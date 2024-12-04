Realme Neo 7, netleşen özellikleriyle tam bir fiyat performans telefonu havası veriyor

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Realme, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Realme Neo 7’yi 11 Aralık’ta Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde, cihazın özellikleri ve tasarımıyla ilgili detaylar şirket tarafından yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı. Dayanıklılığı, batarya kapasitesi ve ısı dağıtım özellikleriyle dikkat çekmesi beklenen cihazın tüm teknik özellikleri, Çin’in TENAA sertifikasyon sistemi üzerinden ortaya çıktı. Bu bilgiler, cihazın donanım detayları ve tasarımı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Realme Neo 7, TENAA veritabanında RMX5060 model numarasıyla listelendi. Bu listeleme, cihazın 162,55 x 76,39 x 8,56 mm ölçülerinde ve 213,4 gram ağırlığında olduğunu doğruladı. Akıllı telefon, 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla geliyor ve bu ekran 2780 x 1264 piksel çözünürlük (1,5K) sunuyor. Ayrıca, 144 Hz yenileme hızını desteklemesi de muhtemel. Ekranda yerleşik bir parmak izi okuyucu da bulunuyor.

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Cihazın ön kısmında 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel bir ek lens bulunuyor. Realme Neo 7’nin Android 15 işletim sistemiyle ve Realme UI 6 arayüzüyle gelmesi bekleniyor.

Donanım tarafında, Realme Neo 7’nin Dimensity 9300 Plus yonga setiyle güçlendirildiği belirtiliyor. Çin pazarında 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak sıralanıyor. Bu güçlü donanım kombinasyonu, cihazın performansını öne çıkaracak.

Realme Neo 7, 7.000 mAh kapasitesinde bir batarya ile geliyor ve bu batarya 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca, cihazın bir kızılötesi (IR) blaster özelliğiyle donatıldığı da doğrulandı. Lansman tarihi yaklaşırken, cihazın daha fazla özelliğinin netleşmesi bekleniyor.

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