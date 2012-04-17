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FaceLock ile ICS olmaksızın yüzünüzü güvenlik için kullanabilirsiniz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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FaceLock ile ICS olmaksızın yüzünüzü güvenlik için kullanabilirsiniz
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Bilindiği üzere Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesiyle telefonlarda Face Unlock yani yüzünüzü kullanarak telefonu kilitleme özelliği gelmişti. Bu özellik için ilk olarak telefonun ön yüzünde bir kamera gerekiyordu diğer ihtiyaç ise tabi ki ICS versiyonuydu.
Google Play'de yayınlanan FaceLock uygulaması her iki ihtiyacı da ortadan kaldırmayı başardı zira bu uygulama sayesinde Android 2.3.x ve üzeri işletim sistemine sahip olan telefonlar ön kamera olmaksızın bu özellikten faydalanabilecek.
Telefonunuza kuracağınız FaceLock uygulaması ekran kilitlemesine ek olarak, telefonunuzdaki uygulamaları da güvenlik altına alabiliyor. Ücretsiz ve PRO olmak üzere 2 versiyona sahip olan FaceLock uygulamasının PRO versiyonu 2.78$ olarak fiyatlandırılmış durumda.

FaceLock ile ICS olmaksızın yüzünüzü güvenlik için kullanabilirsiniz
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FaceLock ile ICS olmaksızın yüzünüzü güvenlik için kullanabilirsiniz
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FaceLock ile ICS olmaksızın yüzünüzü güvenlik için kullanabilirsiniz
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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekden iyi olmuş bu Android iyi düşünmüş bence çok iyi bir uygulama FaceLock hatta sırf kiliti açmak için boş yere girip çıkan insanları tanıyorum en başda ben:) Ön kamera olmaksızın derken? yani haliyle arka kamera ile yapılıyor olay değilmi..
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judaspriestt 7 yıl
yükleyen birisi varsa yardımcı olabilirmi ? sürekli disable oluyor nedeni nedir
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s.volkan 7 yıl
ucretsiz surumunu bulamadim ben
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Uzaktan Kumandan 7 yıl
karanlıkta ne olacak??
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Helldancer 7 yıl
inanç_turasay
Uygulama güzel olmuş ancak ön yüz kamerası olmayanlar için kötü olmuş.

Ön yüz kamerası olmayanlar için neden kötü olmuş? Yazıda ön yüz kamerası olmadan da kullanılabileceği bahsediliyor.
Gerçi çok matah bir özellikte değil, ona kadar şifre gir daha çabuk.
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-Pisagor- 7 yıl Helldancer
Helldancer

inanç_turasay

Uygulama güzel olmuş ancak ön yüz kamerası olmayanlar için kötü olmuş.


Ön yüz kamerası olmayanlar için neden kötü olmuş? Yazıda ön yüz kamerası olmadan da kullanılabileceği bahsediliyor.

Gerçi çok matah bir özellikte değil, ona kadar şifre gir daha çabuk.

Şifre girerek açmak daha iyi ve daha pratik. Ben desire hd kullanıcısıyım bende ön yüz kamerası yok illa açılması için arkada bulunun ana kamerayı kullanmak biraz sıkıcı olacaktır.
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lazloo 7 yıl
ICS güncellemesi alamayanlar için güzel haber.
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-Pisagor- 7 yıl
Uygulama güzel olmuş ancak ön yüz kamerası olmayanlar için kötü olmuş.
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