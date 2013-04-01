Facebook, 4 Nisan'da telefon yerine Android için yeni bir ana ekran ile karşımıza çıkabilir

Duyuruyla ilgili olarak ileri sürülen bir diğer dedikodu ise, şirketin Android için yeni bir ana ekran hazırladığı yönünde. Şirketin mevcut sistemler üzerindeki entegrasyonunu arttırma hedefini göz önüne aldığımızda bu ihtimal, yeni bir cihaz tanıtılmasından daha mantıklı görünüyor. Çeşitli kaynakların haberleriyle de desteklenen bu durum, 4 Nisan'da yapılacak duyuruyla birlikte Android için özel bir ana ekran ve daha iyi bir sosyal ağ entegrasyonunu olası kılıyor. Eğer dedikodu doğruysa, Android kullanıcılarının tüm akışı ana ekrandan takip edebilecekleri bir sistemin devreye sokulacağını da belirtelim. Dedikoduların ne denli doğru olduğunu ve Facebook'un Android için neler planladığını 4 Nisan tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324685104578390400897458828.html?mod=WSJ_Tech_Europe_LeftTopNews

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Hatırlayacağınız üzere Facebook, 4 Nisan tarihinde Android'i yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapacağını belirtmişti. Henüz duyurunun içeriğiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da, konuyla ilgili olarak çeşitli dedikodular ortalıkta dolaşmaya devam ediyor.Şirketin HTC ile işbirliğine giderek Facebook entegrasyonu arttırılmış yeni bir cihaz tanıtacağı bu dedikodular arasında yer alıyor. Ancak, şirketin bu konudaki tavrı göz önüne alındığın da yeni bir Facebook telefonu pek de ihtimaller arasında yer almıyor.