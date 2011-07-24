Eurocom dizüstü bilgisayarlarında GeForce GTX 580M ve Quadro 5010M'i sunmaya başladı

Çeşitli meslek kolları ve mobil oyuncular için yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Eurocom, Nvidia'nın taşınabilir sistemler için geliştirdiği oyun ve iş uygulamalarına yönelik en hızlı grafik yongaları olan GeForce GTX 580M ve Quadro 5010M'i sistemleriyle birlikte sunmaya başladı. Her ikisi de MXM 3.0b form faktöründe hazırlanan yeni ekran kartları, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve masaüstü kartlarından GTX 560 Ti'da kullanılan GF114 GPU'sundan güç alıyorlar.

Yeni kartları kısaca hatırlamak gerekirse, 384x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli GeForce GTX 580M'in grafik işlem birimi 620MHz, paralel işlem birimleri 1240MHz ve bellekleri de 3000MHz'de çalışıyor. GeForce GTX 580M yerini aldığı GeForce GTX 485M ile kıyaslandığında daha yüksek performans ile birlikte Optimus teknolojisine destek te getiriyor. Yani bu sayede masaüstü uygulamalarda işlemciye entegre olarak gelen düşük güç tüketimli uygulama, yüksek GPU gerektiren uygulamalarda ise GTX 580M devreye giriyor.

Nvidia'nın profesyonel uygulamalar için sunduğu en güçlü mobil grafik çözümü olan Quadro 5010M teknik özellikleri itibariyle GeForce GTX 580M ile büyük benzerlikler gösteriyor zira 256-bit bellek veri yolu desteği ve 384-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Farklı olarak 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi de 384MHz'de çalışıyor. VRAM için hata doğrulama algoritam desteği sunan kart aynı zamanda özel sürücüleri sayesinde pek çok tasarım uygulaması için donanımsal hızlandırma sağlıyor.

Eurocom yeni kartların sistemlere getirdiği maliyetleri açıklamadı ancak Nvidia'nın sunduğu en yüksek performanslı mobil grafik çözümleri olarak ucuz olmalarını beklemek doğru olmayacaktır. Dİğer taraftan AMD ise Radeon HD 6990M ile bu yarışa katılıyor. Firma tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen HD 6990M, adından farklı olarak tek grafik işlemcili bir yapı sunuyor ve HD 6870'deki Barts XT GPU'sunu kullanıyor.