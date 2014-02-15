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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ExpoImaging, Ray Flash isimli flaş adaptörünün yeni versiyonunu duyurdu

5 yıl
8,3b
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2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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ExpoImaging, Ray Flash isimli flaş adaptörünün yeni versiyonunu duyurdu
Fotoğraf sektörünün hazırladığı aksesuar ürünleriyle tanıdığı firmalardan ExpoImaging, tepe flaş modelleri için uzun zamandır satılan Ray Flash isimli flaş adaptörünün yeni versiyonunu duyurdu.
Harici tepe flaş ile kullanılan fotoğraf makineleri için hazırlanan Ray Flash, bu tepe flaşları özel yapısı sayesinde portre çekimleri için tercih edilen ring (halka) flaş haline getiriyor ve böylece oldukça pahalı benzerlerine güzel bir alternatif oluşturabiliyor. Aldığı ışığı daha geniş bir alana yayması ve kaplamalarıyla ciddi oranda yumuşatabilen ürün, ikinci versiyonuyla hem daha şık bir gövdeyle karşımıza çıkıyor hem de artık evrensel yapıda çalışma gösterebiliyor. İlk versiyonu sadece belirli tepe flaşlar ile çalışan aparat, ikinci versiyonuyla kazandığı kafa bağlantısıyla artık her flaşa bağlanarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Kısa ve uzun olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanan Ray Flash 2, kısa versiyonuyla daha çok ufak fotoğraf makineleri, uzun versiyonuyla ise büyük fotoğraf makineleri için ideal bir yapı ortaya koyuyor.
ExpoImaging'in yeni tepe flaş aparatı Ray Flash 2, 139,95$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.photographybay.com/2014/02/15/ray-flash-2-ring-light-offers-universal-speedlight-fit/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotographyBay+%28Photography+Bay%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
First_Person 5 yıl
Fiyatını okuyana kadar iyiymiş dedim..
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Konungariket Sverige 5 yıl
ilandaki fotoğrafı görünce kulaklığa benzettim makinayı
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