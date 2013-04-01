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Facebook, 4 Nisan'da telefon yerine Android için yeni bir ana ekran ile karşımıza çıkabilir

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook, 4 Nisan'da telefon yerine Android için yeni bir ana ekran ile karşımıza çıkabilir

Hatırlayacağınız üzere Facebook, 4 Nisan tarihinde Android'i yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapacağını belirtmişti. Henüz duyurunun içeriğiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da, konuyla ilgili olarak çeşitli dedikodular ortalıkta dolaşmaya devam ediyor.

Şirketin HTC ile işbirliğine giderek Facebook entegrasyonu arttırılmış yeni bir cihaz tanıtacağı bu dedikodular arasında yer alıyor. Ancak, şirketin bu konudaki tavrı göz önüne alındığın da yeni bir Facebook telefonu pek de ihtimaller arasında yer almıyor.

Duyuruyla ilgili olarak ileri sürülen bir diğer dedikodu ise, şirketin Android için yeni bir ana ekran hazırladığı yönünde. Şirketin mevcut sistemler üzerindeki entegrasyonunu arttırma hedefini göz önüne aldığımızda bu ihtimal, yeni bir cihaz tanıtılmasından daha mantıklı görünüyor. Çeşitli kaynakların haberleriyle de desteklenen bu durum, 4 Nisan'da yapılacak duyuruyla birlikte Android için özel bir ana ekran ve daha iyi bir sosyal ağ entegrasyonunu olası kılıyor. Eğer dedikodu doğruysa, Android kullanıcılarının tüm akışı ana ekrandan takip edebilecekleri bir sistemin devreye sokulacağını da belirtelim. Dedikoduların ne denli doğru olduğunu ve Facebook'un Android için neler planladığını 4 Nisan tarihinde hep birlikte göreceğiz.  

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324685104578390400897458828.html?mod=WSJ_Tech_Europe_LeftTopNews Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
facebook uygulamasini ceki düzen verilmeli opera miniyle giriyorm en stabil ve güzeli
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hipokondriyak86 6 yıl
@KnghtER aynı sorun bende de mevcut..(s2 4.0.3)
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KnghtER 6 yıl hipokondriyak86
hipokondriyak86

@KnghtER aynı sorun bende de mevcut..(s2 4.0.3)

benim telefonum da s2 nette bir çözüm bulamadım
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TheCustomizer 6 yıl
Tarayıcılar daha hızlı fb uygulamasından. Ben dolphin'den giriyorum epeydir. Şimdi ki fb uygulamasının arayüzü eskiye göre epey hızlı ama tarayıcılara göre hala yavaş. Üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
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KnghtER 6 yıl
problemimi buraya yazayım

son güncel uygulamada (2.3) sohbet kişileri açılmıyor kişiler yükleniyor deyip kalıyor öyle bu sorunu yaşayan başka biri var mı
android sürümüm de 4.0.3
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emre350z 6 yıl
Arkadaşlar Facebook ta albümlere girip bi dolaşın ben 100 mbps bağlantı ile iki saatte dolaşıyorum. Durduk yere çalışmayı durdurdu hatası veriyor ve özellikle 3g ile dolaşırken bir gönderiye beğene bastığında seni birkaç önceki gönderiye atıyor tekrar inip beğenmen lazım. yazılım da bi sorunlar var ayrıca Facebook a telefondan video yükleyebiliyor fakat albümlerin içinde videolarım seçeneğini göremiyorsun.
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adogs 6 yıl
bence facebook launcher tanıtacaklar
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DH Misafiri 6 yıl
Bende de gayet hızlı, güzell .
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faziloglu 6 yıl
güzel bi düşünce
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Rockmania01 6 yıl
TaLeNDiL
swat882
bulo206 Şuan ki android uygulaması iosa nazaran tam bir rezalet. İnşallah adam gibi uygulama çıkarırlar da herkes rahat eder.
neyi eksik?
hızı eksik, yetmez mi?

allah allah ben gayet hızlı buluyorum o ne olcak abisi
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TaLeNDiL 6 yıl
swat882
bulo206 Şuan ki android uygulaması iosa nazaran tam bir rezalet. İnşallah adam gibi uygulama çıkarırlar da herkes rahat eder.
neyi eksik?

hızı eksik, yetmez mi?
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vamp 6 yıl
Benim telefonda facebook uçuyor. 8 aydır 1 kez hata verdi :) Bu entegrasyonda androidin önünü daha da açar. Adamlar sosyal ağlarını yayma peşindeler. Piyasanın hakimide android cihazlar olunca da böyle girişimleri normal karşılamak lazım.
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