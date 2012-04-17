FaceLock ile ICS olmaksızın yüzünüzü güvenlik için kullanabilirsiniz

Bilindiği üzere Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesiyle telefonlarda Face Unlock yani yüzünüzü kullanarak telefonu kilitleme özelliği gelmişti. Bu özellik için ilk olarak telefonun ön yüzünde bir kamera gerekiyordu diğer ihtiyaç ise tabi ki ICS versiyonuydu.



Google Play'de yayınlanan FaceLock uygulaması her iki ihtiyacı da ortadan kaldırmayı başardı zira bu uygulama sayesinde Android 2.3.x ve üzeri işletim sistemine sahip olan telefonlar ön kamera olmaksızın bu özellikten faydalanabilecek.

Telefonunuza kuracağınız FaceLock uygulaması ekran kilitlemesine ek olarak, telefonunuzdaki uygulamaları da güvenlik altına alabiliyor. Ücretsiz ve PRO olmak üzere 2 versiyona sahip olan FaceLock uygulamasının PRO versiyonu 2.78$ olarak fiyatlandırılmış durumda.