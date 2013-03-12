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Exynos 5 Octa işlemcisinin PowerVR grafikleri kullanacağı doğrulandı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Exynos 5 Octa işlemcisinin PowerVR grafikleri kullanacağı doğrulandı

Samsung'un bu yılın iddialı mobil işlemcileri arasında yerini alacak olan ürünü 8 çekirdekli Octa için bekleyiş devam ediyor. Amiral gemi modeli Galaxy S4'te kullanılmasına kesin gözüyle bakılan işlemcinin grafik tarafı ise tartışma konusu olmuştu.

Samsung'un bu işlemcide PowerVR SGX 544MP3 grafik birimine yer vereceği ilk etapta gündeme gelirken, sonrasında Mali-T6 serisi bir üyeye yer verileceğine dair iddialar güçlenmeye başlamıştı. Ancak son benchmark skorları ve nihayetinde Imagination firmasının doğrulaması ile Exynos 5 Octa işlemcisindeki Power VR grafik birimi resmiyet kazandı.

AnandTech tarafından Imagination firmasına doğrulatılan bilgilere göre Exynos 5 Octa işlemcisinde 3 çekirdek tasarımına yer veren ve 533MHz saat hızında çalışan SGX 544MP3 grafik birimi karşımıza çıkacak. Grafik birimi 51.1GFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

Grafik biriminin Exynos 5 Octa ile nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu iken, AnandTech, işlemciyi ham performans açısından A5X ve A6X işlemcileri arasına yerleştiriyor. 

ARM'ın, Mali-T604 ve T658 grafik birimlerinin geliştirilmesini durdurduğu ve ikinci nesil Midgard tasarımına sahip Mali-T624 gibi yeni üyelere ağırlık verdiği bir süredir dile getiriliyordu. Samsung'un Mali serisinden vazgeçmesinin nedeni olarak ise Mali-T624 grafik birimini adapte edememesi veya ARM'ın geliştirmeyi henüz tamamlayamaması ihtimali gösteriliyor.

Samsung'un Exynos 5 Octa ile nasıl bir performans yakalayacağını ise ilk benchmark skorları ile görme imkanına sahip olacağız. 

http://www.androidauthority.com/exynos-5-octa-powervr-sgx-544mp3-gpu-169188/ Yorum Yaz
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asdemre 6 yıl en beğenilen
Bu sene boyle bir galaxy serisinin cikmasi cidden cok sevindirici. One almak icin bir sebep daha cikti rahatladim.
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TearsForFears 6 yıl
Donanım kötü bile olsa Samsung'un özel optimizasyonları sayesinde daha iyi bir telefon göreceğiz.100 milyon satmayı düşünmeden evvel telefonun donanımını sizden daha iyi düşünmüşlerdir.Telefon duyurulsun her şeyi göreceğiz.Ha ihtimal vermiyorum ama düşük performansta bir telefon çıkarsa Htc One bana daha cazip gelecektir.Lakin onuda almam beklerim yeni İphone alırım
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St Batuhan 6 yıl
teddybear01
ZZ RAT
kaan_9292
Onurcan91 PowerVR SGX543MP Full HD çözünürlükte Batman,Most Wanted,GTA Vice City gibi distance isteyen oyunlarda %80 sıkıntı yaratabilir,Xperia Zde nasıl sıkıntılar yaşandığını gördük,şunuda hatırlatmak isterim S3 çıkmadan yine böyle Samsunga giydirenler çoktu o yüzden sakin olalım şurda saatler kaldı bakalım görelim..
bu mu sikinti yasatiyor.. her sey donanim degildir..
Insanlar DHin XZ incelemesinde tikandi kaldi, o incelemenin uzerinden neler neler gecti bir bilseler. XZ ham haliyle bunlari yaparken, guncelemelerle SIVe rahat rakip olacaktir. (hos, gene SIV 5 kati fazla satar)
Donanım olarak rakibi olamıcak bile malesef. Bir nesil geride kalıyor Z nin donanımı.

1 Nesilden kasıt ne olabilir acaba? Sizce s600 geçişi tam 1 nesillik geçiş mi? Çok önem arz eden durumlar mı var, büyük bir revizyon mu yoksa yepyeni bir mimari mi ki 1 nesil diyorsunuz. s800 için denilse 1 nebze ama s600 dev farklarla geride bırakan bir şey değil, özellikle gpu olarak da çok çok uçuk farklar koymayınca yarım nesil anca oluyor.
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band222 6 yıl
Hüsnü008
galaxy s4ü beklemeyip nexus 4 almak için bir sebep daha!

