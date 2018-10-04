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Evrim bilginizi bu mini sınavla test edin!

Hem evrim bilginizi ölçün hem de soruların cevaplarını okuyarak bilgi edinin. Üstelik Bath Üniversitesi'nin evrimle ilgili çalışmalarını ve fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.
7 ay
7,7b
1
241
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Evrim kuramı, bizim ve diğer bütün canlıların nasıl oluştuğunu ve çeşitlendiğini açıklar. Bugünlere nasıl geldiğini merak eden herkes için etkileyicidir. Aynı zamanda çok temel bir alan olması açısından, çocuk yaşlardan itibaren doğru bir şekilde öğrenilmelidir.
İngiltere'deki Bath Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Milner Evrim Merkezi'nin açılış etkinliğinde çocuklara evrim öğretildi. Üstelik sadece sözle değil... Çeşitli boyutlardaki sevimli köpek balıklarının, meyve sineklerinin ve hatta baykuşların bile yardımı oldu. Çocuklar bu eğlenceli eğitimden oldukça memnun kaldı.
Yarasalarda bakterilerin evrimini çalışan Dr. Kay Fountain diyor ki: "Bazı insanlar ısrarla, insanlar maymunlardan gelmiş olamaz diyerek evrimin gerçekleşmediğini söylemek istiyor.  Oysa ki zaten günümüz maymunlarından gelmedik. Onlarla ortak bir atayı paylaşıyoruz sadece."
Milyonlarca yıllık evrim sürecinde bazı hayvanların parmak veya toynak sayıları da değişmiştir. Atlardaki toynak sayısı günümüzde tektir. Fakat örneğin Sivas'tan ele geçen yaklaşık 10 milyon yıllık fosillerde, atların atalarının 3 toynağa sahip olduğunu görüyoruz.
Evrim bilginizi bu mini sınavla test edin!
 
Bu arada Dr. Nicholas Priest meyve sinekleri üzerinde yaptığı çalışmalardan faydalanarak çocuklara evrimin temellerini anlatıyor. Evrimin temel bir kavram olduğunu ve herkesin bu kavramla ilişki kurabileceğini söylüyor.
Bath Üniversitesi'ndeki bilim insanları, evrimin daha net anlaşılabilmesi için ücretsiz bir çevrimiçi kurs da başlatıyor (İngilizce). Daha çok çocuklara yönelik olan kursa buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Üniversite aynı zamanda, okullarda evrimin daha iyi anlatılması için çeşitli yöntemler üzerine çalışmalar yürütüyor.

"Evrim, hayatın ta kendisidir!" 

Dr. Momna Hejmadi ise şöyle konuştu: "Araştırmalarımız gösterdi ki, önce genetik öğrenmek evrimin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Çünkü evrim, hayatın ta kendisidirve Dünya'daki tüm yaşamın evrimsel bir kökeni vardır. Evrimi iyi öğrenmek sadece hayatın nasıl başladığını anlamamızı sağlamakla kalmaz, kök hücre çalışmalarından, bakterilerin antibiyotik direncine ve aşıların geliştirilmesine kadar, tıpla ilişkili pek çok araştırmada da fayda sağlar."
Evet, nihayet sınavımıza geçebiliriz.İşte BBC'de yayınlanan Doğru/Yanlış soruları:
1. "İnsanların evrimi hala devam ediyor." ifadesi doğru mu?
2. "Evrim, yalnızca çok uzun bir zaman diliminde ve yavaşça gerçekleşebilir." ifadesi doğru mu?
3. "Zürafaların boyunlarının çok uzun olmasının sebebi, geçirdiği evrim sürecidir." ifadesi doğru mu?
4. "Bireylerin yaşamları boyunca geçirdikleri kişisel değişimler de birer evrim örneğidir." ifadesi doğru mu?
5. "İnsanların atası günümüzde yaşayan maymunlardır." ifadesi doğru mu?
6. "Evrim halen sürüyor ve canlılar hep daha iyiye doğru evriliyor." ifadesi doğru mu?
7. "Evrim ve dini inançlar birbirlerini yanlışlamak zorunda değildir." ifadesi doğru mu?

Cevaplar 

1. Doğru. Dışarıdan pek öyle görünmüyor olabilir ancak insanlar ve diğer bütün canlılar evrimleşmeye devam ediyor ve edecek. Çünkü evrim, "Canlı topluluklarının nesilden nesile değişimini" ifade eder. Bu değişim, bir türün diğerine evrimi şeklinde makro düzeyde olabileceği gibi, gen düzeyinde (mikro ölçekte) de gerçekleşebilir. DNA, 3 milyar baz çiftini içeren kalıtım maddesidir ve eşlenmesi sırasında "mutasyon" adı verilen çeşitli hatalar meydana gelebilir. Eğer bu hatalar üreme hücrelerinde gerçekleşirse yeni nesle aktarılır. Böylece evrim süreci devam etmiş olur. Yani anlayacağımız o ki, bir canlı ötekine dönüşmedi veya farklı organları oluşmadı diye evrimi durdu denemez. Koşulları sürekli değişen Dünya'mızda, sütteki laktoz toleransından, çeşitli hastalıklara karşı geliştirdiğimiz bağışıklığa kadar, hayatta kalmamıza yardımcı olan çeşitli özellikler evrimleştirmeye devam ediyoruz.
2. Yanlış. Genler değiştikçe zamanla her şey biraz değişir. Evrimsel değişimler binlerce veya milyonlarca yıllık bir ölçekte gerçekleşebilir. Ancak bu, her zaman böyle olmaz. Mesela bakteriler arasındaki antibiyotik direncinin artışı çok hızlıdır. Penisiline karşı ilk dirençli bakterilerin evrimleşmesi, ilacın yaygın kullanımından sadece birkaç yıl sonra keşfedilmiştir.
3. Doğru. Charles Darwin, bunu doğal seçilim adını verdiği mekanizmayla açıklamıştı. Yani hayatta kalmaya ve çoğalmaya katkı sunan kalıtsal özelliklere sahip bireyler, daha avantajlı oluyor ve sayıca artıyorlar. Yaşayan en uzun boylu kara hayvanları olan zürafaların uzun boyunları, onların genlerini bir sonraki kuşağa daha kolay aktarmalarına katkı sundu. Uzun ve güçlü bir boyna sahip zürafa, görece daha kısa olan zürafalara karşı bir kavga anında daha avantajlıdır. Dolayısıyla bu erkeklerin dişilerle çiftleşme şansı daha yüksektir (cinsel seçilim). Ayrıca bazı çevre koşullarında uzun boy, daha kolay yiyecek bulmalarını da sağlamıştır.
4. Yanlış. Bir değişimin evrimsel olabilmesi için yeni nesle aktarılması gerekir. Bir kişinin hayatı boyunca meydana gelen boy uzaması, organlarındaki hacim artışı, ergenliğe girmek gibi değişimler evrim değil, büyüme ve gelişme olarak adlandırılır.
5. Yanlış. Günümüzde yaşayan şempanze, goril gibi maymunlar bizim atamız değildir. Onlar genetik olarak bize yakın olan akraba türlerdir. Yani onlardan gelmedik ama geçmişte ortak bir atayı paylaşıyorduk.
6. Yanlış. Her zaman böyle olmak zorunda değil. Evet, evrim halen devam ediyor fakat daha iyiden ziyade, ortama daha iyi uyum sağlamaya yönelik evrimleşiyoruz. Her organ ve yapının evrimi birbirinden farklı değişkenlere bağlı olabilir. Bir ortama uyum sağlamak, canlının ömrünü kısaltabilir veya çeşitli hastalıklara yatkın hale de getirebilir. Böyle karmaşık değişimlerin tam olarak nasıl sonuçlanacağını kestirmek güçtür.
7. Doğru. Başını ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin çektiği çeşitli ülkelerdeki kişi veya örgütler, evrimi din karşıtlığı olarak tanımlayabilirler. Ancak böyle bir zorunluluk yoktur. Evrimin herhangi bir inançla çelişip çelişmemesi o inancın ne olduğuna bağlıdır. Bazı inançlar, mezhepler veya gelenekler, evrimin bize sunduğu gerçeklerle çelişebilirken, bazıları çelişmeyebilir. İster Hristiyan ister Müslüman olsun, aynı dinin mensuplarının bir kısmı, evrimin bilimsel bir gerçek olduğunu kabul ederken bir başka kısmı da bu bizim dinimize aykırı diyerek reddedebilir. Fakat çoğu inanışın öğretilerinde evrimi doğrulayan ya da yanlışlayan ifadelere rastlanmaz. Bu yüzden çeliştiği sonucu çıkarılamaz. Bu noktada, henüz Darwin doğmadan önce, evrim düşüncesine sahip Müslüman bilim insanlarına değinmekte fayda var. El-Cahiz, İbn el-Baytar, Nasirüddin-i Tusi, İbn-i Miskeveyh, İbn Haldun, Farabi ve (Erzurumlu) İbrahim Hakkı onlardan bazılarıdır.
İbn Haldun 

Değerlendirme

• Doğru cevap sayısı 5 ve üzeri ise: Harika! Konuya yeterince hakimsiniz.
• Doğru cevap sayısı 3 veya 4 ise: Fena sayılmazsınız. Ancak daha fazla okuma yapmalı ve güncel gelişmeleri takip ederek evrim konusundaki bilgilerinizi arttırmalısınız.
• Doğru cevap sayısı 0-2 aralığında ise: Evrimin ne olduğunu bildiğiniz söylenemez. En kısa zamanda bir şeyler okuyarak, çeşitli belgeseller izleyerek veya bilimsel kurslara katılarak öğrenmeye başlamanızı öneririz.

https://www.bbc.com/news/science-environment-45564594 Yorum Yaz
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Zorkof 7 ay en beğenilen
Dinler insanlar tarafından yaratılırken bu derecede bir genetik, biyoloji bilgi seviyesi olmadığı için doğal olarak dinlerde evrim vs bahsedilmez, dinler 200 yıl önce yaratılmış olsa, tabi ki dünya yuvarlaktır, uzay, evrim vs gibi konulara da yer verilirdi.
Dinler insanlar tarafından yaratılırken bu derecede bir genetik, biyoloji bilgi seviyesi olmadığı için doğal olarak dinlerde evrim vs bahsedilmez, dinler 200 yı...
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6 Yanıt Yanıtla +63
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DarkHellKnightX 7 ay
Evrim yoksa bakterilerin evrim geçirip ilaçlarımıza karşı direnç geliştirdiği ve antibiyotiklerin zamanla etkisizleşmesi de koca bir yalandan ibaret o zaman.
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Dürüstİnsan 7 ay ALKaraca
Dayatma değil geri kafalı kardeş. Herkes senin gibi düşünecek diye bir şey yok. Sadece bilim dünyasında bazı kabul edilen şeyleri ne kadar bildiğimize dair test yapmış. Ayrıca saçmalık deyip sonra bana kimse cevap yazmasın dersen olmaz. Onun yerine hiç yorum yazmayıp işine bakarsan daha iyi olur. Zaten sizin gibilerin çoğunlukta olduğu yerde bilim yapılmaz. İçinde bulunduğumuz coğrafyadaki toplulukların geri kalmasının sebebi de kaliteli bir tartışma ortamının olmaması.
Dayatma değil geri kafalı kardeş. Herkes senin gibi düşünecek diye bir şey yok. Sadece bilim dünyasında bazı kabul edilen şeyleri ne kadar bildiğimize dair test...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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husamsdu 6 ay
Evrime göre ilk canlı nasıl bir şeydi ve ilk evrimi nasıldı?
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Mephalay 6 ay husamsdu
Evrim ilk canliyi aciklamaz. Var olan canlilar arasi farklilasmayi aciklar, ilgi alani orasi.
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DH Misafiri 7 ay
Evrim düpedüz bir hurafedir
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DH Misafiri 7 ay
Büyük bir yalanı sırf birkaç kuruşluk rant için yayınlıyorsunuz ya Allah hiç bilemeyeceginiz yerlerden sizin küçük sanacaginiz vesileler ile öyle büyük kayıplar yaşatacak ki sizlere aklınızı bile kaybetmeye vaktiniz kalmayacak. evrime inanan şahıslar Allah'ı ve yaratma gücünü küçümseyen ahlaksız ve gerikafali mahluklardir.
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Khoradasein 7 ay DH Misafiri
Hakaret edince sözde haklılığınız artıyor mu, sözsel - tanıtlama burada konu dışı ve anlamsız olunca karşınızdakilere saldırmaya başlıyorsunuz, bu bir ilkellik ve cehalet göstergesi.
