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Exynos işlemcili Samsung Galaxy S10 Plus için yeni bir Geekbench testi ortaya çıktı

Galaxy S10 serisini görmemize neredeyse iki hafta kalmışken Exynos 9820 işlemcili Galaxy S10 Plus için yeni bir Geekbench testi ortaya çıktı. Snapdragon 855’li versiyonu geride bırakıyor.
3 ay
3,4b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Exynos işlemcili Samsung Galaxy S10 Plus için yeni bir Geekbench testi ortaya çıktı
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20 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S10 serisinin teknik özellikleri ve tasarımları dahil pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bazı bölgelerde Snapdragon, bazılarında ise Exynos işlemciden gücünü alacak cihazlara ait performans testleri de bu sızıntılardan bazılarıydı. Bugün ise Samsung Galaxy S10 Plus modelinin Exynos 9820 işlemcili versiyonuna ait Geekbench testi görüldü.

Snapdragon 855’li model geride kalıyor

Galaxy S10 Plus’ın Snapdragon 855’li versiyonuna ait performans testi daha öncesinde öğrenilmişti. Exynos 9820’li versiyonun Geekbench testinin ortaya çıkmasıyla beraber iki model arasında performans karşılaştırması yapmak mümkün oldu. Çoklu çekirdek performansında, Exynos 9820’li model 10387 puan alırken, Snapdragon 855’li Galaxy S10 Plus 10256 puanda kaldı. Bu noktada performanslar oldukça yakın gözüküyor ancak tek çekirdek performansında işler oldukça kızışıyor.

Ayrıca Bkz. "Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha"
Tek çekirdek performansına baktığımızda Snapdragon 855’in 3413 puan almasına karşı Exynos 9820 4472 puan almayı başarmış. Bu sonuç Apple A12 Bionic yonga setinden gücünü alan iPhone XS Max modeline oldukça yakın.
Exynos işlemcili Samsung Galaxy S10 Plus için yeni bir Geekbench testi ortaya çıktı

Kısacası tek çekirdek performansında Exynos 9820’li Galaxy S10 Plus’ın çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki cihazlar test aşamasında olduğu için bu sonuçlar piyasaya çıktıkları andaki sonuçlara kıyasla farklı olabilir. Yaklaşık iki hafta sonra Galaxy S10 serisinin tanıtılmasıyla birlikte kesin bilgilere ulaşmış olacağız.


https://www.gsmarena.com/galaxy_s10_geekbench_exynos_9820_scores-news-35365.php Yorum Yaz
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koyunsavar 3 ay
Çekirdekciler tutuştu son kale de elden gidiyor.
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dodofran 3 ay en beğenilen koyunsavar
öyle deme 300 puan fark var hala 15bin verilebilir bence.
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OverClocK1ng 3 ay
Sadece Single Score niye var. iPhone un çoklu çekirdek puanı bilinmiyor mu?
Yoksa işine mi gelmiyor.
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Tolgá 3 ay
855'li versiyonu alan kazıklanmış mı olacak ????
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kalazar 3 ay
Biz millet olarak "Pahalı olan kalitelidir" algısını bir türlü kıramadık. bundan 5 yıl sonra belkide ucuz olduğu için burun kıvırdığımız Xiaomi,lenovo...vb. cep telefonlarının piyasayı ele geçirmesi muhtemel gibi...
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TearsForFears 3 ay
Teknoloji devamlı gelişecek elbette ama artık işlemci performansı gpu performansının gelişmesini takip etmeye gerek kalmadı. Galaxy s8 bile her şeye fazlasıyla yetiyor.
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mamaker 3 ay
Türk milleti olarak uzanamadığımız her şeyi yerin dibine sokma çabamızı izlemekten zevk alıyorum.1,5 sene önce çıkan X 4260 single core puanı alıyor hepsini bir kenara bırakıyorum iOS ile android aynımı yahu koy oraya 10 GB RAM puanımız yüksek görülsün çok komik bu durum.4 ay çalışın yemek kartınızla günü çevirin aç yatın da xs max alın bu kadar zırlamaya gerek yok illaki erişebilirsiniz sadece biraz daha aç kalmayı deneyin.
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OverClocK1ng 3 ay
Sadece Single Score niye var. iPhone un çoklu çekirdek puanı bilinmiyor mu?
Yoksa işine mi gelmiyor.
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Ac1DBuRN 3 ay OverClocK1ng
Konu Iphone vs S10 degil ki. 2 Samsung modelinin arasindaki farktan bahsediyor.
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Xiaomiseverim 3 ay
Yalnız geekbench sitesinde 4000 lerde tek çekirdek 10.000lerde çok çekirdek puanı almış s9lar note9lar cirit atıyor ama bu telefonlar nerede bilmiyorum. Kimi sitede test sonucu 2500 olan telefon kimisinde 3600 veriyor. Garip yani, çıkmadan Bi şey dememek lazım. Iphone un benchmark konusunda son kalesi de elinden düşecek gibi ve bunu zevkle izliyorum yardır samsung
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koyunsavar 3 ay
Çekirdekciler tutuştu son kale de elden gidiyor.
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dodofran 3 ay koyunsavar
öyle deme 300 puan fark var hala 15bin verilebilir bence.
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dr20mouse 3 ay
Güzel güzel A11’i geçmişler. Seneyede A12’yi geçerler artık.
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samsung, galaxy ve
7 etiket daha geekbench snapdragon 855 exynos 9820 samsung galaxy s10 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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