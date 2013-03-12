Exynos 5 Octa işlemcisinin PowerVR grafikleri kullanacağı doğrulandı

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Samsung'un bu yılın iddialı mobil işlemcileri arasında yerini alacak olan ürünü 8 çekirdekli Octa için bekleyiş devam ediyor. Amiral gemi modeli Galaxy S4'te kullanılmasına kesin gözüyle bakılan işlemcinin grafik tarafı ise tartışma konusu olmuştu.
Samsung'un bu işlemcide PowerVR SGX 544MP3 grafik birimine yer vereceği ilk etapta gündeme gelirken, sonrasında Mali-T6 serisi bir üyeye yer verileceğine dair iddialar güçlenmeye başlamıştı. Ancak son benchmark skorları ve nihayetinde Imagination firmasının doğrulaması ile Exynos 5 Octa işlemcisindeki Power VR grafik birimi resmiyet kazandı.
AnandTech tarafından Imagination firmasına doğrulatılan bilgilere göre Exynos 5 Octa işlemcisinde 3 çekirdek tasarımına yer veren ve 533MHz saat hızında çalışan SGX 544MP3 grafik birimi karşımıza çıkacak. Grafik birimi 51.1GFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.
Grafik biriminin Exynos 5 Octa ile nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu iken, AnandTech, işlemciyi ham performans açısından A5X ve A6X işlemcileri arasına yerleştiriyor.
ARM'ın, Mali-T604 ve T658 grafik birimlerinin geliştirilmesini durdurduğu ve ikinci nesil Midgard tasarımına sahip Mali-T624 gibi yeni üyelere ağırlık verdiği bir süredir dile getiriliyordu. Samsung'un Mali serisinden vazgeçmesinin nedeni olarak ise Mali-T624 grafik birimini adapte edememesi veya ARM'ın geliştirmeyi henüz tamamlayamaması ihtimali gösteriliyor.
Samsung'un Exynos 5 Octa ile nasıl bir performans yakalayacağını ise ilk benchmark skorları ile görme imkanına sahip olacağız.
http://www.androidauthority.com/exynos-5-octa-powervr-sgx-544mp3-gpu-169188/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Nesilden kasıt ne olabilir acaba? Sizce s600 geçişi tam 1 nesillik geçiş mi? Çok önem arz eden durumlar mı var, büyük bir revizyon mu yoksa yepyeni bir mimari mi ki 1 nesil diyorsunuz. s800 için denilse 1 nebze ama s600 dev farklarla geride bırakan bir şey değil, özellikle gpu olarak da çok çok uçuk farklar koymayınca yarım nesil anca oluyor.
S4 de seni bekliyordu zaten :) Yav bıktım kardeşim hep bi sitem sitem almazsın olur biter.Bu şekilde bile çıksa gene en çok satan ve piyasadakilerin hepsinden iyi olacak.Samsung tasarımda ne kadar kötü ise Htc de donanımda kötü.Vice city real racing gibi oyunlarda fps düşmeleri var ve takılmalar mevcut.Htc bana göre 10 numara 5 yıldız bi telefon. Demek istediğim htc'de her ne kadar donanım kötü olsada kimse sitem tarzında yorumlarda bulunmamış.Samsunga gelince bu saldırganlık niye? Çok satıyorda millet kıskanıyormu ne ben anlamadım. Parayı basan düdüğü çalıyor arkadaşlar işin özü bu :)
Donanım olarak rakibi olamıcak bile malesef. Bir nesil geride kalıyor Z nin donanımı.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
arkanızda birilerinin olduğunu bilmek belki siz rahatlatır durmayın devam edin tebrik ediyorum sizi
herkes senin gibi düşünse keşke de nerdee milletin cebinde ekmek alacak parası yok son model telefonla dolaşıyorlar özellikle şu son dönemde çoğalan apaçi diye tabir ettiğimiz uzun ve yukarı doğru horoz ibiği gibi saçı olan vatandaşlardan bahsediyorum o jöleleri bile kendi paralarıyla almıyorlar babasının asgari ücretiyle alıyorlar acıyorum ayda 4750 tl maaş alıyorum ben bile 6 ayda bir telefon değiştirmiyorum yazık yazık dışarıya giden paranın haddi hesabı yok
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