Facebook, Android uygulaması için market dışı güncelleme dağıtımına başladı

Mobil uygulaması ile çeşitli mobil platformlarda varlığını gösteren Facebook, Android uygulaması için market dışı bir güncelleme sistemi kullanmayı planlıyor gibi görünüyor. Android kullanıcılarına uygulama üzerinden 141046 numaralı yeni sürüme geçmelerini öneren sosyal ağ, kullanıcılarını Google Play yerine kendi sayfasına yönlendiriyor.





Henüz tüm kullanıcılara ulaşmayan güncelleme herhangi bir yasal nitelik taşımazken, konuyla ilgili olarak konuşan ürün müdürü Ragavan Srinivasan, uygulamayı daha hızlı bir şekilde geliştirmeyi istediklerini dile getiriyor. Ayrıca, güncellemenin sadece Wi-Fi üzerinden dağıtımının gerçekleştiğini belirten Srinivasan, bu sayede kullanıcıların internet paketlerinin olumsuz yönde etkilenmeyeceğini de ifade etmiş durumda.





Android kullanıcılarının en son Facebook sürümünü kullanmasını isteyen Facebook, bu nedenle bildirim sıklığını arttırırken, güncellemenin neden markette yer almadığı konusuna netlik kazandırmış değil. Şirketin Google Play dışında bir güncelleme dağıtım sistemini kullanmasının akıllara güvenlik sorunlarını da getirdiğini belirtelim.





Şu an için Google cephesinden konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmezken, Facebook'un seçtiği güncelleme yönteminin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.