bayilerde 2 hava yastikli polo yok.Hepsi 6 hava yastikli...
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haberelectro 1 yıl
VW ler götürmüş malı. Hala niye fazla satıyor diyin
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transverse 1 yıl
Şu salak NCAP'i referans alan hala var mı çok merak ediyorum. Şurada 1 adet VW yok neden acaba

iihs.org/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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haberelectro 1 yıl transverse
transverse
Şu salak NCAP'i referans alan hala var mı çok merak ediyorum. Şurada 1 adet VW yok neden acaba

iihs.org/...

2017 ye kadar olan tüm listelerde VW var. Puanlamalar değiştiği için önceki seneler yüksek derece alan arabalar daha sonra listeden düşüyor. 2016 da safety plus alan arabalar 2017 de safety ye düşmüş 2018 listesinde de yoklar.
iihs.org/...
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53*MURAT 1 yıl
Subaru XV en baz ve en dolu donanım arasındaki fark:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Dukkha 1 yıl
Öyle bir test düşünün ki 5 markanın farklı sınıflarda katıldığı ve 3 birinciliği bir markanın aldığı..
Ve bu 5 sınıfın 3 tanesi Suv olsun..
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Astforum 1 yıl
Tüm araçların sonuçlarının olduğu bir site var mıdır?
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