S4 de seni bekliyordu zaten :) Yav bıktım kardeşim hep bi sitem sitem almazsın olur biter.Bu şekilde bile çıksa gene en çok satan ve piyasadakilerin hepsinden iyi olacak.Samsung tasarımda ne kadar kötü ise Htc de donanımda kötü.Vice city real racing gibi oyunlarda fps düşmeleri var ve takılmalar mevcut.Htc bana göre 10 numara 5 yıldız bi telefon. Demek istediğim htc'de her ne kadar donanım kötü olsada kimse sitem tarzında yorumlarda bulunmamış.Samsunga gelince bu saldırganlık niye? Çok satıyorda millet kıskanıyormu ne ben anlamadım. Parayı basan düdüğü çalıyor arkadaşlar işin özü bu :)
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teddybear01 6 yıl
ZZ RAT
kaan_9292
Onurcan91 PowerVR SGX543MP Full HD çözünürlükte Batman,Most Wanted,GTA Vice City gibi distance isteyen oyunlarda %80 sıkıntı yaratabilir,Xperia Zde nasıl sıkıntılar yaşandığını gördük,şunuda hatırlatmak isterim S3 çıkmadan yine böyle Samsunga giydirenler çoktu o yüzden sakin olalım şurda saatler kaldı bakalım görelim..
bu mu sikinti yasatiyor.. her sey donanim degildir..
Insanlar DHin XZ incelemesinde tikandi kaldi, o incelemenin uzerinden neler neler gecti bir bilseler. XZ ham haliyle bunlari yaparken, guncelemelerle SIVe rahat rakip olacaktir. (hos, gene SIV 5 kati fazla satar)

Donanım olarak rakibi olamıcak bile malesef. Bir nesil geride kalıyor Z nin donanımı.
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itachi237 6 yıl
power vr6 olsaymış bari ah be samsung htc alıcaz böyle giderse.
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Umutcan 6 yıl
ipad'deki gibi sgx554mp4 koysalardı bari, 54x 2013 model cihaza düşük kaçar bence. android ortamında cihaza özel optimizasyon da yapılmadığını hesaba katınca...
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shallipushthebutton? 6 yıl
depeche35
Samsung doğası gereği donanımsal yapısını doğası gereği piyasanın en güçlüsü yapacaktır, bundan şüphe edenin aklına şaşarım.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
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Gavuzla 6 yıl
Hepiniz haklısınız bir hafta öncede burda snapdragon 600cüler vardı samsung geçen sene nasıl en iyi gpu cpuyu sunduysa bu senede aynısı olacak adreno 320 gibi taş devri gpusu halt etmiş 15 martta burda buluşalım siz o zamana kadar kendinizi tatmin edin...
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Entüisyonist 6 yıl Gavuzla
Gavuzla

Hepiniz haklısınız bir hafta öncede burda snapdragon 600cüler vardı samsung geçen sene nasıl en iyi gpu cpuyu sunduysa bu senede aynısı olacak adreno 320 gibi taş devri gpusu halt etmiş 15 martta burda buluşalım siz o zamana kadar kendinizi tatmin edin...

arkanızda birilerinin olduğunu bilmek belki siz rahatlatır durmayın devam edin tebrik ediyorum sizi
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DH Misafiri 6 yıl
orientem
Most wanted ve vice city gibi oyunları sıkıntısız çalıştırıp çalıştıramayacakları tartışılıyor yeni telefonların s3 te bunlar sıkıntısız olduğuna göre en az 1 yıl daha oyunları üst seviye grafiklerle oynabilicem demektir sonraki 1 yıl da orta ayarlarda oynarım sonra da s6 alırım 6 ayda bir telefon değişmeye gerek yok :)

herkes senin gibi düşünse keşke de nerdee milletin cebinde ekmek alacak parası yok son model telefonla dolaşıyorlar özellikle şu son dönemde çoğalan apaçi diye tabir ettiğimiz uzun ve yukarı doğru horoz ibiği gibi saçı olan vatandaşlardan bahsediyorum o jöleleri bile kendi paralarıyla almıyorlar babasının asgari ücretiyle alıyorlar acıyorum ayda 4750 tl maaş alıyorum ben bile 6 ayda bir telefon değiştirmiyorum yazık yazık dışarıya giden paranın haddi hesabı yok
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orientem 6 yıl
Most wanted ve vice city gibi oyunları sıkıntısız çalıştırıp çalıştıramayacakları tartışılıyor yeni telefonların s3 te bunlar sıkıntısız olduğuna göre en az 1 yıl daha oyunları üst seviye grafiklerle oynabilicem demektir sonraki 1 yıl da orta ayarlarda oynarım sonra da s6 alırım 6 ayda bir telefon değişmeye gerek yok :)
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depeche35 6 yıl
Samsung doğası gereği donanımsal yapısını doğası gereği piyasanın en güçlüsü yapacaktır, bundan şüphe edenin aklına şaşarım.
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