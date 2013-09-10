Evrensel 3DMark'ın iOS versiyonu yayınlandı

Nisan ayında Android platformu için yayınlanarak mobil cihazlara ilk adımını atan 3DMark uygulamasının iOS versiyonu nihayet yayınlandı.





3DMark'ın iOS versiyonu sayesinde iPhone, iPod Touch ve iPad sahipleri artık cihazlarının donanımlarını test ederek sonuçları Windows ve Android cihazlarla karşılaştırabilecek. Ice Store, Ice Storm Extreme ve Ice Storm Unlimited olarak adlandırılan üç farklı mod bulunduran uygulama, iOS platformu kullanan cihazların GPU ve GPU performansını gözler önüne seriyor.





iOS 6 veya üzeri yazılıma sahip iOS cihazlarda çalışan uygulama, en az 512 MB RAM'e ve 174 MB depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Bu da uygulamanın iPod Touch 4 harici dördüncü nesil veya üzeri cihazlarda çalışabileceği anlamına geliyor. Uygulamanın Windows RT için de yayınlanacağını belirtelim. Ancak, Windows RT platformu için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmamakta.

http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark