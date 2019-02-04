Exynos işlemcili Samsung Galaxy S10 Plus için yeni bir Geekbench testi ortaya çıktı

20 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S10 serisinin teknik özellikleri ve tasarımları dahil pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bazı bölgelerde Snapdragon, bazılarında ise Exynos işlemciden gücünü alacak cihazlara ait performans testleri de bu sızıntılardan bazılarıydı. Bugün ise Samsung Galaxy S10 Plus modelinin Exynos 9820 işlemcili versiyonuna ait Geekbench testi görüldü.

Snapdragon 855’li model geride kalıyor

Galaxy S10 Plus’ın Snapdragon 855’li versiyonuna ait performans testi daha öncesinde öğrenilmişti. Exynos 9820’li versiyonun Geekbench testinin ortaya çıkmasıyla beraber iki model arasında performans karşılaştırması yapmak mümkün oldu. Çoklu çekirdek performansında, Exynos 9820’li model 10387 puan alırken, Snapdragon 855’li Galaxy S10 Plus 10256 puanda kaldı. Bu noktada performanslar oldukça yakın gözüküyor ancak tek çekirdek performansında işler oldukça kızışıyor.

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Tek çekirdek performansına baktığımızda Snapdragon 855’in 3413 puan almasına karşı Exynos 9820 4472 puan almayı başarmış. Bu sonuç Apple A12 Bionic yonga setinden gücünü alan iPhone XS Max modeline oldukça yakın.

Kısacası tek çekirdek performansında Exynos 9820’li Galaxy S10 Plus’ın çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki cihazlar test aşamasında olduğu için bu sonuçlar piyasaya çıktıkları andaki sonuçlara kıyasla farklı olabilir. Yaklaşık iki hafta sonra Galaxy S10 serisinin tanıtılmasıyla birlikte kesin bilgilere ulaşmış olacağız.

https://www.gsmarena.com/galaxy_s10_geekbench_exynos_9820_scores-news-35365.php