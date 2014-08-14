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Exynos 5430 ilklerle duyuruldu

4 yıl
2,3b
1
19
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Exynos 5430 ilklerle duyuruldu

Samsung'un dün lanse ettiği Galaxy Alpha akıllı telefonunda herkes 64-bitlik Exynos 5433 yognasetini bekliyordu. Ancak Samsung bir sürpriz yaparak daha önce iptal edildiği öne sürülen 32-bitlik Exynos 5430 yongaseti ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte yeni yongaseti pek çok ilki de beraberinde getiriyor. 

Big.LITTLE tasarımını temel alan Exynos 5430, 4 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A15 çekirdeği ve 4 adet 1.3GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 çekirdeğine sahip. HMP teknolojisi sayesinde 8 çekirdek de aynı anda çalışabiliyor. 

Ancak 542x serisinden farklı olarak 5430'un çekirdekleri r3p3 revizyonuna sahip. Bu, performansta bir miktar daha artışa neden oluyor. Ayrıca yongasetindeki 6 çekirdekli Mali-T628 grafik biriminin frekans hızı da 600MHz'e çıkarılmış.

Yongasetini ilklerin arasına sokan ise 20nm fabrikasyon sürecine sahip olması. Apple'ın A8 yongasetinin 20nm fabrikasyon süreci ile üretileceği söyleniyordu. Ancak Samsung erken davranarak ilk olma fırsatını yakaladı. 

Zar alanının küçülmesi ile birlikte Exynos 5430 yongaseti aynı performansta daha az enerji tüketebilecek. Ayrıca üretim yöntemine yapılan kritik müdahalelerle enerji tüketimi daha da dengelenmiş. 

Samsung HKMG olarak adlandırılan ve hem yüksek performans hem de enerji verimliliği sağlayan üretim teknolojisinde ön kısma yerleştirdiği akım geçiş kapısını bu kez en arka kısma transfer etmiş. Böylece geçiş kapısı voltaj değişiminden etkilenmediği için performansta artış kaydedilmiş. Ayrıca bağlantılı katmanlar arasındaki direnç de azaltıldığı için enerji tüketimine pozitif katkı sağlanmış. Samsung böylece yaklaşık yüzde 25 oranında daha az enerji tüketimi yakaladıklarını belirtiyor. Samsung'un bu optimizasyon nedeniyle mi 1860mAh gücnünde bir batarya tercih ettiği ise bilinmiyor. 

Yongasetinin diğer bir başarısı ise ses görevleri için ek bir Cortex-A5 çekirdeği kullanıyor olması. Seiren adı verilen bu çekirdek tüm ses ile ilgili görevleri topluyor ve uygulama işlemcisine daha az yük binmesini sağlıyor. Ayrıca H.265 standardı için yeni bir şifre çözücü donanım sayesinde yongaseti Snapdragon 805 yongaseti ile boy ölçüşecek hale gelmiş. 

Galaxy Alpha aslında Samsung'un yeni yol haritasını ve Qualcomm'un neden daha ucuz Snapdragon 805 yongaseti teklif ettiğini de bize açıklıyor. İlk kez Exynos yongasetini LTE kabiliyeti ile donatan Samsung böylece Snapdragon yongasetlerine bağımlılığını azaltabilir. 

Geçen yıl firmanın Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 sevkiyatlarında yüzde 70 Snapdragon yüzde 30 Exynos şeklinde bir dağılım yapmak zorunda kaldığı belirtilmişti. Bu iki model yaklaşık 60 milyon satış rakamına ulaşmasına rağmen Samsung'un yonga bölümünde daralma yaşandı. LTE modem ile birlikte sadece Exynos yongasetli mobil cihazlar sunmaya başlayan Samsung bu sayede yonga bölümünü yeniden ayağa kaldırabilir. Galaxy Note 4 modelinde Snapdragon 805 yongaseti kullanmaya devam edeceği tahmin edilen firmanın önümüzdeki yıllarda Exynos yongasetlerine ağırlık vereceği düşünülüyor.  

