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Evernote'un web arayüzü yenilendi

3 yıl
1,4b
1
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Evernote'un web arayüzü yenilendi
Dünyanın en popüler not alma servislerinden Evernote, yenilediği web arayüzünü görücüye çıkarttı.
Yeni tasarımını yaklaşık bir yıldır beta olarak test eden Evernote, sonunda beklenen final sürümüne ulaştı. Yaptığı değişiklikler ile web sürümünden dikkat dağınıklığına yol açabilecek bütün tasarım unsurlarını çıkartan popüler servis, kullanıcıların karşısına çok daha sade bir arayüz ile çıkıyor ve belirtildiği kadarıyla verime odaklı bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor. Sayfanın sol tarafına yerleştirilen menü seçenekleriyle hızlı işlemler sunan yeni Evernote, font ve diğer tasarım unsurlarıyla da modern bir çizgiye geçiş yapıyor.
Evernote'un konu hakkında hazırladığı sayfaya ve servisin kendisine buradan ulaşabilirsiniz. 
Evernote'un web arayüzü yenilendi
 

http://www.engadget.com/2015/08/14/evernotes-cleaner-faster-web-interface-starts-rolling-out//?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zafercalskan 3 yıl
en iyi not uygulaması yanına yaklaşan not uygulaması yok tavsiye derim
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