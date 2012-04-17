FaceLock ile ICS olmaksızın yüzünüzü güvenlik için kullanabilirsiniz

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bilindiği üzere Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesiyle telefonlarda Face Unlock yani yüzünüzü kullanarak telefonu kilitleme özelliği gelmişti. Bu özellik için ilk olarak telefonun ön yüzünde bir kamera gerekiyordu diğer ihtiyaç ise tabi ki ICS versiyonuydu.
Google Play'de yayınlanan FaceLock uygulaması her iki ihtiyacı da ortadan kaldırmayı başardı zira bu uygulama sayesinde Android 2.3.x ve üzeri işletim sistemine sahip olan telefonlar ön kamera olmaksızın bu özellikten faydalanabilecek.
Telefonunuza kuracağınız FaceLock uygulaması ekran kilitlemesine ek olarak, telefonunuzdaki uygulamaları da güvenlik altına alabiliyor. Ücretsiz ve PRO olmak üzere 2 versiyona sahip olan FaceLock uygulamasının PRO versiyonu 2.78$ olarak fiyatlandırılmış durumda.
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Ön yüz kamerası olmayanlar için neden kötü olmuş? Yazıda ön yüz kamerası olmadan da kullanılabileceği bahsediliyor.
Gerçi çok matah bir özellikte değil, ona kadar şifre gir daha çabuk.
Şifre girerek açmak daha iyi ve daha pratik. Ben desire hd kullanıcısıyım bende ön yüz kamerası yok illa açılması için arkada bulunun ana kamerayı kullanmak biraz sıkıcı olacaktır.