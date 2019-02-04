Exynos işlemcili Samsung Galaxy S10 Plus için yeni bir Geekbench testi ortaya çıktı

Snapdragon 855’li model geride kalıyor
Galaxy S10 Plus’ın Snapdragon 855’li versiyonuna ait performans testi daha öncesinde öğrenilmişti. Exynos 9820’li versiyonun Geekbench testinin ortaya çıkmasıyla beraber iki model arasında performans karşılaştırması yapmak mümkün oldu. Çoklu çekirdek performansında, Exynos 9820’li model 10387 puan alırken, Snapdragon 855’li Galaxy S10 Plus 10256 puanda kaldı. Bu noktada performanslar oldukça yakın gözüküyor ancak tek çekirdek performansında işler oldukça kızışıyor.Ayrıca Bkz. "Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha"
Kısacası tek çekirdek performansında Exynos 9820’li Galaxy S10 Plus’ın çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki cihazlar test aşamasında olduğu için bu sonuçlar piyasaya çıktıkları andaki sonuçlara kıyasla farklı olabilir. Yaklaşık iki hafta sonra Galaxy S10 serisinin tanıtılmasıyla birlikte kesin bilgilere ulaşmış olacağız.
https://www.gsmarena.com/galaxy_s10_geekbench_exynos_9820_scores-news-35365.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yoksa işine mi gelmiyor.