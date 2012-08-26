Evernote ve Moleskine'nin akıllı not defterleri ön sipariş sürecinde

Bulut tabanlı not alma servislerinin tanınan ismi Evernote ve not defteri deyince ilk akla gelen üreticilerden biri Moleskine dün gerçekleştirilen Trunk konferansında aralarındaki iş birliğinin tanıtımını yaptılar.





İki şirketin ilk ortak çalışması ise, ''Evernote Smart Notebook'' adlı akıllı bir not defteri oldu. İki farklı boyutta sunulacak olan defterin küçük boyu 24.95$ iken büyük boyu ise 29.5$'lık bir fiyat etiketi ile sunuluyor. Noktalanarak çizilmiş kareli ve çizgili olmak üzere iki farklı sayfa yapısı ile üretilen defter üzerinde yer alan noktalı yapı sayesinde notlarınızı akıllı telefonunuza aktarmanızı da sağlıyor. Evernote uygulaması aracılığı ile defter üzerinden çekilen fotoğraf, bu sayfanın tüm içeriğini erişebilir ve aranabilir kılıyor. Ayrıca el yazısı da sayfanın noktalı yapısı sayesinde daha kolay algılanıp başarılı bir şekilde dijital ortama aktarılabiliyor. Ayrıca defterin yanında verilen yapışkanlar sayesinde kullanıcı herhangi bir sayfanın fotoğrafını çektiğinde uygulama bu notları düzgün bir şekilde sıralayabiliyor.





Defterin tanıtılmasıyla birlikte sayfa kamerası özelliği de Evernote'un mobil uygulamalarına kazandırılmaya başladı. İlk olarak iOS platformundaki Evernote uygulamasında kendini gösteren bu özelliğin ilerleyen günlerde diğer platformlarda da kendini göstermesi bekleniyor.





Şu an için yurtdışında ön sipariş sürecine giren defterlerin, 1 ekim tarihinde dağıtımına başlanacağı belirtiliyor.





http://blog.evernote.com/2012/08/24/the-new-evernote-smart-notebook-by-moleskine/