Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha

Geçtiğimiz hafta Google’ın pazarlama yöneticisi Marvin Chow, Twitter hesabından “Phone X” ve Pixel 3 modellerini karşılaştıran bir reklam görseli paylaşmıştı. iPhone XS ile çekildiği belirtilen fotoğraf oldukça karanlıkken, Pixel 3 modelinin çektiği fotoğrafta her şey net olarak görülebiliyordu. Bugün benzeri bir paylaşım Google’a ait resmi Twitter hesabından geldi.

Cihazların çekim anındaki fotoğrafları da paylaşıldı

Hazırlanan fotoğraflar için bu sefer göl kenarında bir ev seçilmiş. Gif şekline getirilen görsel önce “Phone X” modelinin sonra Pixel 3 modelinin çektiği fotoğrafı gösteriyor. Phone X ismi verilen cihazın iPhone XS olduğu küçük bir yazıyla belirtilmiş. Google’ın geliştirdiği Night Sight gece çekim özelliği yine iyi bir iş çıkarmayı başarmış. iPhone XS’in çektiği fotoğraf ise oldukça karanlık gözüküyor.

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Bu paylaşımın ardından bir süre geçtikten sonra aynı Tweet’in altına iPhone XS ve Pixel 3 modellerinin çekim sırasındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Google, akıllardaki şüpheleri azaltmak için bu sefer bu fotoğrafı da eklemiş gibi. Yapılan Twitter paylaşımını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

https://9to5google.com/2019/02/02/pixel-3-vs-iphone-xs-night-sight/