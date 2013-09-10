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Evrensel 3DMark'ın iOS versiyonu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Evrensel 3DMark'ın iOS versiyonu yayınlandı
Nisan ayında Android platformu için yayınlanarak mobil cihazlara ilk adımını atan 3DMark uygulamasının iOS versiyonu nihayet yayınlandı.

3DMark'ın iOS versiyonu sayesinde iPhone, iPod Touch ve iPad sahipleri artık cihazlarının donanımlarını test ederek sonuçları Windows ve Android cihazlarla karşılaştırabilecek. Ice Store, Ice Storm Extreme ve Ice Storm Unlimited olarak adlandırılan üç farklı mod bulunduran uygulama, iOS platformu kullanan cihazların GPU ve GPU performansını gözler önüne seriyor.

iOS 6 veya üzeri yazılıma sahip iOS cihazlarda çalışan uygulama, en az 512 MB RAM'e ve 174 MB depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Bu da uygulamanın iPod Touch 4 harici dördüncü nesil veya üzeri cihazlarda çalışabileceği anlamına geliyor. Uygulamanın Windows RT için de yayınlanacağını belirtelim. Ancak, Windows RT platformu için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmamakta. 

http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark Yorum Yaz
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brk-bjk 6 yıl en beğenilen
hep android mi üvey evlat muamelesi görecek bakın bu seferde bu uygulama AppleStore a geç çıkmış
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OBA INC 6 yıl
Apple'ın lansman gününde tanıtılması manidar olmuş bence yeni iPhone coşacak ve sunumda bunuda gösterecekler :)
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*GameOver* 6 yıl
inanamıyorum bu gerçekten harika oldu
keşke furmark filanda gelse
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brk-bjk 6 yıl
hep android mi üvey evlat muamelesi görecek bakın bu seferde bu uygulama AppleStore a geç çıkmış
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