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Evernote'un Windows Phone uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
342
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Evernote'un Windows Phone uygulaması güncellendi
Mobil platformlarda başarılı not alma çözümleri sunan Evernote, Windows Phone uygulamasını güncelleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.

Evernote, güncellemeyle birlikte uygulamaya yeni özelliklerin yanı sıra, uygulamaya yeni bir tasarımda kattı. Yenilenmiş tasarımla birlikte ana ekranda sıklıkla kullanılan özelliklere hızlı erişim imkanı sağlanırken; ana ekranın üst kısmına ise, hesap bilgilerine hızlı erişim butonu yerleştirilmiş durumda. 

Ana ekranda herhangi bir kısma basılı tutularak erişilen bir kısayollarda uygulamaya dahil edilirken, Windows Phone kullanıcıları bu kısayollar sayesinde sıklıkla kullandığı not defterine daha kolay bir şekilde ulaşabilecek. Doküman arama özelliğini de beraberinde getiren güncellemenin getirdiği diğer özellikler arasında küme desteği ve etiket listelerinin yer aldığını da belirtelim. Güncellemeyle yenilenen tasarımı ve yeni özellikleriyle daha iyi kullanım deneyimi sunan Evernote'un Windows Phone uygulamasına Windows Store üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/evernote/db21927d-f292-e011-986b-78e7d1fa76f8 Yorum Yaz
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