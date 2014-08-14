Exynos 5430 ilklerle duyuruldu





Samsung'un dün lanse ettiği Galaxy Alpha akıllı telefonunda herkes 64-bitlik Exynos 5433 yognasetini bekliyordu. Ancak Samsung bir sürpriz yaparak daha önce iptal edildiği öne sürülen 32-bitlik Exynos 5430 yongaseti ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte yeni yongaseti pek çok ilki de beraberinde getiriyor.





Big.LITTLE tasarımını temel alan Exynos 5430, 4 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A15 çekirdeği ve 4 adet 1.3GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 çekirdeğine sahip. HMP teknolojisi sayesinde 8 çekirdek de aynı anda çalışabiliyor.





Ancak 542x serisinden farklı olarak 5430'un çekirdekleri r3p3 revizyonuna sahip. Bu, performansta bir miktar daha artışa neden oluyor. Ayrıca yongasetindeki 6 çekirdekli Mali-T628 grafik biriminin frekans hızı da 600MHz'e çıkarılmış.





Yongasetini ilklerin arasına sokan ise 20nm fabrikasyon sürecine sahip olması. Apple'ın A8 yongasetinin 20nm fabrikasyon süreci ile üretileceği söyleniyordu. Ancak Samsung erken davranarak ilk olma fırsatını yakaladı.





Zar alanının küçülmesi ile birlikte Exynos 5430 yongaseti aynı performansta daha az enerji tüketebilecek. Ayrıca üretim yöntemine yapılan kritik müdahalelerle enerji tüketimi daha da dengelenmiş.





Samsung HKMG olarak adlandırılan ve hem yüksek performans hem de enerji verimliliği sağlayan üretim teknolojisinde ön kısma yerleştirdiği akım geçiş kapısını bu kez en arka kısma transfer etmiş. Böylece geçiş kapısı voltaj değişiminden etkilenmediği için performansta artış kaydedilmiş. Ayrıca bağlantılı katmanlar arasındaki direnç de azaltıldığı için enerji tüketimine pozitif katkı sağlanmış. Samsung böylece yaklaşık yüzde 25 oranında daha az enerji tüketimi yakaladıklarını belirtiyor. Samsung'un bu optimizasyon nedeniyle mi 1860mAh gücnünde bir batarya tercih ettiği ise bilinmiyor.





Yongasetinin diğer bir başarısı ise ses görevleri için ek bir Cortex-A5 çekirdeği kullanıyor olması. Seiren adı verilen bu çekirdek tüm ses ile ilgili görevleri topluyor ve uygulama işlemcisine daha az yük binmesini sağlıyor. Ayrıca H.265 standardı için yeni bir şifre çözücü donanım sayesinde yongaseti Snapdragon 805 yongaseti ile boy ölçüşecek hale gelmiş.





Galaxy Alpha aslında Samsung'un yeni yol haritasını ve Qualcomm'un neden daha ucuz Snapdragon 805 yongaseti teklif ettiğini de bize açıklıyor. İlk kez Exynos yongasetini LTE kabiliyeti ile donatan Samsung böylece Snapdragon yongasetlerine bağımlılığını azaltabilir.





Geçen yıl firmanın Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 sevkiyatlarında yüzde 70 Snapdragon yüzde 30 Exynos şeklinde bir dağılım yapmak zorunda kaldığı belirtilmişti. Bu iki model yaklaşık 60 milyon satış rakamına ulaşmasına rağmen Samsung'un yonga bölümünde daralma yaşandı. LTE modem ile birlikte sadece Exynos yongasetli mobil cihazlar sunmaya başlayan Samsung bu sayede yonga bölümünü yeniden ayağa kaldırabilir. Galaxy Note 4 modelinde Snapdragon 805 yongaseti kullanmaya devam edeceği tahmin edilen firmanın önümüzdeki yıllarda Exynos yongasetlerine ağırlık vereceği düşünülüyor.

http://www.anandtech.com/show/8382/samsung-announces-exynos-5430-first-20nm-samsung-soc