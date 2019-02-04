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Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha

Google yöneticisi tarafından iPhone XS ve Pixel 3’ün gece çekim performansını karşılaştıran bir fotoğraf yayınlanmıştı. Bugün ise benzeri bir karşılaştırma Google’un resmi Twitter hesabından geldi.
3 ay
12,7b
1
41
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha
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Geçtiğimiz hafta Google’ın pazarlama yöneticisi Marvin Chow, Twitter hesabından “Phone X” ve Pixel 3 modellerini karşılaştıran bir reklam görseli paylaşmıştı. iPhone XS ile çekildiği belirtilen fotoğraf oldukça karanlıkken, Pixel 3 modelinin çektiği fotoğrafta her şey net olarak görülebiliyordu. Bugün benzeri bir paylaşım Google’a ait resmi Twitter hesabından geldi.

Cihazların çekim anındaki fotoğrafları da paylaşıldı

Hazırlanan fotoğraflar için bu sefer göl kenarında bir ev seçilmiş. Gif şekline getirilen görsel önce “Phone X” modelinin sonra Pixel 3 modelinin çektiği fotoğrafı gösteriyor. Phone X ismi verilen cihazın iPhone XS olduğu küçük bir yazıyla belirtilmiş. Google’ın geliştirdiği Night Sight gece çekim özelliği yine iyi bir iş çıkarmayı başarmış. iPhone XS’in çektiği fotoğraf ise oldukça karanlık gözüküyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Black Shark 3 geliyor"

Bu paylaşımın ardından bir süre geçtikten sonra aynı Tweet’in altına iPhone XS ve Pixel 3 modellerinin çekim sırasındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Google, akıllardaki şüpheleri azaltmak için bu sefer bu fotoğrafı da eklemiş gibi. Yapılan Twitter paylaşımını aşağıdan inceleyebilirsiniz.


https://9to5google.com/2019/02/02/pixel-3-vs-iphone-xs-night-sight/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 3 ay en beğenilen
Night Sight gerçekten başarılı.
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CWaRRioR 3 ay esmerbuyucu
Mesele iso değil. Farklı pozlamalardaki hdr kareleri çok hızlı işleyen bir yazılım geliştirmiş olmaları. Öyle 10 sn uzun pozlama yapsın diye beklemiyorsun. Sensör - lens kalitesi değil belki ama sonuç ortada. Night sight tartışmasız başarılı bir geliştirme bence.
Mesele iso değil. Farklı pozlamalardaki hdr kareleri çok hızlı işleyen bir yazılım geliştirmiş olmaları. Öyle 10 sn uzun pozlama yapsın diye beklemiyorsun. Sens...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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eP_362 3 ay renega
X ile değil, XS ile çekilmiş.
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MHEC 3 ay
Gerçekten gifteki gibi çekiyorsa, sarımsılık yoksa devrimsel bir özellik bence.
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hamza5806 3 ay
Yine tutmayacak
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vertas 3 ay hamza5806
Yine boş sallıyorsunuz tuttu bile. xda forumda insanlar para toplayıp yazılım geliştiricilere kendi kullandıkları telefonları alıp hediye ediyorlar. Neden mi google kamera uygulamasını kullandıkları cihazlara port etmeleri için. Biri de çıkmış ps express senelerdir yapıyor demiş. Sırf şu sayfada bile üç defa yazdım ama anlamamak isteyene davul zurna az. Gcam'in olayı sonradan müdahale etmek değil fotoğrafı direk o şekilde çekiyor. Ha çok mu lazım? her zaman zifiri karanlıkta fotoğraf çekmediğimiz doğru ama öyle bir ortam olduğunda ve vakit kaybetmeden anı yakalamak istediğinizde elinizde dslr, tripod vb. yoksa kabul edin veya etmeyin çok pratik ve işe yarar bir yöntem.
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apulunas 3 ay
kim ne derse desin en başarılı firma halen apple. teknoloji olarak rakiplerinden her konuda aşağıda bir ürünü rakiplerinden daha pahalıya satıyor adamlar, takdir edilmek için daha ne yapsınlar?
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addidas_85 3 ay
Elma da yapsın o zaman hocam, hani o kadar yazılım konusunda iyiler, o kadar sırf işletim sistemi için para veriyordunuz ya nasıl akıl edememişler bu durumu ki? Yoksa yazılım konusu da müşterileri seviyesine mi geldi yoksa
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***RAMMSTEIN*** 3 ay
Bunun şimdi yaptığını ps express senelerdir yapıyor. Neyin havasını atıyorlar... :)
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addidas_85 3 ay
Hocam xda sitesinde Google kamera için bir başlık var, orada bir kaç model için port yapılmış. telefonunuza uygun bir port varsa deneyin, yoksa zaten çalışmıyor ve hata verip kapanır
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vertas 3 ay
Kurtlu elmacılar kudurduğuna göre google doğru yolda demektir.
Hala yazılımla yapılmış, falanmış filanmış diyenler var. Ezbere sallamak yerine biraz araştırmayı denerseniz bu tekniğin sırf yazılımdan ibaret olmadığını göreceksiniz ama işin kolayı çamur atmak. Öyle renkleri falan yazılımla canlandırarak yapıldığını sanıyorlar hala. Kaldı ki bu sadece yazılım işi bile olsa ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Ayrıca sanki iphone kamerası fotoğrafı yazılım ile işlemiyor
. Sen iphone ile çektiğin fotoğrafın işlenmemiş raw halini görebilsen cihazdan soğursun o zaman. Bir kaç sene sonra göreceksiniz tüm üreticiler google'ın yaptığı gibi tek kameraya dönmeye başlayacak zaten büyük firmaların çoğu night sight benzeri çalışmalar yapıyor ama henüz google seviyesine gelemediklerinden portre modu vb. için ilave kameralarla çözüm üretmek zorunda kalıyorlar. Ha sırf tasarımından dolayı o cihaza para vermem ama başarılı olduğu konuda hakkını vermek lazım. Haaa bir de google asistan siriyi geçti diyoolla
şaka şaka kızmayın..
peşin not: android fanboy falan değilim, iphone da kullandım kafama yatarsa yine kullanırım.
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Sucre Maricruz 3 ay vertas
Yazılımla portre efekti vermek başka,çift kamera ile portre çekmek başka.Tek kamera ile ancak yazılımlı çekersiniz.
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b@d0 3 ay
yazılımla şov yapmak... :D zamanında 0,3 MP 6600'larda 12 MP fotoğraf çekiyordu. Ona vurulan ekiple pixel 3 'kamerası' daha iyi diyen ekip aynı. Ok Pixel 3, tamam.
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LittleMonster 3 ay b@d0
Önemli olan yazılım zaten. Çoğu amiral gemisi aynı lensi kullanıyor. Yazılımı iyi olan öne çıkıyor.
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Xiaomiseverim 3 ay
Cidden çok güzel Bi teknoloji Bu yahu
şunun zevkine varmak için son model bir telefona geçmek istiyorum
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dere.beyi 3 ay
rakibinin çentikli tasarımını kullanıp ve program yardımıyla kamerada onlardan iyiyiz demek :d.d.a.sdasdasd
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