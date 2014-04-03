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FTL: Faster Than Light'ın iPad sürümü Appstore'daki yerini aldı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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FTL: Faster Than Light'ın iPad sürümü Appstore'daki yerini aldı
2012 yılından bu yana masaüstü platformlar için indirilebilir içerik olan sunulan FTL: Faster Than Light'ın iPad sürümü Appstore'daki yerini aldı.

Masaüstü sürümüyle birebir aynı içeriğe sahip olan iPad sürümü "Advanced Edition" olarak adlandırılan ücretsiz bir genişleme paketini de bünyesinde barındırıyor. Bu pakette gemiler, düşmanlar, olaylar ve silahlar başta olmak üzere pek çok yeni içerik bulunuyor.
İki boyutlu bir oyun dünyasına sahip olan FTL: Faster Than Light'da bir uzay gemisinin kaptanlık koltuğuna oturuyoruz. Üstlerimiz tarafından verilen görevleri yerine getirmeye çalıştığımız bu koltukta gemimizde olup biten pek çok olayı kontrol edebiliyoruz.

Tek bir dokunuşla rahatlıkla kontrol edilebilen oyunun iPad sürümü, iPad 2 ve üzeri iPad'lerde çalışıyor. 20.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan FTL: Faster Than Light'ın iPad sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Oyunun video incelemesine ise, buradan ulaşabilirsiniz. 


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Breaak4Love 5 yıl
Amc Nedir Bide BU konuda Bilgilendirseniz:)
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multiTYRT 5 yıl
Star Command kat kat daha güzel+daha ucuz. Bu oyunun çok gelişmesi lazım daha
1 Yanıt Yanıtla
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