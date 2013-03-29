Facebook, 4 Nisan tarihinde Android'i yakından ilgilendiren bir duyuru gerçekleştirecek

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, 4 Nisan tarihinde Android'i yakından ilgilendiren önemli bir duyuru gerçekleştirmek için hazırlanıyor. Bu kapsamda duyurunun gerçekleştirileceği basın toplantısı için davetiyeleri dağıtılmaya başlayan Facebook, davetlilere "Android'deki yeni evimizi, gelin ve görün" şeklinde bir mesaj veriyor.





Şirketin bu mesajla birlikte katılımcılara ne anlatmak istediği konusunda net bir bilgi bulunmasa da, söylentiler uzun süredir dedikodusu yapılan Android tabanlı yeni bir Facebook telefonunu işaret ediyor. Her ne kadar bu duyurunun yeni bir Facebook telefonuyla ilgili olduğu düşünülse de, daha önce karşımıza çıkan dedikoduları yalanlayan şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, mevcut işletim sistemlerine olan entegrasyonlarını arttırmayı planladıklarını belirtmişti.





Yeni bir cihazdan çok Facebook ve Google arasındaki bir anlaşmanın sonuçlarını görebileceğimi duyurunun neler getireceğini 4 Nisan günü TSİ 20.00'da hep birlikte göreceğiz.

http://www.slashgear.com/facebook-april-4-event-invite-teases-android-related-announcement-28275699/