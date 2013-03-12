Exynos 5 Octa işlemcisinin PowerVR grafikleri kullanacağı doğrulandı





Samsung'un bu yılın iddialı mobil işlemcileri arasında yerini alacak olan ürünü 8 çekirdekli Octa için bekleyiş devam ediyor. Amiral gemi modeli Galaxy S4'te kullanılmasına kesin gözüyle bakılan işlemcinin grafik tarafı ise tartışma konusu olmuştu.





Samsung'un bu işlemcide PowerVR SGX 544MP3 grafik birimine yer vereceği ilk etapta gündeme gelirken, sonrasında Mali-T6 serisi bir üyeye yer verileceğine dair iddialar güçlenmeye başlamıştı. Ancak son benchmark skorları ve nihayetinde Imagination firmasının doğrulaması ile Exynos 5 Octa işlemcisindeki Power VR grafik birimi resmiyet kazandı.





AnandTech tarafından Imagination firmasına doğrulatılan bilgilere göre Exynos 5 Octa işlemcisinde 3 çekirdek tasarımına yer veren ve 533MHz saat hızında çalışan SGX 544MP3 grafik birimi karşımıza çıkacak. Grafik birimi 51.1GFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.





Grafik biriminin Exynos 5 Octa ile nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu iken, AnandTech, işlemciyi ham performans açısından A5X ve A6X işlemcileri arasına yerleştiriyor.





ARM'ın, Mali-T604 ve T658 grafik birimlerinin geliştirilmesini durdurduğu ve ikinci nesil Midgard tasarımına sahip Mali-T624 gibi yeni üyelere ağırlık verdiği bir süredir dile getiriliyordu. Samsung'un Mali serisinden vazgeçmesinin nedeni olarak ise Mali-T624 grafik birimini adapte edememesi veya ARM'ın geliştirmeyi henüz tamamlayamaması ihtimali gösteriliyor.





Samsung'un Exynos 5 Octa ile nasıl bir performans yakalayacağını ise ilk benchmark skorları ile görme imkanına sahip olacağız.

http://www.androidauthority.com/exynos-5-octa-powervr-sgx-544mp3-gpu-169188/