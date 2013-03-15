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Facebook, Android uygulaması için market dışı güncelleme dağıtımına başladı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook, Android uygulaması için market dışı güncelleme dağıtımına başladı

Mobil uygulaması ile çeşitli mobil platformlarda varlığını gösteren Facebook, Android uygulaması için market dışı bir güncelleme sistemi kullanmayı planlıyor gibi görünüyor. Android kullanıcılarına uygulama üzerinden 141046 numaralı yeni sürüme geçmelerini öneren sosyal ağ, kullanıcılarını Google Play yerine kendi sayfasına yönlendiriyor.

Henüz tüm kullanıcılara ulaşmayan güncelleme herhangi bir yasal nitelik taşımazken, konuyla ilgili olarak konuşan ürün müdürü Ragavan Srinivasan, uygulamayı daha hızlı bir şekilde geliştirmeyi istediklerini dile getiriyor. Ayrıca, güncellemenin sadece Wi-Fi üzerinden dağıtımının gerçekleştiğini belirten Srinivasan, bu sayede kullanıcıların internet paketlerinin olumsuz yönde etkilenmeyeceğini de ifade etmiş durumda.

Android kullanıcılarının en son Facebook sürümünü kullanmasını isteyen Facebook, bu nedenle bildirim sıklığını arttırırken, güncellemenin neden markette yer almadığı konusuna netlik kazandırmış değil. Şirketin Google Play dışında bir güncelleme dağıtım sistemini kullanmasının akıllara güvenlik sorunlarını da getirdiğini belirtelim.

Şu an  için Google cephesinden konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmezken, Facebook'un seçtiği güncelleme yönteminin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.
  
Facebook, Android uygulaması için market dışı güncelleme dağıtımına başladı
 

http://liliputing.com/2013/03/facebook-pushes-android-update-to-enable-silent-updates-bypassing-the-play-store.html Yorum Yaz
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alito 6 yıl en beğenilen
Facebook yine bir şeyler karıştırıyor galiba. Yakında kokusu çıkar.
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kemaloztin 6 yıl
Neden marketten dagitilmiyor ki?
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ahmettuzlusu 6 yıl
Çok gereksiz bir uğraş bence.
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IRyujin 6 yıl
Bize böyle bir bilgi gelmedi. Neden acaba play den dağıtılmıyor da kendileri dağıtıyor ilginç.
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WiiSmash 6 yıl
Facebook çalışanlarıda CM kullanıyo :D
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ezimuse 6 yıl
Bu arada resimler resmi facebook kanalından dağıtılıyor ise CM neden kurulu acaba ?
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saltooo 6 yıl
Neden marketi dışlıyor ki
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manyakurt 6 yıl
Bunun altında büyük olaylar dönüyor olmalı güncelleme hızı ile ne alakası var anlamış degilim yaptıgın güncellemeyi marketten de sunabilirsin insanlara, demekki bazı şeylerin google kontrolünde olmasını istemiyorsun ama ne..
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Bl00dyHell 6 yıl
Facebook'un yaptığı çoğu hamleyi saçma bulan tek ben mi varım acaba?
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acmtncy 6 yıl
facebook böyle işlerle uğraşacağına önce uygulamayı düzeltsin. son 6 aydır uygulama ile anasayfamı bile göremedim. facebook'a girmek için tarayıcıyı açıp mobil facebook'a giriyorum. bir de üstte "daha hızlı gezinmek için android uygulamasını indirin" yazıyorlar şaka gibi.
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__Nikolaus__ 6 yıl acmtncy
acmtncy
facebook böyle işlerle uğraşacağına önce uygulamayı düzeltsin. son 6 aydır uygulama ile anasayfamı bile göremedim. facebook'a girmek için tarayıcıyı açıp mobil facebook'a giriyorum. bir de üstte "daha hızlı gezinmek için android uygulamasını indirin" yazıyorlar şaka gibi.

6 aydir En küçük bir sorun bile yasamadim.

Son Güncelleme konusunda ben de biraz tirsmadim değil dedim ne alaka ilk defa bir uygulama boyle guncelleniyor diye :)
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CWaRRioR 6 yıl
Markette güncelleme yok, ama uygulama güncellemesi için pencere açılıyor. Fishing olabileceğini düşündüm ilk başta, Google'da updatele ilgili bilgi de aradım ama hiçbir kaynak yoktu. Marketten güncellenmemesi çok absürd bir durum.
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