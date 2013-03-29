Facebook, 4 Nisan tarihinde Android'i yakından ilgilendiren bir duyuru gerçekleştirecek

Haber Editörü
Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, 4 Nisan tarihinde Android'i yakından ilgilendiren önemli bir duyuru gerçekleştirmek için hazırlanıyor. Bu kapsamda duyurunun gerçekleştirileceği basın toplantısı için davetiyeleri dağıtılmaya başlayan Facebook, davetlilere "Android'deki yeni evimizi, gelin ve görün" şeklinde bir mesaj veriyor.
Şirketin bu mesajla birlikte katılımcılara ne anlatmak istediği konusunda net bir bilgi bulunmasa da, söylentiler uzun süredir dedikodusu yapılan Android tabanlı yeni bir Facebook telefonunu işaret ediyor. Her ne kadar bu duyurunun yeni bir Facebook telefonuyla ilgili olduğu düşünülse de, daha önce karşımıza çıkan dedikoduları yalanlayan şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, mevcut işletim sistemlerine olan entegrasyonlarını arttırmayı planladıklarını belirtmişti.
Yeni bir cihazdan çok Facebook ve Google arasındaki bir anlaşmanın sonuçlarını görebileceğimi duyurunun neler getireceğini 4 Nisan günü TSİ 20.00'da hep birlikte göreceğiz.
http://www.slashgear.com/facebook-april-4-event-invite-teases-android-related-announcement-28275699/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende sorunsuz çalışıyor tek sorun messenger programında. Mesajların gitmesdiği oluyor
onun dışında yazma okuma yorum yapma paylaşma herşey çok çok iyi..
Ayrıca
Associated Press’in, Facebook’taki kaynaklarına dayanarak yayınladığı habere göre Facebook, Google Android mobil gereçler için yazılım sunacak.
Ajansın haberinde Facebook’un basın kuruluşlarına 4 Nisan 2013 tarihinde Menlo Park’da gerçekleştirilecek tanıtımla ilgili davet gönderdiği belirtiliyor. Davet mektubunda “Android sistemindeki yeni evimizi ziyaret ediniz” deniyor.
Ajansın kaynaklarının bildirdiğine göre yeni Google Android sistemi, Facebook’un akıllı cep telefonlarında daha fazla yer alabilmesini amaçlıyor. Yeni sistem, telefonun açılması sırasında ekrana kullanıcının Facebook sayfasının gelmesini ve fotoğraf paylaşımı ile mesajlaşma hizmetlerinin, aksi tercih edilmediği sürece, Facebook üzerinden sağlanmasını içeriyor.
Facebook ise, yapacağı tanıtımın içeriğini henüz açıklamadı. Ancak Facebook Basın sözcüsü Derick Mains yaptığı açıklamada tanıtım sırasında “cep telefonu teknolojileri alanında önemli bir duyurunun” yapılacağını söyledi.
benim tahminim, facebookun yeni stilini içeren bir büyük güncelleme geleceği ve desktop versiyonunda ise herkesin yeni dizayna kavuşacağı şeklinde