Allah'ın, sizin gibi "ahlaksız", ağzı bozuk ve saygısız kullara ihtiyacı yoktur kanımca...
Evrim'in din ile olumlu olumsuz bir alakası yok, şu bağnazlıktan ve dolayımsal olarak, sizi sömüren molla tayfasından aklınızı kurtarmadıkça burnunuz pislikten çıkamayacak.
Bilim; evrim, dinleri yalanlar demez, ilgilenmez; bunu anlayacak kapasiten var mı bilemiyorum...
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Zorkof 7 ay DH Misafiri
Allah'ın çalışma şekli bu mu?? Bütün evreni yaratmış ama o evrenin toz kadar bile yer kaplamayan küçücük br yerindeki, zaman bazlı, tozdan bile küçük diliminde yaşayan minicik varlıklar ona inanmıyor diye korkunç acılar mı verecek? Ve aslında her şeye kadir olduğu için bu minicik yaratıklar daha var olmadan önce kimin ona inanıp kimin inanmayacağını da 2 trilyon yıl önceden biliyor!!!! Benim merak ettiğim, Buradaki çelişkiyi görmek için çok zeki olmaya gerek var mı acaba??
Ayrıca bu intikamcı yaradan, yüzyıllardır ne hikmetse Hristiyan ve Yahudileri kollar, onları zengin ve güçlü yaparken müslüman kulları en leş en sefil şartlarda yaşayıp, diğer dindeki insanların buyundururğunda sürünürken hesapta haksız bu gaddarlığa sesini çıkarmadığı gibi, her geçen gün onlara daha güçlü ve zengin hale getiriyor...Bence derhal inadığın tanrı ile konuş ve bahsettiğin intikamı bu abd, İngiltere vs gibi kötü güçlerden alması gerektiğini hatırlat....
Bu dünyada minicik bebekler, çocuklar acı çekecek, ölecek ama bu kadar kötü insan gücü elinde tutacak.... eeee bu mu tanrısal adalet?????
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hamza5806 7 ay
7de7 doğrum var evrime inanmıyorum
Lütfen herkes saygılı olsun mutlak doğru diye bir sey yok bilimin daha once defalarca yanildigi kendini curuttugu hatta yalan soyledigi oldu oluyor ben bu yuzden inanmıyorum isin din boyutuna daha girmeden bitiyor benim için evrim
Belki de gerçektir belki dinle catismiyordur belki bilimin bulduğu en dogru şeydir bunu kesin bilmemiz imkansiz bosu bosuna birbirinizi üzmeyin
Ustelik bos bir konu hicbir ulke biyolojiyle superguc olmamistir milleti salak salak bu tartismalara sokturanlar sosyal bilimler + mekanize teknolojiyle dunyayi ellerine aldilar
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Janus_Prospero 7 ay
Duvarla konuşmak daha iyi. En azından sesin yankı yapıp sana geri dönüyor.
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Janus_Prospero 7 ay
Duvarla konuşmak daha iyi. En azından sesin yankı yapıp sana geri dönüyor.
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Mitolojiden Biri 7 ay
Ben sadece ilkokul mezunları ve sözelciler evrimi inkar ediyor sanıyordum ama sayısal bölümlerden mezun olup evrimi inkar edenler var galiba ciddi ciddi
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kazuya58 7 ay
evrim ve evrim teorisi farklı şeylerdir.
Matematiğe göre doğru evrim için(evrim teorisindeki evrim) gerekli olan olasılık = imkansız dır.
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Mitolojiden Biri 7 ay
Ellerinde kuranla klavye başında evrime savaş başlatan arkadaşlar balık, balina, yunus ve insan röntgenlerini karşılaştırarak balina ve yunusların öz yüzgeç anatomisinin balıklardan farklı olarak insan gibi bilek ve parmak kemikleri yapısına sahip olduğunu görebilir. Milyonlarca yıl öncesinde ön ayak olarak kullanılan uzuvlar sudaki yaşamda işlevsizleşmeye başlayınca yüzgeç formunu almış.