http://www.anandtech.com/show/8382/samsung-announces-exynos-5430-first-20nm-samsung-soc Yorum Yaz
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gyrdnr 4 yıl
exynos aşmış deniyorda neyi aşmış ? note 3 teki işlemciyi başka renge boyayıp satmaya çalışıyor, çakal samsung zaten zarar etmeye de başladı , eski cihazları kasa değiştirip satmaya kalkabilir, apple dan örnek al biraz be kardeşim, adam 128 bit işlemci çıkarak yakında, sen hala çekirdeğe takmışsın, bir de big.little çok gereksiz ve hantal bir teknoloji.
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freudunpiposu 4 yıl gyrdnr
Note 3'teki işlemci A7'den eksik bir işlemci değildi. Sistem stabilitesi ve kendine özel kernel sayesinde ( Gpu'da ki 2 fazla çekirdekte dahil ) OYUNLARDA bazen öne geçebiliyor. Durum bundan ibaret, Çekirdeği eleştiriyorsun Apple'da Gpu'da çekirdekleri çoğaltıyor ayrıca İphone gibi Multitasking ve Multiwindows özellikleri olmayan bir sistem için yeterli tabiki a7.

S805'i rakip olarak görmek saçma, geçen yıldan yazıyordum özel bir a5 çipi ses ve benzeri komutlar için konuşlandırılacak diye gerçekten de oldu. Samsung'un en güçlü eli donanımdır, adamlar yıllarca bu işi yaptılar. hummingbird zamanıda bütün rakiplerinin önündeydiler. LTE yaygınlaşmadan kimse Qualcomm'un adını bilmiyordu. Samsung'un herşeyi eleştirilebilir ama Yongaseti konusunda teknolojik zirve bu adamlarda. Hız aşırtmayı performans sanan aptallar dolu dolu (!) yazar şimdi.
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Drakoid 4 yıl
Bunlar goz boyamaca. Snapdragon 805'i gec 801'i bile offscreen ayarlarda gecemez. Onscreen'de ise ekrani 720p ve 801'ler hep FHD oldugu icin gecebilir.
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khaos 4 yıl
olumlu diyebileceğim lte ve 20 nm üretim süreci haricinde (ki pili küçülterek o avantajıda yok etmişler)son kullanıcıya yansıyacak bir gelişme yok
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VlknFX 4 yıl
Çok güzel böyle devam et google android L'i 64 bit uyumlu yapsın sen yeni işlemcini 32 bitle çıkar ve google lansmanında android 64 bit ile çok daha başarılı bir kullanıcı deneyimi yaşatacak diye zaten ara yüzün kasım kasım kasılıyor diyecek başka sözüm yok
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stalker(1979) 4 yıl
Samsung'un exynos 5430'u snapdragon 805'ten iyi mi kötü mü? bilemem ama Samsung LTE kabiliyeti olan exynos 5430 yapmamış olsaydı Qualcomm'un daha ucuz Snapdragon 805 ini rüyamızda bile görmezdik:) Rekabet bizim için daha iyi:) Qualcomm'un fiyat düşürmesi Samsung'un fiyat politikasını pek değiştirmiyor orası ayrı konu:)
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Knock Code 4 yıl
Exynos asmis diyebilir miyiz ? 2015 in ilk yarisi icin evet. Ama snapdragon 810 kucumsenecek bir sey degil. 2015 in 3. Ceyreginde gelecek olan s810 64 bit arm cortex a53 kullaniyor olacak. Samsung bu senesini kurtardi evet, ama seneye yongasetini hazir etmek istiyorsa calismalara baslamali bir an once.
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javaprof 4 yıl
bu sayın başbaklanımız erdoğanın projesidir.aslında bizimki 4+4+4 tü samsung çakmasını yapmış.
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armanatilgan 4 yıl
Şimdi ipler Samsungun elinde.
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V4LKyR 4 yıl
Ses çözmek için ayrı bir işlemci kullanılması, 20nm üretimi olması, HMP ile 8 çekirdeğin de aynı anda çalışabilmesi, HKMG teknolojisi ve H265 desteği ile çok güzel olmuş. Bir de sadece amiral gemilerde değil de, nispeten düşük seviyelerde de görebilirsek muhteşem olur.
Qualcomm'u yavaş yavaş yoklamaya başladılar.
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TroppX 4 yıl
samsungun fabrikaları varken sırtı yere gelmez az maliyetli kocaman kazıklar bizi bekliyorr
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