FX Photo Studio HD, Apple Store üzerinde iPad için ücretsiz olarak sunulmaya başlandı

MacPhun LLC tarafından geliştirilen bir fotoğraf uygulaması olan ve geçtiğimiz gün iPhone uyumlu versiyonu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan FX Photo Studio uygulamasının, iPad uyumlu versiyonu da bugün ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

iOS 5.0 ve üzeri Apple iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen FX Photo Studio HD uygulaması, kullanıcıların çektikleri fotoğraflar üzerine 194 adet yüksek kaliteli filtreler uygulamalarına, bu filtreleri kişiselleştirmelerine, bir fotoğraf üzerine birden fazla filtre uygulamalarına, hoşlarına giden filtre kombinasyonlarını kayıt edebilmelerine ve fotoğraf üzerine yazı yazabilmelerine olanak sağlayabiliyor.

Fotoğraflar üzerinde filtre efektleri yanında kesme, döndürme, çevirme, renk, kontrast, parlaklık ve pozlama gibi temel düzenleme işlemlerine de izin verebilen uygulama, oldukça sade ve şık bir ara yüz ile hazırlanmış. Ayrıca düzenlemesi yapılan fotoğraflar Flickr, Facebook, Twitter ve Tumblr gibi sosyal ağlar üzerinde direkt uygulama içerisinde paylaşılabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulmaya başlanan Apple iPad uyumlu FX Photo Studio HD uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/gb/app/fx-photo-studio-hd/id369684558?mt=8&affId=1958371&ign-mpt=uo%3D4