Daha kolay anlamanız açısından iyi bildiğiniz örneklere geçeyim. Eşek ve atın çiftleşmesiyle oluşan katır, kısırdır yani üreyemez. Kurt ile köpeğin çiftleşmesiyle doğan kurt köpeği ise 4. nesile kadar üremeyi sürdürüp daha sonra kısır hale gelir. At ve eşeğin kısır da olsa yavruları olma sebebi aynı cins mensubu olmaları yani ortak atadan gelmeleridir. Kurt köpeğinin kısıtlı da olsa üreme yeteneğini devam ettirebilme sebebi ise köpeğin direkt olarak kurttan evrilmesidir. Kurt ve köpeğin akrabalık ilişkisi at ve eşekten daha fazla olduğu için yavrularının üreme yeteneği daha fazladır. Fakat hepsi farklı tür mensubu olduğu için birkaç nesil sonra da olsa kısırlaşırlar.
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neublar 7 ay
Burada bazı yorumlar istemeden gözeme çarpınca, ilk defa bir yorum yapma isteği içime doğdu. Buna neden olan -aslında klasiktir-, bilmediği halde birbirlerine hakaret edecek kadar ileri giden arkadaşların içler acısı halleri. Her neyse belki birine faydam dokunur.
Genelde doğru sanılan yanlışlardan biri, 'teori'nin ispatlanmamış sav/savlar, 'yasa/kanun'un ispatlanmış önermeler olduğudur. Hiç tanım falan kasmadan, biraz bilim, bilim tarihi, bilim felsefesi, bilim sosyolojisi v.s çalışan ve mümkünse ortalama ingilizce bilen biri, bunun böyle olmadığını bilir. Teori -ya da türkçe olarak söylersek 'kuram'-, içinde birbirleriyle uyumlu 'aksiyom' -ya da türkçe olarak söylersek 'ilke/koyut'lari- ve onlardan çıkarılan 'teoremleri' içine alan bir argümantasyon dizilerinin toplamına verilen addır. Bu aksiyomlar/ilkeler dizisine 'yasa'lar denir; buna göre teori, yasaların toplamıdır. Bir örnekle açıklayalım;
Newton'un Kütleçekimi, Einstein'in İzafiyet'i, Darwin'in Evrim'i, Demokritos'un Atomcululuğu v.s hepsi birer teoridir. Bununla birlikte, sözgelimi Newton'un Kütleçekim Teorisi'nde ki bir ilke, şu olsun; ''Gezegenler kütleleleri ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters oratılı olarak birbirlerini çekerler.'' gibi bir önerme işte bu yasadır. Geri kalan yasa ve teoremleri içine alarak bir fizik teorisini oluştururlar. Aslında aralarındaki ilişki basit mantık bilgisine dayanır - içlem-kaplam - ancak daha fazla uzatmayalım.
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
İki fake hesap açıp birbirlerine güzelleme yapmışlar bi de

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Sirkadyen 7 ay Guest-1F9BF2C01
Teorinin tanımını bekliyorum senden, laf geveleme. 2007'den beridir üyeyim ben burada ne fake hesabı ?
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C.CEMİL 7 ay Guest-1F9BF2C01
bu bölüm ve felsefe bölümünde telefon onayı istenmediği için (yanlış bilmiyorsam) genelde çok sayıda fake hesap oluyor
bu kadar kendinden emin insanlar nedense telefon onaylı üyelik almıyorlar ,kimse kusura bakmasın fake üyeliklerle gelenlerin korkuları var demektir
diğer bir konu ise aynı kişiler çok sayıda üyelik alıp geldiklerinde ,sanki çok anormal sayıda ateist varmış gibi göstermeye çalışıyorlar
bunları felsefe bölümünde çok yaşadık ,gördük
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